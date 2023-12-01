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吳宗憲副業不死鳥！曾擁102家餐廳、投資LED慘賠8億　卻越挫越勇

▲吳宗憲熱衷投資副業，儘管賠了許多，尤其當年投資的LED事業失利，還被爆負債8億。依舊沒澆熄經營副業的心，越挫越勇。（圖／資料照）
▲吳宗憲熱衷投資副業，儘管賠了許多，尤其當年投資的LED事業失利，還被爆負債8億。依舊沒澆熄經營副業的心，越挫越勇。（圖／資料照）

記者黃盈容/綜合報導

炎亞倫創立的手搖飲品牌「茶明載波」，昨（30）日無預警宣布歇業。藝人投資副業不容易，若說到藝能界副業不死鳥，可說非綜藝天王吳宗憲莫屬了，他當年大紅後，瘋狂投資搞副業，最巔峰的時候，坐擁102家餐廳、2間錄音室、2家唱片公司，還有出版社、健身房、電影公司、經紀公司、網站等。儘管大多賣掉、收掉，投資的LED事業失利，還被爆負債8億。但他沒放棄，至今吳宗憲仍一邊主持3節目一邊做生意，賣行李箱、按摩器、減肥果膠、藍牙無線喇叭和吸塵器等眾多商品，日前還買下「老唐牛肉麵」將其交給兒子經營，話題、金錢都賺足，生意頭腦相當好。

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▲吳宗憲手握3節目，仍將副業經營有聲有色。（圖／中天提供）
▲吳宗憲手握3節目，仍將副業經營有聲有色。（圖／中天提供）
吳宗憲入行40多年，靠著幽默與機靈反應，在主持界打出一片天。但他不安於室，常常熱衷經營、投資和發展主持事業以外的副業。他過去曾投資過惡魔島等10多間餐廳和服飾店，除了在東區的糖朝餐廳有賺到錢，其他大多關門收場，至少賠掉2億，甚至還曾砸1億經營健身中心。

他1995年成立「阿爾發唱片公司」其中最出名的就是挖掘當今亞洲天王周杰倫，但2001年為了資金周轉，吳宗憲將阿爾發以3億台幣賣掉，等同賣掉周杰倫。

▼周杰倫當年是吳宗憲挖掘的。（圖／翻攝自周杰倫臉書）
▼周杰倫當年是吳宗憲挖掘的。（圖／翻攝自周杰倫臉書）
2008年，吳宗憲斥巨資成立阿爾法光子公司，做起了LED生意，多年來一直是他的痛，因投資LED失利，曾被報導負債8億。不過後來吳宗憲在節目上曾說，LED工廠幾年前已被大陸政府收購，還小賺了一點錢，並非外傳那樣慘賠，「全世界多少人笑我做LED，但我一路做下來，LED廠現在在中國繼續營運。」

吳宗憲容易文創有限公司，致力演藝經紀及文創事業發展，跨足了行李箱、按摩器、減肥果膠、藍牙無線喇叭和吸塵器等眾多商品，販售地遍及兩岸，曾被媒體指，「粗估獲得收入就有高達10億元」。也難怪吳宗憲一直嚷嚷要從藝能界退休。

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