台灣最強老街不是九份！新王者「610萬人朝聖」　遊客逛過回不去

可以看見月球引力的小鎮！日本太良町徵選觀光大使　免費玩4天3夜

▲太良町知名的「海中鳥居」，退潮時浮現出陸地，漲潮時沒入水中，潮差最大可高達6公尺，又被稱為「能看到月球引力的小鎮」。（圖／業者提供）
▲太良町知名的「海中鳥居」，退潮時浮現出陸地，漲潮時沒入水中，潮差最大可高達6公尺，又被稱為「能看到月球引力的小鎮」。（圖／業者提供）

實習記者曾郁淇／綜合報導

日本常是不少人旅遊的首選地，去膩了東京、大阪這些觀光地嗎？想找一個地方，好好休息放鬆的話，不妨試試看氣候溫和、自然資源豐富的九州，而位在九州佐賀縣的太良町，以牡蠣、螃蟹等水產出名，是喜歡海鮮的人絕不可錯過的美食小鎮，不僅有美食可以享用，更有好景及溫泉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
為吸引更多台灣人前往當地觀光，太良町町長特來台舉辦台人限定的「太良町觀光大使徵選活動」，即日起至2024年1月1日止，只要上網填寫問卷回答問題，就有機會可以成為「太良町觀光宣傳大使」，並免費暢遊九州與太良町4天3夜！

▲位在九州佐賀縣的太良町，以牡蠣、螃蟹等水產出名，是喜歡海鮮的人絕不可錯過的美食小鎮。（圖／官方提供）
▲位在九州佐賀縣的太良町，以牡蠣、螃蟹等水產出名，是喜歡海鮮的人絕不可錯過的美食小鎮。（圖／官方提供）
📌海中鳥居
沿海的太良町滿潮、退潮時的潮差最大可高達6公尺，因此被稱為「能看到月球引力的小鎮」。在靠近JR多良車站的「大魚神社」就有一處相當吸引人的「海中鳥居」，退潮時浮現出陸地，可以徒步過去近距離拍照、漲潮時鳥居沒入海中，變成矗立於海中的「海中神社」。

太良町東面有明海，是日本潮差最大的海域，也因為這個優勢，這片海域給予了豐富的海產資源，在此不僅可以品嘗到最新鮮的牡蠣、蝦子、海苔、螃蟹等豐富海鮮，其中特別是「竹崎蟹」最為知名！

▲「海中鳥居」漲潮時鳥居沒入海中，變成矗立於海中的「海中神社」。（圖／官方提供）
▲「海中鳥居」漲潮時鳥居沒入海中，變成矗立於海中的「海中神社」。（圖／官方提供）
📌竹崎蟹
在太良町的近海「有明海」能捕撈到肉厚肥美的「竹崎蟹」，海域中豐富的浮游生物是螃蟹特別肥美的關鍵。「竹崎蟹」一年四季皆可品嚐，在冬天時以育有蟹卵的母蟹最肥美，而夏天的話肉質厚而充滿海味的公蟹也很好吃。

不只「竹崎蟹」肥美又好吃，太良町盛產的「竹崎牡蠣」也是值得一試，「竹崎牡蠣」肥美大顆之餘，經過碳烤也不易縮小，11月到3月也是牡蠣最佳品嘗的季節。

▲「竹崎蟹」一年四季皆可品嚐，在冬天時以育有蟹卵的母蟹最肥美，而夏天的話肉質厚而充滿海味的公蟹也很好吃。（圖／官方提供）
▲「竹崎蟹」一年四季皆可品嚐，在冬天時以育有蟹卵的母蟹最肥美，而夏天的話肉質厚而充滿海味的公蟹也很好吃。（圖／官方提供）
▲太良町盛產的「竹崎牡蠣」不只肥美大顆，經過碳烤也不易縮小。（圖／官方提供）
▲太良町盛產的「竹崎牡蠣」不只肥美大顆，經過碳烤也不易縮小。（圖／官方提供）
📌蜜柑
溫暖的氣候以及溫差大的特色，使得太良町盛產溫潤可口的蜜柑，太良町的蜜柑是日本知名的蜜柑之一，9月到5月是產季，除了可以購買果汁或果醬當作伴手禮外，當地還有提供「親榨果汁」的體驗活動，不僅可以感受當地的文化又有最新鮮的果汁可以品嚐！

📌多良站敲響「幸福之鐘」
太良町的車站「多良站」，在字面本身就有「許多良好事物」的美好意義，而在車站的月台上更有一處「幸福之鐘」，據說敲響一次能召喚幸福，敲兩次則是兩個人得到幸福，而敲三次的話則能大家都獲得幸福喔！

📌竹崎城址展望台公園
建築在過去竹崎城的「竹崎城址展望台」，可以360度的展望太良町的美景，除了可以望遠，還可以賞花，春天時被櫻花及油菜花圍繞，6月則有繡球花，充滿美不勝收的景色。

▲「竹崎城址展望台」，可以360度的展望太良町的美景。（圖／官方提供）
▲「竹崎城址展望台」，可以360度的展望太良町的美景。（圖／官方提供）

搶便宜！虎航線上旅展「單程機票899」　國泰航空日本機加酒85折

日本東北遊樂日12/9-10在華山！7縣1市6大航空　巨型秋田犬聖誕樹

日本旅遊夯！佐渡市來台推美酒佳餚　蔦屋書店「玩味佐渡」物產展

99%日本人不能接受！電車上開「手機1功能」像挑釁　他曝嚴重後果

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞