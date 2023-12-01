台灣最強老街不是九份！新王者「610萬人朝聖」　遊客逛過回不去

台灣迴轉壽司霸主不是爭鮮了！老饕全改吃「這間」：後悔太晚發現

▲講到迴轉壽司，民眾第一個想到的品牌大多還是「爭鮮」，因為平價又便宜仍有大批食客喜歡。（圖／記者張勵德攝）
▲講到迴轉壽司，民眾第一個想到的品牌大多還是「爭鮮」，因為平價又便宜仍有大批食客喜歡。（圖／記者張勵德攝）

記者張嘉哲/綜合報導

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，然而在台灣人心目中最強的迴轉壽司是哪間呢？就有網友討論「台灣迴轉壽司最推薦的是哪間？」結果貼文意外釣出不少內行老饕指名「点爭鮮」，表示食材相對其他家都還要新鮮，給出高度評價「吃過回不去爭鮮」。

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一名網友在臉書社團「爆系知識家」貼文指出「如果說第一次要去店裡吃迴轉壽司，想問爭鮮、壽司郎跟藏壽司的話，這幾間比較推薦哪一間？順便附帶推薦的迴轉壽司必吃的餐點是什麼」。

貼文曝光之後，不少人表示入門款首選就是「藏壽司」或者「壽司郎」，屬於平價當中不錯吃的店家；荷包比較緊的話就還是吃「爭鮮」；留言中許多老饕則推薦，稍微提高預算的話可以改吃「点爭鮮」，因為其食材是迴轉壽司店當中數一數二新鮮，雖然跟「爭鮮」屬於同門品牌，但是新鮮度跟價格截然不同。

▲点爭鮮獲得網友一片推薦，表示食材直送相當新鮮，品項也比其他迴轉壽司店還要豐富。（圖/Google評價）
▲点爭鮮獲得網友一片推薦，表示食材直送相當新鮮，品項也比其他迴轉壽司店還要豐富。（圖/Google評價）
而《NOWnews》也實際查詢「MAGiC TOUCH点爭鮮樹林店」的Google評價，發現該家店評價非常高，星等有4.4顆星，其他分店也有平均4顆星的評價，比許多迴轉壽司都還要更高，不少吃過的食客都表示「列車送餐夠新鮮，直接就是滿分五顆星」、「東西全部現做，而且用列車送餐超級可愛，吃過一次就回不去了」、「太晚發現這間了，現在都爭鮮系列都吃這間」、「東西現做超新鮮，炸物烤物品項都比其他家更豐富，列車送餐是最大特色」、「用手機點餐，火車就會載著你點的食物送達到你的桌位旁，很有趣」。

事實上，「MAGiC TOUCH点爭鮮」跟「爭鮮」是親屬關係，都隸屬於爭鮮餐飲集團，而「MAGiC TOUCH点爭鮮」是在2015年所創立，主打用手機點餐，利用紅外線科技定位、新幹線列車直達座位的送餐方式，讓餐點符合「新鮮」、「快速直送」的特點，讓整個用餐體驗都充滿Magic的感覺。

▲点爭鮮最大特色是利用新幹線列車進行送餐，餐點都是現做馬上送，讓不少食客大讚。（圖/Google評價）
▲点爭鮮最大特色是利用新幹線列車進行送餐，餐點都是現做馬上送，讓不少食客大讚。（圖/Google評價）
而根據《Social Lab社群實驗室》日前透過《OpView社群口碑資料庫》做出的網路聲量分析，雖然「MAGiC TOUCH点爭鮮」沒有像是壽司郎、藏壽司的高人氣討論度，聲量排名台灣迴轉壽司第六名，但是看各家分店的Google評價也完全不輸冠亞軍，甚至比同門師兄「爭鮮」評價都還要好，還沒嚐鮮的民眾，下回不妨也能朝聖看看喔！

▲今年聲量最高的迴轉壽司品牌是藏壽司，而点爭鮮也有第六名的討論度。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲今年聲量最高的迴轉壽司品牌是藏壽司，而点爭鮮也有第六名的討論度。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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