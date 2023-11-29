2023最強泡麵不是日韓品牌！這碗「連8年得第一」　台灣2款進前十

498元泡菜豆腐鍋吃到飽！「江陵阿嬤」烤肉無限吃　開幕第2人免費

▲韓國「江陵阿嬤강릉할매」創新「韓式泡菜豆腐鍋」吃到飽，烤肉、韓式炸雞、拌飯、煎餅、炒冬粉等30種韓食無限量供應每人498元，12月1日西門町開幕「兩人同行第二人免費」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲韓國「江陵阿嬤강릉할매」創新「韓式泡菜豆腐鍋」吃到飽，烤肉、韓式炸雞、拌飯、煎餅、炒冬粉等30種韓食無限量供應每人498元，12月1日西門町開幕「兩人同行第二人免費」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

韓國品牌「江陵阿嬤강릉할매」來台灣了！海外首店創新「韓式泡菜豆腐鍋」吃到飽形式，烤肉、韓式炸雞、拌飯、煎餅、炒冬粉等30種韓食，通通無限量供應只要498元，12月1日正式插旗台北市西門町，開幕還祭出「兩人同行第二人免費」優惠活動。

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「江陵阿嬤강릉할매」在韓國主打江陵地區阿嬤的道地手作豆腐鍋及美味小菜，為迎合台灣人口味，海外首店創新打造「韓式泡菜豆腐鍋」吃到飽形式，店內所有的醬料及調味皆為原裝進口的韓國風味，再搭配上台灣在地新鮮食材，完整還原江陵阿嬤的原始風味。

▲「江陵阿嬤강릉할매」提供泡菜豆腐鍋等30種韓食吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「江陵阿嬤강릉할매」提供泡菜豆腐鍋等30種韓食吃到飽。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「江陵阿嬤강릉할매」座位寬敞，位在西門町唐吉訶德樓上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「江陵阿嬤강릉할매」座位寬敞，位在西門町唐吉訶德樓上。（圖／記者蕭涵云攝）
為了台灣西門一號店，「江陵阿嬤강릉할매」把韓國店特色嫩豆腐，搭配辣味、泡菜、 麻辣、原味高湯湯頭，放入牛、豬、海鮮等主食，現場每鍋現點現煮成熱呼呼的豆腐鍋，很適合現在開幕時的天氣享用；還幫素食者準備五辛素的綜合菇菇嫩豆腐鍋可品嚐。

▲「江陵阿嬤강릉할매」自助吧滿滿涼拌小菜、炒冬粉、烤肉等美食無限取用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「江陵阿嬤강릉할매」自助吧滿滿涼拌小菜、炒冬粉、烤肉等美食無限取用。（圖／記者蕭涵云攝）
▲咖啡、汽水、茶品，甚至冰沙類與韓國玉米鬚茶也無限供應。（圖／記者蕭涵云攝）
▲咖啡、汽水、茶品，甚至冰沙類與韓國玉米鬚茶也無限供應。（圖／記者蕭涵云攝）
自助吧還為台灣消費者大量開發不同口味的小菜，現場蒸煮還原韓國阿嬤的健康手路菜，少見的涼拌黑麻糊蓮藕、高麗菜炒菇等都是可以吃到飽的菜色。並提供辣炒豬肉、櫛瓜小煎餅、韓式炸雞、韓式六色拌飯、大白菜煎餅、菜包肉、韓式炒冬粉等30種以上韓食，還有咖啡、茶飲、冰沙等飲料也都無限量供應。

▲道地韓國嫩豆腐，搭配辣味、泡菜、 麻辣、原味高湯湯頭，放入牛、豬、海鮮等主食，每鍋現點現煮成熱呼呼的韓鍋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲道地韓國嫩豆腐，搭配辣味、泡菜、 麻辣、原味高湯湯頭，放入牛、豬、海鮮等主食，每鍋現點現煮成熱呼呼的韓鍋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲熱呼呼的起司煎餅，一拉就牽絲。（圖／記者蕭涵云攝）
▲熱呼呼的起司煎餅，一拉就牽絲。（圖／記者蕭涵云攝）
特別推薦以豆香味濃郁的豆腐搭配泡菜的「方塊泡菜豆腐」，還有甜點吃法，把豆腐加入黑糖及花生，一嚐本店的獨到美味；還有韓國傳統「韓式水果花菜」也是台灣少見，每人只要498元就能吃到飽算是相當划算。

▲滿滿烤肉和炒肉可以組成「菜包肉」來吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲滿滿烤肉和炒肉可以組成「菜包肉」來吃。（圖／記者蕭涵云攝）
▲自製韓式六色拌飯，再搭配道地涼拌小菜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲自製韓式六色拌飯，再搭配道地涼拌小菜。（圖／記者蕭涵云攝）
「江陵阿嬤강릉할매」12月1日正式插旗台北市西門町，12月1日至12月3日開幕首三日祭出「兩人同行第二人免費」優惠活動，每日限25組，其餘則有開幕9折好康；而12月4日至12月31日，還有兩人同行「第二人8折」優惠。提醒大家，平日4:30前可一人用餐，其他時間皆需2人以上入場。

▲「江陵阿嬤강릉할매」自助吧豐富，從小菜、熟食、炸物到甜點都有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「江陵阿嬤강릉할매」自助吧豐富，從小菜、熟食、炸物到甜點都有。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雖說吃到飽選澱粉容易佔胃，但「江陵阿嬤강릉할매」的煎餅不錯吃又口味特殊。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雖說吃到飽選澱粉容易佔胃，但「江陵阿嬤강릉할매」的煎餅不錯吃又口味特殊。（圖／記者蕭涵云攝）
王品集團人氣韓式料理「初瓦」攜手合作LOTTE樂天製菓旗下的「PEPERO巧克力棒」，11月30日前凡到店消費，每4人贈限量「PEPERO巧克力棒」一盒（不及4人以4人計算），因此7位好友前往可獲得2盒巧克力棒，以此類推；與店內主題佈景合照上傳至初瓦FB指定貼文留言處，還可抽價值1319元的「初瓦雙人套餐券」；即日起至12月31日，單筆消費滿500元即獲1點，集滿3點可抽價值8500元的「台北-韓國來回機票」一張，將於明年1月抽出幸運兒。

▲11月30日前到「初瓦」消費，每4人贈限量PEPERO一盒（不及4人以4人計算）。（圖／王品集團提供）
▲11月30日前到「初瓦」消費，每4人贈限量PEPERO一盒（不及4人以4人計算）。（圖／王品集團提供）
▲「初瓦」攜手合作LOTTE樂天製菓旗下的「PEPERO巧克力棒」推出優惠活動。（圖／王品集團提供）
▲「初瓦」攜手合作LOTTE樂天製菓旗下的「PEPERO巧克力棒」推出優惠活動。（圖／王品集團提供）

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