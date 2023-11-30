返陸探親找到初戀情人！台灣老兵寫信「妳嫁人是對的」 萬人看哭
國民黨政府1949年撤退至台灣，並在1987年才開放赴陸探親，許多人才因此能和家人團圓。就有一名女網友表示，近日在整理奶奶遺物，發現一封台灣老兵寫給她的信，對方是奶奶的初戀情人，兩人卻因戰亂被迫各自成家，直到老兵返鄉探望才解開多年心結，信件內容曝光後，真摯的文筆感動超過2萬名網友。
記者賴禹妡／綜合報導
該名大陸網友在小紅書發文寫下「奶奶走了，翻到初戀寫給她的信」，並透露奶奶當年有一名初戀情人，兩人當時非常相愛，甚至已經訂下婚約，但因國民黨撤台影響，男方被迫到台灣，奶奶也因此遭繼母逼著改嫁別人，也就是原PO的爺爺，「我們都知道奶奶忘不掉那個爺爺，因為她總會在我們面前提起」。
而該名初戀情人的手寫信被奶奶完整保藏，只見對方在1988年11月30日寫下這封信，他開頭先是和奶奶道歉，因為臨時才決定返鄉，才會兩手空空沒帶禮物，但仍忍不住想去探望。而他這趟去沒有別的意思，只是想看看奶奶近況。
初戀情人表示，看到奶奶如今家庭美滿，兒孫滿堂，感到十分高興，並出言安慰「當年大家都身不由己，妳嫁人百分之百是對的，妳沒有錯⋯因為我們沒有結婚，妳沒有等我的必要，況且無法聯絡，連是生是死都不知」，強調自己沒有怪罪奶奶，反而還替她感到高興，信中更附上他在台灣的全家福照。
原PO看完之後，感動直呼「在那個時代背景下，每個人都很無力，選擇感情也是很奢侈的事情，但是他們都在努力開導自己與他人，因為任何人都沒有錯，能怪誰呢？」貼文曝光後，立即吸引超過2萬人按讚，並紛紛留言「她是你們德高望重的祖母，但是她也曾是余波的玉梅」、「好細膩的感情」、「時代的產物」。