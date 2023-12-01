高雄職業之花大賽超狂！最正阿嬤暫居第一 冠軍將奪「真金獎牌」
最近在高雄吹起一股「職業店花、店草」的比賽風潮，由於日前一名在高雄鹽埕區的手搖女店員高顏值被意外捕捉後，臉書粉專「K Taiwan」便開始舉辦該比賽，吸引超多人投稿，比賽戰況也相當激烈。目前由「王宮鍋物」85歲的頭家嬤暫居第一，而「K Taiwan」也表示，冠軍將可以獲得0.5錢的真金獎牌，引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
臉書粉專「K Taiwan」日前開始舉辦職業之花、之草的比賽，只要是經過本人的同意，各大網友都可以到粉專投稿，粉專就會把當事人照片放上，並且寫出該人是位於哪家店、擔任什麼職位，結果活動曝光之後，吸引大批網友投稿，職業類別從餐飲業到服務業，職位從店員到老闆都有，戰況非常激烈。
而截至今（1）日早上6時30分，報名參賽者仍然持續增加當中，至少已經有超過300人參加，目前暫居第一的就是「王宮鍋物」85歲的頭家嬤阿娥，已累積1.5萬讚，第二名則是累積1萬讚的「糖水茶行」晚班店員Jing。
臉書粉專「K Taiwan」也發文表示，這次的職業之花、之草比賽，高雄銀樓之花打算贊助活動，因此只要讚數最多的一名之花與一名之草，都可以獲的一座0.5錢的「黃金獎牌」，投票日期計算到12月10日晚間8點，統計票數後就會公布結果。
至於日前爆紅的高雄鹽埕區烏弄七賢店的正妹女店員，不少人看到照片都到現場朝聖之後，卻發現不見店員，烏弄官方也在貼文出面表示「感謝大家的熱烈迴響，大家盛情難卻門市夥伴有點承受不住，歡迎大家多多關注手上一杯茶裡面的專業跟投注的精神，茶也是食物，需要大家更多的注視」。