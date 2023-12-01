台灣「薪水最多縣市」公開！年收入平均121萬　月薪4萬等級超意外

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如果是以行業類別來看，2022年仍然以「電力及燃氣供應業」以及「金融保險業」拿下冠亞軍，「電力及燃氣供應業」中位數為108.8萬元奪冠、金融及保險業中位數103.7萬元，是全台行業當中唯二中位數超過百萬元的行業；而受僱員工人數較多的製造業，全年薪資中位數為53.9萬元，大約相差冠亞軍兩倍左右。
至於全台灣哪個縣市是薪水最多的？前三名中位數分別是新竹市82.1萬元、台北市70.1萬元，以及新竹縣的69.2萬元，而新竹市整體平均薪資更高達121萬元居冠，主要是因為該處產業類別以資訊電子工業為主，佔比達44％，總薪資中位數為128.9萬元、平均數為177.2萬元，拉高新竹市產業整體薪資中位數；而亞軍的台北市整體平均數也有91.4萬元，主要行業為批發業，佔比19.7％、金融及保險業佔比13.5％。
111年第9十分位數對第1十分位數的比值（D9/D1）擴大至4.12，為5年來新高，主計處也解釋，雖然政府積極調升基本工資，使D1加速成長，比值由4.24降至4.00，但是109年開始衝擊服務業跟部分工時者，影響D1薪資水準，加上這段期間，電子終端產品需求大爆發，科技紅利使得相關產業締造亮眼營收，加速提升高薪員工的薪資水準，一來一往之下，便使D9/D1比值擴大，主計處表示，這是疫情干擾帶來的短期結果，不宜解讀為薪資差距擴大。
那麼如果現在以一名上班族月薪5萬來看，在台灣薪資是什麼等級？《NOWnews》也實際到主計處「薪情平台」去查詢，發現跟111年全體受僱勞工相比，薪水在國內超過70%的受僱勞工，生活品質實際上已經相當不錯；但是如果月薪只有4萬的話，對許多上班族來說已經是不錯的薪水，但年收入僅大約贏過45%的受僱勞工，連111年中位數都不到，顯然台灣許多產業薪水成長幅度還有加強空間。