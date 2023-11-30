用除濕機乾衣物！譚敦慈提醒「兩件事」要記得 NG用法做錯好幾年
除濕機是家中必要的家電之一，陰雨綿綿的氣候時還能拿來除去衣服濕氣，但該如何正確使用，無毒生活教母譚敦慈就建議，可以將半乾的衣物放進浴室的小空間除濕，但切記要蓋上馬桶蓋和關閉門窗，才能乾得快。另外，家電達人486先生也提醒，要移動除濕機之前，要先將水箱內的水倒掉再移動，避免濕氣進入機體而影響使用壽命。
記者周淑萍/綜合報導
又到了濕冷的氣候，連日陰雨綿綿，洗好的衣服不容易乾，譚敦慈建議可以利用除濕機來救援。譚敦慈表示，研究指出在室內晾衣服很容易讓細菌和黴菌數量上升，若想要用除濕機乾燥衣物，建議把半乾的衣物放到家中的小空間，像是衣帽間、浴室等。擺放的位置也相當重要，建議放在空間的正中間，同時要注意，衣物不可覆蓋在機器上。如果想要加強乾衣效果，務必要記得關閉門窗，如果是在浴室，則要記得蓋上馬桶蓋。
另外，日前新北市三峽發生一起除濕機自燃事件，家電達人486先生提醒，可以到經濟部標檢局商品安全資訊網站查詢是否為瑕疵回收名單，避免發生意外。目前有12廠牌、54款除濕機被召回，民眾若發現家中機型和產製期間符合瑕疵回收名單，應立即停止使用，並連繫品牌服務專線。
民眾在挑選除濕機可以將安全設計列入參考，例如散熱片構造和過熱防止設計、馬達風扇故障自動停機、安全待機設計、主機板和觸控面板承座採不易燃材質包覆設計等。使用上則要注意，移動除濕機時不要拉扯電線，先將水箱水倒掉再移動，避免濕氣進入機體。此外，開機前先確認滿水停機功能是否正常，擺放距離壁面或窗簾至少50公分的距離，遠離易燃物品，使用上會較安心。