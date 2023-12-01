UNIQLO感謝祭今開賣！15度低溫羽絨外套「降1000」 免費拿發熱衣
一年之中最便宜的UNIQLO感謝祭今（1）日開賣！必買保暖羽絨外套「直降1000元」，Hybrid羽絨系列、輕羽絨背心「秒省500元」，划算入手對抗15度低溫天氣。APP會員還可享「免費商品體驗」，獲得衣物試穿機會相當於免費拿發熱衣。
記者蕭涵云/綜合報導
UNIQLO感謝祭於12月1日至12月7日連續7天，下殺最便宜99元低價回饋，從外套、上衣、褲裝、家居服到配件等男女童裝明星商品，都推出限定優惠價。還同步開賣新品UT《獵人 HUNTERxHUNTER》。
為方便民眾對抗對抗15度低溫天氣，防寒保暖「女裝 無縫羽絨連帽外套」最高直接降1000元！而「Hybrid羽絨系列男女裝」則是首次優惠「現省500元」；「特級極輕羽絨背心」也秒降500元感謝價格。
另外像是HEATTECH系列精選發熱衣、刷毛系列、特級極輕羽絨背心，全台店舖及網路商店同步推出66折起超強回饋；「男裝 彈性細刷毛中高領T恤」、「女裝 HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖圓領T恤（長袖）」、「男裝 HEATTECH棉質EXTRA WARM極暖華夫格圓領T恤」、「男裝 法蘭絨格紋襯衫（長袖）」每款都「秒省200元」。
UNIQLO感謝祭首三日12月1日至12月3日，消費滿額2500元送「UNIQLO與BRUNO」聯名保溫杯（3色隨機發送，全台限量共40000個，每日數量有限送完為止）；後四日12月4日～12月7日消費滿額1500元送「潮流手機掛繩」（4色隨機發送，全台限量共30000個，每日數量有限送完為止）。APP新會員專屬限定「可獲得100元」折價券；APP專屬每月「免費商品體驗」，獲得衣物試穿機會相當於免費拿發熱衣。
另外，GU即日起至12月7日也正祭出感謝祭，多款秋冬男、女、童裝單品都推出暖心回饋價「最低150元起」。12月1日至12月3日，於實體店舖消費不限金額並於結帳時出示追蹤GU Instagram帳號畫面，或於GU網路商店消費，即有機會獲得人氣插畫家「消極男子」所設計的限量「2024年曆海報」乙張；於GU網路商店單筆消費滿額，再送「滿千折百」優惠券乙張；感謝祭期間消費不限金額，還有機會抽中老爺酒店集團聯合住宿券乙張。