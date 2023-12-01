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台灣「薪水最多縣市」公開！年收入平均121萬　月薪4萬等級超意外

▲根據主計處日前公布最新資料，全體受僱員工全年總薪資為51.8萬元，整體平均年薪數是69.3萬元。（圖/NOWnews資料照）
▲根據主計處日前公布最新資料，全體受僱員工全年總薪資為51.8萬元，整體平均年薪數是69.3萬元。（圖/NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

以前年輕人努力賺錢存錢，為的就是能夠買房、成家立業，不過隨著近幾年房價高漲、物價通膨等等，不少人打拼一輩子可能都買不了房，對自己的薪水可以說是不甚滿意。那麼，全台灣平均薪資現在到底是多少呢？根據主計處日前公布，2022年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資，中位數為51.8萬元，平均月薪4.3萬；而薪水最多的縣市則是「新竹市」，中位數82.1萬元、平均數121萬元奪下冠軍。

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根據主計處日前公布2022年全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，年增2.37%，平均年薪數是69.3萬元，年增3.44％，以目前全體受僱員工約817.1萬人來看，等於有408.5萬人平均月薪不到4.3萬元。

▲不少人認為，現在相當熱門的工程師，其實是中年失業最恐怖的職業。（示意圖／取自unsplash）
▲根據主計處日前公布2022年全體受僱員工全年總薪資中位數為51.8萬元，整體平均年薪數是69.3萬元。（示意圖／取自unsplash）
如果是以行業類別來看，2022年仍然以「電力及燃氣供應業」以及「金融保險業」拿下冠亞軍，「電力及燃氣供應業」中位數為108.8萬元奪冠、金融及保險業中位數103.7萬元，是全台行業當中唯二中位數超過百萬元的行業；而受僱員工人數較多的製造業，全年薪資中位數為53.9萬元，大約相差冠亞軍兩倍左右。

至於全台灣哪個縣市是薪水最多的？前三名中位數分別是新竹市82.1萬元、台北市70.1萬元，以及新竹縣的69.2萬元，而新竹市整體平均薪資更高達121萬元居冠，主要是因為該處產業類別以資訊電子工業為主，佔比達44％，總薪資中位數為128.9萬元、平均數為177.2萬元，拉高新竹市產業整體薪資中位數；而亞軍的台北市整體平均數也有91.4萬元，主要行業為批發業，佔比19.7％、金融及保險業佔比13.5％。

▲台積電確定不在龍潭擴廠，《NOWnews今日新聞》盤點「台積電一來，房價就漲」神話，南科近5年房價漲逾60%，但新竹寶山更猛，1年漲幅高達83.9%。（圖／NOWnews資料照）
▲新竹市因為產業類別以資訊電子工業為主，奪下2022年薪水最多的縣市，中位數高達82.1萬元。（圖／NOWnews資料照）
111年第9十分位數對第1十分位數的比值（D9/D1）擴大至4.12，為5年來新高，主計處也解釋，雖然政府積極調升基本工資，使D1加速成長，比值由4.24降至4.00，但是109年開始衝擊服務業跟部分工時者，影響D1薪資水準，加上這段期間，電子終端產品需求大爆發，科技紅利使得相關產業締造亮眼營收，加速提升高薪員工的薪資水準，一來一往之下，便使D9/D1比值擴大，主計處表示，這是疫情干擾帶來的短期結果，不宜解讀為薪資差距擴大。

那麼如果現在以一名上班族月薪5萬來看，在台灣薪資是什麼等級？《NOWnews》也實際到主計處「薪情平台」去查詢發現跟111年全體受僱勞工相比，薪水在國內超過70%的受僱勞工，生活品質實際上已經相當不錯；但是如果月薪只有4萬的話，對許多上班族來說已經是不錯的薪水，但年收入僅大約贏過45%的受僱勞工，連111年中位數都不到，顯然台灣許多產業薪水成長幅度還有加強空間。

▲月薪4萬對於不少上班族來說薪資已經不錯，但是實際跟全體受僱勞工比較，僅贏過45％的人。（圖/主計處薪情平台）
▲月薪4萬對於不少上班族來說薪資已經不錯，但是實際跟全體受僱勞工比較，僅贏過大約45％的人。（圖/主計處薪情平台）

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