2023最夯「迴轉壽司排名」大洗牌！爭鮮跌落TOP1寶座　冠軍換它當

台南「幽靈牛肉泡麵」爆紅！一碗150元大排隊　眾秒認：大陸美食

▲台南一家位於開元市場的「牛肉泡麵」近日爆紅，老闆以台灣三款經典泡麵當作基底，淋上自煮的紅燒牛肉後，香氣四溢。（圖/TikTok＠foodiefriend.asia）
▲台南一家位於開元市場的「牛肉泡麵」近日爆紅，老闆以台灣三款經典泡麵當作基底，淋上自煮的紅燒牛肉後，香氣四溢。（圖/TikTok＠foodiefriend.asia）

記者張嘉哲/綜合報導

泡麵因為具有便宜且方便的特性，成為不少台灣人三餐或者宵夜的首選。然而近日在台南，一家新開的「牛肉泡麵」店剛開幕就獲得廣大討論，由於是採用自煮的大塊牛肉沖泡而成的泡麵，雖然一碗售價要台幣150元，但開幕之後還是吸引不少人到場朝聖，但也有內行的老饕一眼看出這是大陸前陣子非常紅的泡麵小吃，如今被傳來台灣，掀起一陣討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這間位於台南「開元市場」的牛肉泡麵攤近日開幕，由於是在晚上才開賣，有網友經過無意間發現之後，意外來上一碗當作宵夜，被也被稱為是「幽靈泡麵」，販售的商品其實非常簡單，就是利用台灣的經典泡麵阿Q桶麵、來一客、統一麵給客人做選擇，選擇一種麵之後，老闆會淋上自己煮的紅燒牛肉，讓其成為名副其實的「牛肉泡麵」，吃起來比一般的牛肉泡麵更有飽足感，。

▲位於台南開元市場內的「牛肉泡麵」店近日爆紅，以台灣三種泡麵當作基底，淋上老闆自製的紅燒牛肉，吸引排隊人潮。（圖/官方IG、TikTok）
▲位於台南開元市場內的「牛肉泡麵」店近日爆紅，以台灣三種泡麵當作基底，淋上老闆自製的紅燒牛肉，吸引排隊人潮。（圖/官方IG、TikTok＠foodiefriend.asia）
而除了賣泡麵之外，老闆還有販售關東煮給客人當作配菜，加上是一位年輕帥哥老闆開設，最近不少網友、美食部落客前往朝聖拍片後，在社群引起廣大迴響，即便一碗因為真材實料，所以售價拉高到150元，但常常可以從影片中發現現場高朋滿座，甚至現場要排隊才能吃到這碗傳說中的牛肉泡麵，不少吃過的人都給出好評。

但也有眼尖老饕發現這款「牛肉泡麵」其實是從大陸流行過來台灣「這個不是大陸的料理嗎.....」、「刷抖音刷到好幾個大陸攤販在賣啊，竟然傳進來台灣了」、「台灣現在是都在模仿中國小吃就對了」、「一下肉夾饃，一下煎餅菓子，現在連這種牛肉泡麵都從大陸搬進來了」。

▲事實上，這種牛肉泡麵的賣法一開始是在大陸相當流行，不少老闆直接當流動攤販販售，生意也是非常好，一碗價格22元至35元人民幣不等。（圖/麥總去哪吃臉書）
▲事實上，這種牛肉泡麵的賣法一開始是在大陸相當流行，不少老闆直接當流動攤販販售，生意也是非常好，一碗價格22元至35元人民幣不等。（圖/麥總去哪吃臉書）
事實上，這種泡麵的販售模式確實前陣子在大陸非常火紅，不少攤販都有販售，一碗的售價大約是22元人民幣至35元人民幣不等（約台幣95元至150元），按照配料跟牛肉多寡有所浮動，如今台灣也開賣這種真材實料的牛肉泡麵，讓不少人感到新鮮，如果想朝聖試試口味的老饕，地點就位於台南的開元市場，每週只有禮拜二至禮拜四營業，六點半開賣直到賣光為止哦！


台灣最強泡麵不是來一客！泡麵之神「前10大排行」曝光：沒熟面孔

2023最強泡麵不是日韓品牌！這碗「連8年得第一」　台灣2款進前十

只有3天！全家大杯美式、韓國泡麵買1送1　迎聖誕節「巧克力6元」

最強泡麵不是台灣品牌！霸主「紅遍台日韓三地」　明星加持太強大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞