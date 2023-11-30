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72歲「包青天」金超群曾腦瘤開刀　最帥展昭曝最新近況：元氣大傷

▲金超群過去演出「包青天」大紅，2017年曾動腦瘤手術，上次亮相已是2020年。日前「最帥展昭」何家勁和粉絲互動時，曝光金超群近況，稱他因開刀元氣大傷。（圖／翻攝微博）
▲金超群過去演出「包青天」大紅，2017年曾動腦瘤手術，上次亮相已是2020年。日前「最帥展昭」何家勁和粉絲互動時，曝光金超群近況，稱他因開刀元氣大傷。（圖／翻攝微博）

記者黃盈容/綜合報導

72歲資深男星金超群，1993年演出經典戲劇《包青天》紅遍全台灣，但後來就淡出演藝圈，2016年曾透露自己左腦長了腫瘤，影響行動與語言能力。當年劇中受封「最帥展昭」的何家勁，近期時常在網路上與粉絲互動，更在近日曝光金超群最新動向，稱他前幾年動了手術後便元氣大傷，現在似乎瘦了不少。

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▲何家勁日前開直播和粉絲互動時，透露金超群和「公孫策」范鴻軒的近況。
▲何家勁日前開直播和粉絲互動時，透露金超群和「公孫策」范鴻軒的近況。（圖／翻攝小紅書）
金超群因演出《包青天》中包拯大紅，並獲得金鐘獎「最佳男主角獎」，他後期淡出演藝圈。2016年曾在節目透露，自己左腦長了腫瘤，影響到他的語言與行動神經；雖隔年動完刀後恢復健康，但由於他生活低調，還曾一度傳出他的死訊，事後金超群也現身闢謠。而他最後一次亮相則是2020年在導演鄭少峰告別式，他杵著拐杖現身，身型比過去消瘦不少。

金超群▲金超群2017年出席活動，重現當年包青天的打扮，健康狀況看似正常，還無需杵拐杖。（圖／資料照）
何家勁日前開直播和粉絲互動時，也透露金超群和「公孫策」范鴻軒的近況，2人目前都退休、在台灣。金超群自動了手術後便元氣大傷，瘦了不少，人在中國的何家勁也說，曾多次邀請他們過去玩，「他們都說『哎呀走不動了，不想動了，不想走了』。但還是有機會的，等天氣暖和一點再說。」

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