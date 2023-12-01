可以看見月球引力的小鎮！日本太良町徵選觀光大使　免費玩4天3夜

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📌海中鳥居
沿海的太良町滿潮、退潮時的潮差最大可高達6公尺，因此被稱為「能看到月球引力的小鎮」。在靠近JR多良車站的「大魚神社」就有一處相當吸引人的「海中鳥居」，退潮時浮現出陸地，可以徒步過去近距離拍照、漲潮時鳥居沒入海中，變成矗立於海中的「海中神社」。
太良町東面有明海，是日本潮差最大的海域，也因為這個優勢，這片海域給予了豐富的海產資源，在此不僅可以品嘗到最新鮮的牡蠣、蝦子、海苔、螃蟹等豐富海鮮，其中特別是「竹崎蟹」最為知名！
📌竹崎蟹
在太良町的近海「有明海」能捕撈到肉厚肥美的「竹崎蟹」，海域中豐富的浮游生物是螃蟹特別肥美的關鍵。「竹崎蟹」一年四季皆可品嚐，在冬天時以育有蟹卵的母蟹最肥美，而夏天的話肉質厚而充滿海味的公蟹也很好吃。
不只「竹崎蟹」肥美又好吃，太良町盛產的「竹崎牡蠣」也是值得一試，「竹崎牡蠣」肥美大顆之餘，經過碳烤也不易縮小，11月到3月也是牡蠣最佳品嘗的季節。
📌蜜柑
溫暖的氣候以及溫差大的特色，使得太良町盛產溫潤可口的蜜柑，太良町的蜜柑是日本知名的蜜柑之一，9月到5月是產季，除了可以購買果汁或果醬當作伴手禮外，當地還有提供「親榨果汁」的體驗活動，不僅可以感受當地的文化又有最新鮮的果汁可以品嚐！
📌多良站敲響「幸福之鐘」
太良町的車站「多良站」，在字面本身就有「許多良好事物」的美好意義，而在車站的月台上更有一處「幸福之鐘」，據說敲響一次能召喚幸福，敲兩次則是兩個人得到幸福，而敲三次的話則能大家都獲得幸福喔！
📌竹崎城址展望台公園
建築在過去竹崎城的「竹崎城址展望台」，可以360度的展望太良町的美景，除了可以望遠，還可以賞花，春天時被櫻花及油菜花圍繞，6月則有繡球花，充滿美不勝收的景色。