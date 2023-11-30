韓式火鍋299元吃到飽被挖出！炸雞、泡菜、飯糰40款小吃無限供應
國人熱愛的Buffet吃到飽餐廳越來越多元，韓流當道也吸引眾多業者開設韓國美食、韓國泡菜豆腐鍋都能無限量供應，又有一家韓式火鍋299元吃到飽被挖出！「馬洗手맛있어요」提供醬拌炸雞、歐巴拌麵、彩虹年糕、 魚板、拳頭飯糰等40款小吃爽爽吃，迎接聖誕首推 149 元海鮮吃到飽，加碼祭出四人同行免費送「三格起司」，全新道地小菜「麻藥溏心蛋」也上市。
記者蕭涵云/綜合報導
讀音為「mas-iss-eo-yo」的「馬洗手맛있어요」是韓文「美味」的意思，經常現身韓劇的各式傳統小吃，如醬拌炸雞、歐巴拌麵、彩虹年糕、 魚板、拳頭飯糰、大醬湯、韓式泡麵等40款韓食，在店裡通通能吃到。成人基本吃到飽方案不分平假日或是午晚餐，全面 299 元，挑戰新竹韓式火鍋最低價，自今年7月開幕便成功引起關注。
創辦人陳小美分享，觀察消費者偏好各式韓式小菜，便每月為小菜選擇推陳出新，每日新鮮製作、吃肉必備的醬醃洋蔥及醃蘿蔔，具生產履歷認證的豆芽菜以麻油涼拌等，輪番上陣吸引饕客。
嗅到韓國麻辣燙正是流行風潮，「馬洗手맛있어요」店內也供應魚板、魚豆腐、魚丸等多款食材麻辣煮食，還可搭配麻辣拌麵，滿足嗜辣的台灣人口味。陳小美透露，預計將再引進在韓人氣爆表、因一吃成癮而得名的「麻藥溏心蛋」，她更揭秘店內使用的溏心蛋，可是與台灣米其林三星的君品頤宮、老爺酒店等餐廳同等，來自擁有微生物生態養殖技術系統的寶奇生技出產的雞蛋。
迎接歡樂聖誕節，「馬洗手맛있어요」即日起首推海鮮吃到飽專案， 只要 149 元再享用白蝦、魚片無限供應；並加碼祭出四人同行免費送「三格起司」（價值149元）的好康活動。「馬洗手맛있어요」成人消費全面 299 元，兒童（110～130cm）則為 159 元、兒童（80～109cm）只收 50 元，需另加 10%清潔費；單點品項費用另計。
另外，台北西門町則迎接韓國品牌「江陵阿嬤강릉할매」海外首店！創新「韓式泡菜豆腐鍋」吃到飽，搭配烤肉、韓式炸雞、拌飯、煎餅、炒冬粉等30種韓食，498元無限量供應，將於12月1日正式開幕，首三日祭出「兩人同行第二人免費」優惠活動，每日限25組，其餘則有開幕9折好康；而12月4日至12月31日，還有兩人同行「第二人8折」優惠。