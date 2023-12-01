台灣最強老街不是九份！新王者「610萬人朝聖」　遊客逛過回不去

台灣最冷門老街公開！「單月6萬人逛」仍墊底　遊客真實評價曝光

▲新北市「鶯歌老街」是今年目前最冷門的老街，單月6萬人開逛仍然排名墊底。（圖/Google評價）
▲新北市「鶯歌老街」是今年目前最冷門的老街，單月6萬人開逛仍然排名墊底。（圖/Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣雖然只是一座小島，但是卻孕育出不同種類的風景以及文化，伴隨古蹟所形成的老街景區更是不少人國旅的首選之地，然而全台灣最熱門的老街日前公布是高雄的「旗山老街」，那麼最冷門的老街又是哪裡呢？根據觀光署最新統計顯示，在今年前9月的造訪人次當中，位於新北的「鶯歌老街」，單月平均雖然有6萬人開逛，但還是墊底，顯見台灣人喜愛逛老街的程度也是相當高。

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根據觀光署日前公布遊憩地點統計，在台灣的10大老街當中，1至9月累積造訪人數最少的是位於新北市的「鶯歌老街」，總計有56萬人造訪，平均單月大概是6.3萬人到此觀光；倒數第二名的則同樣是位於新北市的「三峽老街」，前9月累積造訪人次大約是75萬人。

▲鶯歌老街今年前9月累積造訪人次56萬人，是十大老街當中排名最後的老街。（圖/Google評價）
▲鶯歌老街今年前9月累積造訪人次56萬人，是十大老街當中排名最後的老街。（圖/Google評價）
然而攤開2022年的數據來看，「鶯歌老街」的整年造訪人數有67萬餘人，仍然是處於墊底的位置；而今年目前倒數第二名的「三峽老街」則名次也沒變，整年造訪人次為69萬餘人。但是值得注意的是，今年前9月這兩處地方的的觀光人潮都有顯著增加，「鶯歌老街」從去年單月平均5.5萬人，今年上升到平均6.3萬人；而「三峽老街」甚至今年前9月就超過2022整年遊客數。

不過雖然「鶯歌老街」是今年目前最冷門的文化老街，但實際上查看Google評價，星級評分也有高達4.2顆星的等級，許多遊客認為鶯歌老街最大問題在於還未「商業化」，雖然有獨有的陶瓷文化，但是跟其他熱門的例如「九份老街」、「淡水老街」相比，食物類別相對較少，親民度相對較低「現在與以前差很大！要有口袋極深大富豪，或許較適合消費」、「只有陶瓷可以看，沒什麼特色，去過一次就不會再去了」、「賣吃的太少，不夠吸引人」。

▲不少遊客認為雖然「鶯歌老街」可以看到許多陶瓷器具，但是整體老街食物攤商過少，親民度略顯不足。（圖/Google評價）
▲不少遊客認為雖然「鶯歌老街」可以看到許多陶瓷器具，但是整體老街食物攤商過少，親民度略顯不足。（圖/Google評價）
事實上，鶯歌陶瓷老街正式定名的時間是在2000年的時候，經過新北市政府的輔導規劃，將道路兩旁的老舊陶瓷廠房均改建成營業商店，去逛過的都知道，現場有許多陶瓷專賣店、DIY陶藝教室等等，可以欣賞到許多古瓷器、陶瓷茶具等富有藝術價值的陶瓷產品。

至於目前全台灣最受歡迎的老街是何處，答案就是位於高雄的「旗山老街」，2023年1至9月累積造訪高達613萬人，值得一提的是，旗山老街在2022年並未被列入觀光署遊憩景點當中，今年是第一年列入統計資料，就一舉超過熱門「大溪老街」、「淡水老街」以及外國人最愛的「九份老街」，可以說是台灣老街文化的一匹大黑馬喔！

▲據觀光署公布的「遊憩景點人數統計」資料顯示，全台老街之中，今年年1至9月累積造訪人數最多的是位於高雄市的「旗山老街」。（圖／取自高雄旅遊網）
▲據觀光署公布的「遊憩景點人數統計」資料顯示，全台老街之中，今年年1至9月累積造訪人數最多的是位於高雄市的「旗山老街」。（圖／取自高雄旅遊網）

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