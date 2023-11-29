498元泡菜豆腐鍋吃到飽！「江陵阿嬤」烤肉無限吃 開幕第2人免費
韓國品牌「江陵阿嬤강릉할매」來台灣了！海外首店創新「韓式泡菜豆腐鍋」吃到飽形式，烤肉、韓式炸雞、拌飯、煎餅、炒冬粉等30種韓食，通通無限量供應只要498元，12月1日正式插旗台北市西門町，開幕還祭出「兩人同行第二人免費」優惠活動。
記者蕭涵云/綜合報導
「江陵阿嬤강릉할매」在韓國主打江陵地區阿嬤的道地手作豆腐鍋及美味小菜，為迎合台灣人口味，海外首店創新打造「韓式泡菜豆腐鍋」吃到飽形式，店內所有的醬料及調味皆為原裝進口的韓國風味，再搭配上台灣在地新鮮食材，完整還原江陵阿嬤的原始風味。
為了台灣西門一號店，「江陵阿嬤강릉할매」把韓國店特色嫩豆腐，搭配辣味、泡菜、 麻辣、原味高湯湯頭，放入牛、豬、海鮮等主食，現場每鍋現點現煮成熱呼呼的豆腐鍋，很適合現在開幕時的天氣享用；還幫素食者準備五辛素的綜合菇菇嫩豆腐鍋可品嚐。
自助吧還為台灣消費者大量開發不同口味的小菜，現場蒸煮還原韓國阿嬤的健康手路菜，少見的涼拌黑麻糊蓮藕、高麗菜炒菇等都是可以吃到飽的菜色。並提供辣炒豬肉、櫛瓜小煎餅、韓式炸雞、韓式六色拌飯、大白菜煎餅、菜包肉、韓式炒冬粉等30種以上韓食，還有咖啡、茶飲、冰沙等飲料也都無限量供應。
特別推薦以豆香味濃郁的豆腐搭配泡菜的「方塊泡菜豆腐」，還有甜點吃法，把豆腐加入黑糖及花生，一嚐本店的獨到美味；還有韓國傳統「韓式水果花菜」也是台灣少見，每人只要498元就能吃到飽算是相當划算。
「江陵阿嬤강릉할매」12月1日正式插旗台北市西門町，12月1日至12月3日開幕首三日祭出「兩人同行第二人免費」優惠活動，每日限25組，其餘則有開幕9折好康；而12月4日至12月31日，還有兩人同行「第二人8折」優惠。提醒大家，平日4:30前可一人用餐，其他時間皆需2人以上入場。
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