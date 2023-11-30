12月新制！高鐵早鳥票實名：沒帶證加收半價　路口科技執法再擴大

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📌高鐵早鳥優惠票改實名制
為維持購票公平性，12月1日起，台灣高鐵實施早鳥優惠實名制，高鐵各車站售票窗口與自動售票機不再銷售早鳥優惠票，改由台灣高鐵網路訂票系統、T-EX行動購票App（iOS／Android）或前往合作便利商店購票，購票時，須輸入搭乘旅客的身分證字號或護照號碼，僅限輸入身分證字號或護照號碼者本人使用，且車票票面將標示旅客的身分證字號或護照號碼末五碼，不受理變更身分。
若驗票時，持有早鳥優惠票的旅客無法自證身分，將依無票乘車規定補票，並得加收已乘區間票價50%違約金。提醒大家，搭乘高鐵時務必攜帶政府核發之附有照片、具身分證字號或護照號碼等足供判斷身分的證件，以備查驗。
📌台哥大併台灣之星 遠傳併亞太電信
電信三雄時代再度來臨！12月1日，台灣之星正式併入台灣大哥大，原台灣之星用戶收到通知簡訊後，只要重啟手機，即可使用台灣大哥大網路，不必更換SIM卡；但若要訂閱台灣大哥大的VoWiFi、One Number等加值服務，或申請eSIM，就得親自到台灣大哥大門市申辦。
亞太電信則在12月15日與遠傳電信合併，原亞太用戶如未更換成遠傳SIM卡，仍可正常使用，不過後續遠傳會照整併時程逐步通知前往門市更換SIM卡；使用eSIM的用戶亦可繼續使用，若有終止服務規畫則會另行公告。
📌中高齡退休再就業 政府補助70%職訓費
為鼓勵中高齡退休族再度就業，勞動部根據退休中高齡者及高齡者再就業補助辦法第3條和第9條，推出「中高齡者退休後再就業準備訓練補助實施計畫」，鼓勵雇主（包括民營事業單位、私立學校、依人民團體法或其他法令設立的團體）指派年滿64歲的中高齡者勞工參訓，政府補助雇主70%的訓練費用，以支持中高齡者勞工退休再就業。
2024年度的申請，自今（2023）年12月1日至12月31日受理，有意響應的雇主，請點進「補助企業辦理訓練資訊系統」提出年度訓練計畫，每一雇主每年最高可獲補助50萬元。
📌空軍組織調整
近期中國軍機繞台干擾行為不斷，我國除了維持國防自主政策，也陸續向美國採購F-16V block70戰機等軍備，為因應組織編裝調整，12月1日起，原為訓練單位的空軍第七聯隊，改制為「空軍第七戰術戰鬥機聯隊」；原本轄屬空軍官校編制的飛行指揮部，也獨立升格為「空軍飛行訓練指揮部」。
📌中華郵政恢復4地國際郵務
中華郵政公告，12月1日起，恢復收寄發往模里西斯、東加、斐濟和法屬玻里尼西亞的國際航空函件及國際包裹，有需要寄件的民眾，可以參考善用中華郵政。
🟡地方性🟡
📌桃園市增2處科技執法
桃園市政府警察局在桃園區中正路與復興路口、成功路與三民路口，設置取締車輛未禮讓行人的科技執法設備，倘若駕駛未依規定禮讓行人，可以開罰6000元，期藉此降低降低交通事故的發生，籲請用路人多加注意。
📌新竹市增4路口科技執法
新竹市警察局針對「易肇事高風險路口」設置科技執法設備，包括西大路與林森路、寶山路與高翠路口、公道五路與湳雅街口、中華路與經國路口（北端）這4處路口，12月1日正式執法，提醒民眾遵守交通安全，避免傷荷包。
📌新北市增146路邊停車格收費
12月1日起，新店區新安路及竹林路2巷、永和區智光街及智光街10巷、中和區立德街200巷、汐止區勤進路、林口區中正路，總計146格路邊公有停車位，開始實施收費管理，讓市民公平共享停車空間，落實使用者付費的原則。
提醒民眾，如在上述路段停車，可以善用路邊停車行動支付App（包含Pi拍錢包、街口支付、一卡通、車麻吉、歐付寶、停車大聲公、遠傳friDay理財+等）或全國繳費網繳費，亦可至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢。
📌南投清境農場停車場收費
南投縣清境農場停車場一到假日就擠爆，為有效增加停車位周轉率，12月1日起，原本免費停車的清境農場遊客休閒中心（清境商場）停車場、清境小瑞士花園停車場，改為使用者付費制。不過，紅、黃、白牌機車車主，可將車輛停放在停車專區，仍為免費停車。
小型車停車費每小時50元，消費滿300元折抵一小時、滿600元折抵兩小時；大型車停車費每小時100元，消費滿3000元折抵一小時、滿6000元折抵兩小時，每天每車最高折抵兩小時，半小時內離場免費。
📌嘉義縣飲料店禁運一次性塑膠杯
自12月1日起，嘉義縣加入禁用一次性塑膠杯（包含生物可分解PLA塑膠杯、保麗龍杯）的行列，違者可依《廢棄物清理法》第51條第3項，處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰，期限內未改善得按日連罰。鼓勵大家養成自備環保杯的好習慣，不僅能夠減少飲料杯的過度消耗，還能享有最少折扣5元的優惠。
📌嘉義布袋觀光漁市實施空污管制
繼阿里山、故宮南院後，嘉義縣政府12月1日再將布袋觀光漁市周邊區域也劃入「空氣品質維護區」，管制範圍包括布袋鎮布新橋連接觀光漁市中山路，往西至新中街路口，往北至新北一街，往南至新南路，含布新國小。
出廠滿五年的燃油機車，應完成最近一次排氣定期檢驗合格；2012年（含）前出廠的柴油大客車，則應取得有效期限內自主管理標章優級，才能進出。違反者，可按《空氣污染防制法》第76條第2項，處新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰，提醒民眾定期保養車輛，維護空氣品質。