爆料徐乃麟「假賣屋真詐財」遭求償 法院判他應賠償30萬元
大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞（原名蔡志龍），與藝人徐乃麟因買賣契約糾紛，2019年5月向週刊爆料「假賣屋真詐財」、「徐乃麟遭控A股東8千萬」等情，另在法院前受訪時稱「他（徐）跟我的和解書內容完全沒履行，我還可以告他」，遭徐乃麟求償1000萬元。台北地院判決，蔡應賠償徐30萬元。
記者潘千詩／台北報導
蔡曜丞因買賣契約與徐乃麟發生金錢糾紛，2019年5月間，蔡向週刊記者爆料，記者再以「假賣屋真詐財」、「徐乃麟遭控A股東8千萬」為標題製作報導。徐乃麟開記者會時，蔡、曹米芳又跑來跟徐對質。
2019年7月26日，蔡曜丞在士林地院大門外向在場媒體提到「事後說要跟我和解，法官講什麼你是名人，要不然你們要不要私下談一談，依據大局為重，我簽和解書給他，徐乃麟才不起訴的，他跟我的和解書內容完全沒履行，我還可以告他的」等語，被徐乃麟認定毀損名譽，提告加重誹謗並求償。
刑事部分，蔡被法院依散布文字誹謗罪判處4月，得易科罰金。
民事部分，徐乃麟提告要求蔡、曹女連帶賠償1000萬元，並在三大報頭版刊登道歉聲明，台北地院30日判蔡應賠償30萬元，曹女免賠，可上訴。