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米其林蔬食之神來台！寶元紀藏茶驚艷Alain Passard親現傳奇法菜

▲愛茶的寶成集團創辦人蔡其建再創寶元紀，二代蔡明倫以東方美人茶收服L'Arpège餐廳米其林蔬食之神Alain Passard來台，於le beaujour芃卓法式餐廳舉辦餐宴。（圖／寶元紀提供）
▲愛茶的寶成集團創辦人蔡其建再創寶元紀，二代蔡明倫以東方美人茶收服L'Arpège餐廳米其林蔬食之神Alain Passard來台，於le beaujour芃卓法式餐廳舉辦餐宴。（圖／寶元紀提供）

記者蕭涵云/台北報導

寶元紀企業為愛茶、藏茶成癡的寶成集團創辦人蔡其建先⽣於2019年創立，現由二代蔡明倫接棒開展餐飲事業，兩度親赴巴黎、成功帶上東方美人茶Oriental Beauty Tea，收服L'Arpège餐廳「米其林蔬食之神」Alain Passard，下週親自來台於旗下le beaujour芃卓法式餐廳，舉辦疫後首場大師餐宴。更透露最快農曆年三義園區試營運；明年3月進駐京都二年坂開設Boutique Store茶屋，地點就位在人人必拍攝的法觀寺八坂塔絕佳角度的完美取景之處。

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寶成集團創辦人蔡其建畢生愛茶，2019年創立POUYUENJI寶元紀企業與茶共鳴，投注深厚情感溶於茶、以茶融入生活日常。現由二代寶元紀總經理蔡明倫接棒開展餐飲事業，他將父親藏茶的精神轉化為款待，希望「分享每一杯茶，但意義不只是有一杯茶」。

▲蔡明倫（圖右）接棒寶元紀開展餐飲事業，兩度親赴巴黎親沏東方美人茶Oriental Beauty Tea，收服L'Arpège餐廳「米其林蔬食之神」Alain Passard（圖左）。（圖／寶元紀提供）
▲蔡明倫（圖右）接棒寶元紀開展餐飲事業，兩度親赴巴黎親沏東方美人茶Oriental Beauty Tea，收服L'Arpège餐廳「米其林蔬食之神」Alain Passard（圖左）。（圖／寶元紀提供）
L'Arpège餐廳主廚Alain Passard早在1996年便獲《米其林指南》肯定，擁有蟬聯28年米其林三星的傳奇成就。卻早在20年前便決心不再使用紅肉、創造蔬菜從菜圃到餐桌，被後人譽為先知的冒險。在Netflix《主廚的餐桌Chef's Table》受訪時，Alain Passard不諱言「我是拿到米其林三星後才重生的」；以肉類料理拿到三星光環的他無懼掉星，毅然決然拿掉摘星菜色，不僅震撼餐飲界、更與當時的法國主流可說是背道而馳。

▲以肉類料理拿到三星光環的Alain Passard，毅然決然拿掉摘星菜色，震撼餐飲界，卻說「我是拿到米其林三星後才重生的」成為先知。（圖／寶元紀提供）
▲以肉類料理拿到三星光環的Alain Passard，毅然決然拿掉摘星菜色，震撼餐飲界，卻說「我是拿到米其林三星後才重生的」成為先知。（圖／寶元紀提供）
但Alain Passard謙稱，拿到三星並不是就此自滿，「我保持積極看得更遠，像是還可以追求第四顆星星般」，將探索蔬菜所觸動的感官覺醒，振奮、求知慾望，覺察出新的味道、新的香氣，發揮在料理創作；以胡蘿蔔沙拉顛覆對動物蛋白質的渴求，自蔥蒜、蕪菁開闢更靈性的自然之路，也觸發不少廚師們對蔬菜料理的理解、甚至仿效他的有機菜園，開啟自種自栽的小花園；並讓Alain Passard成功收下「米其林綠星」。

▲Alain Passard沈浸在蔡明倫親沏的東方美人茶香中。（圖／寶元紀提供）
▲Alain Passard沈浸在蔡明倫親沏的東方美人茶香中。（圖／寶元紀提供）
▲寶元紀為Alain Passard米其林傳奇大師盛宴，端出多款珍稀藏茶，以茶為靈感探索創新食譜。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寶元紀為Alain Passard米其林傳奇大師盛宴，端出多款珍稀藏茶，以茶為靈感探索創新食譜。（圖／記者蕭涵云攝）
如此理想的堅持與追求，正是感動寶元紀蔡明倫的關鍵，「遵從大自然並感知的心意，是在千里之外有所呼應的，」蔡明倫分享，初認識Alain Passard約有兩個月的書信往來，爾後帶上同仁及寶元紀眾多好茶兩度親赴巴黎造訪，他就在主廚家中親自沏茶。連蔡明倫都意外的是，Alain Passard其實未曾耳聞台灣的好茶，他回想起主廚對東方美人茶Oriental Beauty Tea的茶香倍感驚艷，讓Alain Passard感動直說「我好像真的沒有好好品嚐過一杯茶」，認真沈浸嗅聞茶香與品茗。

▲蔡明倫娓娓道來與Alain Passard共同渴求大自然，對於堅持所想之事心領神會的故事。（圖／記者蕭涵云攝）
▲蔡明倫娓娓道來與Alain Passard共同渴求大自然，對於堅持所想之事心領神會的故事。（圖／記者蕭涵云攝）
蔡明倫透露，12月15日起的「寶元紀 X Alain Passard米其林傳奇大師盛宴」，Alain Passard將親率廚藝團隊連同兒子副主廚來台客座於le beaujour芃卓，以茶為靈感，不僅端出寶元紀藏茶款待，同時創造全新體驗的法式料理。寶元紀總經理蔡明倫透露，Alain Passard將首度使用岩茶入料理，調製全新醬汁；並使用寶元紀選茶製作茉莉花茶冰淇淋，作為值得令人期待的尾聲甜點。

▲le beaujour芃卓法式餐廳示範「雙鱘魚子醬/煙燻馬鈴薯慕斯/茴香」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲le beaujour芃卓法式餐廳示範「雙鱘魚子醬/煙燻馬鈴薯慕斯/茴香」。（圖／記者蕭涵云攝）
寶元紀梁品牌長補充道，餐宴也將聚焦台灣豬肉、蔬菜等在地食材，甚至帶來即使現在造訪L'Arpège餐廳也已經少見的經典菜色，如舉世聞名將男女雙人舞的感動化作優雅料理的雞鴨共舞「乾草悶雞鴨」，Alain Passard前所未有地將雞鴨剖半後縫製在一起烹製，打破過去大家公認雞鴨有其共通性，但從未嘗試過的料理手法，一戰成名；與代表作「玫瑰花束」在台都將有別出心裁的呈現。

▲Alain Passard帶上經典「乾草悶雞鴨」 、「玫瑰花束」來台會饕客。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Alain Passard帶上經典「乾草悶雞鴨」 、「玫瑰花束」來台會饕客。（圖／記者蕭涵云攝）
梁品牌長透露，才華洋溢的Alain Passard，屆時還將帶上親手繪畫、五金手工藝作等作品來台會見饕客；廚藝顧問陳嵐舒也為le beaujour芃卓餐廳空間貢獻所想，寶元紀將為大師盛宴重新規劃佈置傢俱與餐盤。

▲寶元紀梁品牌長分享集團藉共享好茶，交響世界風味的初心。（圖／記者蕭涵云攝）
▲寶元紀梁品牌長分享集團藉共享好茶，交響世界風味的初心。（圖／記者蕭涵云攝）
「米其林蔬食神之神」L'Arpège餐廳主廚Alain Passard，將於12月15日至17日親自來台在寶元紀旗下le beaujour芃卓法式餐廳，舉辦為期三天「寶元紀 X Alain Passard米其林傳奇大師盛宴at le beaujour」，每日僅有45個席位，每位餐費19800元+10%。le beaujour芃卓餐廳提前示範雙鱘魚子醬、法式酥皮肉派與肥鴨肝、緬因龍蝦，寶元紀端出董事長藏茶2014金達摩、2010雲南普洱，更將武夷山大紅袍做成舒芙蕾，預料都將是大師盛宴桌上有機會入饌的選擇。

▲甜點「武夷山大紅袍舒芙蕾/初榨橄欖油冰淇淋」令人驚艷。（圖／記者蕭涵云攝）
▲甜點「武夷山大紅袍舒芙蕾/初榨橄欖油冰淇淋」令人驚艷。（圖／記者蕭涵云攝）
隨著健康蔬食文化漸漸受到重視，看好低碳、環保永續的綠色飲食商機，台北萬豪酒店宴客樓中餐廳首度攜手連續三屆榮獲「米其林綠星」殊榮的「陽明春天」，即日起至2024年1月31日止，推出期間限定「全植蔬星饗宴」，主打台灣在地時蔬、何首烏、山伏茸、松露等入饌，揉合粵式及台式料理手法，打造七道式純素蔬食套餐，每套3500元+10%，需三天前預訂。

▲台北萬豪酒店首度攜手米其林綠星殊榮的「陽明春天」，期間限定推出「全植蔬星饗宴」。（圖／台北萬豪酒店提供）
▲台北萬豪酒店首度攜手米其林綠星殊榮的「陽明春天」，期間限定推出「全植蔬星饗宴」。（圖／台北萬豪酒店提供）

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