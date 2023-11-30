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《魷魚遊戲》真人賽太強！玻璃橋玩法被破解　生存機率大幅提升

▲《魷魚遊戲》真人挑戰賽當中，玻璃橋的遊戲關卡也是完整重現。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲》真人挑戰賽當中，玻璃橋的遊戲關卡也是完整重現。（圖/YT@Netflix）

記者張嘉哲/綜合報導

《魷魚遊戲》第二季都還沒來，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）就率先登場，繼日前先Netflix上架播出5集之後，就獲得全球觀眾關注，29日再度上架4集，許多人期待的「玻璃橋」遊戲也再度完整重現，不過有趣的是，在影集版當中，該關最後存活人數僅剩下3人，但是真人挑戰賽中，他們靠著團隊合作的模式，最後總共有12人過關，大幅提升該關的生存率！

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這次《魷魚遊戲：真人挑戰賽》主打還原影集的概念，一共邀請了456名參賽者參與競爭，參賽者必須通過各個關卡之後，最終獲勝者可以獲得總值456萬美元的獎金，獎金非常高，而每淘汰一位參賽者，便會增加1萬美元獎金，跟劇集情節一樣，不少人在節目當中受訪時，都會介紹自己來歷，以及為何需要這筆龐大的獎金。

▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》邀請來456位參賽者，共同角逐高額美元獎金，是超大型遊戲企劃真人秀，一上線就引起熱潮。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲：真人挑戰賽》邀請來456位參賽者，共同角逐高額美元獎金，是超大型遊戲企劃真人秀，一上線就引起熱潮。（圖/YT@Netflix）
------------------------以下有雷，請斟酌觀看----------------------------

在最新播出的4集當中，也玩到彈珠的部分，超殘酷的好友、親情二選一，場面也是十分的糾結，然而來到第7集，影集當中經典的「玻璃橋」也重現了，在影集版當中，每個人在闖關前並不知道所選的號碼代表什麼意義，因此是呈現盲選的狀態，但是在《魷魚遊戲：真人挑戰賽》中是知道下一個遊戲要玩的就是「玻璃橋」。

然而最泯滅人性的關鍵在於，在這個環節一共有20個人將進行遊戲，影集版則是只剩下16人，真人挑戰賽中，主辦單位搬出一台巨大版夾娃娃機，每位參賽者夾出的號碼之後，「可以選擇要將該號碼送給另一位參賽者」，也因此夾到1號的人自己並不會拿到1號，整個選號過程氣氛相當尷尬。

然而在選完號碼之後，被許多人視為有領導特質、假想敵的「182號」為1號，在賽前他們20人討論出一個生存率大幅提升的辦法，也就是「每個人只需要選擇一塊玻璃跳，如果選擇成功的話，就由下一個號碼依序往前選擇」，例如在1號選擇兩塊玻璃（50%機會）情況下，假如他過了，就由2號來超前選擇下一塊玻璃，讓前段號碼的人生存率大幅度提升，除了最後3人之外，其餘17人的生存率都是50％，非常的公平。

▲《魷魚遊戲》真人挑戰賽當中，參賽者用不同影集版方式玩玻璃橋，以團體作戰方式，大幅度提升前面號碼的生存率。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲》真人挑戰賽當中，參賽者用不同影集版方式玩玻璃橋，以團體作戰方式，大幅度提升前面號碼的生存率。（圖/YT@Netflix）
不過可惜的是1號、2號都選擇失敗，直到3號才成功選擇，接著4號按照團體計劃選擇失敗，本來應該是5號的艾蜜莉應該要繼續按照計畫往前，但是艾蜜莉卻不動，隨著時間流逝，3號被逼迫繼續往前跳，結果最後摔下橋慘遭淘汰。

輪到5號艾蜜莉的時候，他選擇往前一步成功，卻突然自私的要求6號開始執行團體計劃，直接看出人性最醜陋的一面，當然按照原本遊戲規則以及機率來說，5號的艾蜜莉本來就會淘汰，但因為團體策略她最後過關。最後，他們憑藉這樣合作的模式，20個人參加一共有12人成功過橋，對比影集版16人參加只有3人成功過關來看，真人挑戰賽的選手把每個人的生存機率大幅度提升到平等，是不錯的團體合作模式。

▲《魷魚遊戲》真人挑戰賽當中，參賽者團體作戰方式，大幅度提升前面號碼的生存率，最終有12人成功通過該關卡。（圖/YT@Netflix）
▲《魷魚遊戲》真人挑戰賽當中，參賽者團體作戰方式，大幅度提升前面號碼的生存率，最終有12人成功通過該關卡。（圖/YT@Netflix）
目前《魷魚遊戲：真人挑戰賽》播出9集，只剩下1集還沒有上架，第10集即將播出結局決賽，不少觀眾都相當期待到底是誰會拿下冠軍456萬元獎金，還沒追前面9集的觀眾趕快跟上熱潮吧！


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