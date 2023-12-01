UNIQLO感謝季7天爽到了！「內行買法」曝光　冬天外套秒省1千元

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這次的感謝季活動從12月1日至12月7日回饋登場。
🟡UNIQLO年末感謝季省錢買法
首先我們要知道，這種平價服飾店的價格都是採取「浮動制」，也就是說一件單品即便他正在特價，「也不見得是最低價」的狀態，這時候民眾就可以善用網站「UQ搜尋」來判斷該件單品現在是否是歷史低價，進而選擇入手。
這個「UQ搜尋」的功能非常好用，民眾可以到UNIQLO官網找到自己喜歡的單品後，複製商品名稱的「六位數號碼」進行查詢，就會得到一個線圖，假如商品曲線是「上上下下」，表示這件是長期熱銷款，基本上不會有更低的價格，民眾可以在最低價期間就入手；而如果曲線「一路向下」，那就是表示該款商品在特定週期會持續降價，通常下降兩至三個級距就會賣完，民眾可以自己找時機入手。
以這次感謝季來看，《NOWnews》記者也實際使用UQ搜尋來搜尋單品，像是一件「特級極輕羽絨背心 」，在這次感謝季標榜原價1490元下殺500元變成990元，而實際丟進UQ搜尋後，發現該款商品在11月初就曾經有降價到990元的情況，後來又恢復原價，這次感謝祭又特價，商品曲線呈現「上上下下」，因此這件「特級極輕羽絨背心 」最低價就是990元，民眾可以趁這幾次感謝祭直接入手！現省500元。
另外像是「防風無縫羽絨連帽外套」，實際丟到UQ搜尋上面之後，會發現商品歷史價格從9月開始一路維持4990的價格，而這次感謝祭直接下殺1000元，變成3990元，那麼就代表該款屬於熱銷款，是「難得特價」，因此需要的民眾就可以直接下手，現省1000元！
🟡UNIQLO感謝祭什麼必買？
這次感謝祭幾大明星商品都祭出優惠，包括「特級極輕羽絨背心」系列現省500元、「防風無縫羽絨連帽外套」系列現省1000元、「保暖圓領T恤」現省200元等等；另外還有UNIQLO廣受好評的內褲，本來單件390元，感謝季也常常降價290元，被網友封為是「穿五年不會鬆弛、破掉的神級內褲」也是必買。
另外電視動畫《HUNTERxHUNTER》也跟，推出許多印刷T恤系列，也跟著感謝祭開跑一起同步販售，喜歡《獵人x獵人》的民眾也不要錯過囉！
🟡UNIQLO滿額贈品一次看
UNIQLO感謝祭首三日12月1日至12月3日，消費滿額2500元就送「UNIQLO與BRUNO」聯名保溫杯（3色隨機發送，全台限量共40000個，每日數量有限送完為止）；後四日12月4日至12月7日消費滿額1500元送「潮流手機掛繩」（4色隨機發送，全台限量共30000個，每日數量有限送完為止）。