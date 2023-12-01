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10:00搶虎航「飛哪都899元」線上旅展　華航高雄出發：全航線88折

▲高雄旅展今開跑，台灣虎航線上旅展10:00開賣，全線促銷「飛哪都899元」單程未稅！2024夏季航班「飛日韓1299元起」；中華航空也有高雄出發「全航線88折」便宜機票一次整理。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲高雄旅展今開跑，台灣虎航線上旅展10:00開賣，全線促銷「飛哪都899元」單程未稅！2024夏季航班「飛日韓1299元起」；中華航空也有高雄出發「全航線88折」便宜機票一次整理。（圖／翻攝自台灣虎航FB）

記者蕭涵云/綜合報導

今（1）日至12月4日開跑「2023高雄市旅行公會國際旅展」，台灣虎航配合高雄旅展10:00同步開賣線上旅展，單程未稅「飛哪都899元」起全線促銷！還有2024夏季航班「飛日韓1299元起」單程未稅好划算；中華航空也配合高雄冬季線上旅展，高出「全航線88折」起，便宜機票一次整理。

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📌台灣虎航「飛哪都899元」全線促銷！「高雄旅展」線上旅展
台灣虎航配合12月1日至12月4日的「2023高雄市旅行公會國際旅展」，同步推出線上旅展「全線促銷單程未稅899元」起，促銷期間為2023年12月1日上午10:00起至2023年12月4日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2023年12月1日起至2024年3月30日。

高雄旅展現場也設有攤位，除有機會獲得不限航點來回機票及機票回饋金。凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位，出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定「2024年桌曆成交禮」；若購買花卷、秋田、仙台、新潟、茨城、名古屋、佐賀或岡山等日本指定航線，再加碼獲得神秘禮物，每日數量有限，送完為止。

▲台灣虎航「飛哪都899元」全線促銷；2024夏季航班「飛日韓1299元起」單程未稅。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台灣虎航「飛哪都899元」全線促銷；2024夏季航班「飛日韓1299元起」單程未稅。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
📌台灣虎航開賣2024夏季航班！「飛日韓1299元起」單程未稅
台灣虎航12月1日同步公開2024年夏季班表，開賣首波早鳥優惠航班，祭出「單程未稅1299元」起好康，12月1日上午10:00起至12月4日晚間23:59止全員促銷。

首波促銷航線「桃園－首爾仁川」、「桃園－釜山」1299元起；「桃園－濟州島」1499元起；「桃園－沖繩那霸」1599元起；「桃園－岡山」、「桃園－茨城」1699元起；「桃園－東京羽田」、「桃園／高雄－東京成田」、「桃園－小松」、「桃園／高雄－名古屋」、「桃園／高雄－福岡」1799元起；「桃園－札幌(新千歲)」2599元起。

提醒大家，促銷活動優惠價格皆為單程未稅價，促銷搭乘期間為2024年3月31日至2024年10月26日，涵蓋兒童節、清明節、端午節等假期，優惠機票數量有限。

▲ITF台北國際旅展倒數第二天下午，南港展覽館週末人潮擠爆，現場直擊中華航空送出「不限航點來回機票」，圍觀民眾羨幕直呼「哇！真的有人抽中耶」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲中華航空推出高雄出發「全航線88折」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
📌中華航空：高雄出發「全航線88折」優惠
中華航空迎接南台灣規模最大的國際旅展，高雄冬季線上旅展祭出「高出全航線」限時特惠，線上旅展期間為即日起至12月11日，高雄出發「全航線88折」起優惠，熱門精選航線加碼再優惠，「高雄－香港」4088元起、「高雄－沖繩」5820元起、「高雄－馬尼拉」4850元起，以上皆為來回未稅價。

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今10:00開賣！虎航「飛日韓機票1299元」2024夏季航班　華航88折

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