台南「幽靈牛肉泡麵」爆紅！一碗150元大排隊　眾秒認：大陸美食

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而除了賣泡麵之外，老闆還有販售關東煮給客人當作配菜，加上是一位年輕帥哥老闆開設，最近不少網友、美食部落客前往朝聖拍片後，在社群引起廣大迴響，即便一碗因為真材實料，所以售價拉高到150元，但常常可以從影片中發現現場高朋滿座，甚至現場要排隊才能吃到這碗傳說中的牛肉泡麵，不少吃過的人都給出好評。
但也有眼尖老饕發現這款「牛肉泡麵」其實是從大陸流行過來台灣「這個不是大陸的料理嗎.....」、「刷抖音刷到好幾個大陸攤販在賣啊，竟然傳進來台灣了」、「台灣現在是都在模仿中國小吃就對了」、「一下肉夾饃，一下煎餅菓子，現在連這種牛肉泡麵都從大陸搬進來了」。
事實上，這種泡麵的販售模式確實前陣子在大陸非常火紅，不少攤販都有販售，一碗的售價大約是22元人民幣至35元人民幣不等（約台幣95元至150元），按照配料跟牛肉多寡有所浮動，如今台灣也開賣這種真材實料的牛肉泡麵，讓不少人感到新鮮，如果想朝聖試試口味的老饕，地點就位於台南的開元市場，每週只有禮拜二至禮拜四營業，六點半開賣直到賣光為止哦！
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