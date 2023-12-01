高雄手搖正妹店員「露臉照曝光」！無口罩美貌被神出 眾激讚太甜
近日高雄市鹽埕區七賢三路一間連鎖手搖飲料店，裡頭一名擁有電眼的甜美正妹女店員在網路上爆紅，她認真工作的樣子被拍下PO上網，立即引起2萬人前去朝聖狂讚。許多人都好奇該名正妹店員脫下口罩的美貌有多驚人，就有超強網友神出一張疑似正妹女店員的正臉無罩照片，畫面曝光立即引起熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
近日臉書粉專「跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活」在高雄鹽埕區七賢三路購買手搖飲料時，目睹一名外貌姣好、氣質清新的正妹女店員，因此拍照PO文分享，並寫下「七賢店爆單了，真的好美！」該則貼文隨即被臉書粉專「K Taiwan」轉發，吸引超過2萬人前來朝聖。
眾人見到正妹店員的美照後，紛紛留言驚嘆「一定是位很甜美的店員」、「這杯很甜」、「真的漂亮，昨天剛好路過去買有看到本人」。另外，也有網友在留言區貼出該間飲料店的宣傳DM，表示「各位，露臉照來了！」可以看到照片中最左邊的女店員，髮型、長相都與爆紅的正妹店員十分相似，讓不少人懷疑就是同一人。
對此，該間飲料店臉書粉專也到貼文下方留言，「感謝尼力與大家的熱烈迴響，大家盛情難卻門市夥伴有點承受不住。 歡迎大家多多關注手上一杯茶裡面的專業跟投注的精神唷～茶也是食物～需要大家更多的注視～」。另外，尼力也補充「感謝大家的熱烈迴響，但請保持冷靜，理性購買別一窩蜂，不要嚇到妹妹了」。