米其林蔬食之神來台！寶元紀藏茶驚艷Alain Passard親現傳奇法菜

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L'Arpège餐廳主廚Alain Passard早在1996年便獲《米其林指南》肯定，擁有蟬聯28年米其林三星的傳奇成就。卻早在20年前便決心不再使用紅肉、創造蔬菜從菜圃到餐桌，被後人譽為先知的冒險。在Netflix《主廚的餐桌Chef's Table》受訪時，Alain Passard不諱言「我是拿到米其林三星後才重生的」；以肉類料理拿到三星光環的他無懼掉星，毅然決然拿掉摘星菜色，不僅震撼餐飲界、更與當時的法國主流可說是背道而馳。
但Alain Passard謙稱，拿到三星並不是就此自滿，「我保持積極看得更遠，像是還可以追求第四顆星星般」，將探索蔬菜所觸動的感官覺醒，振奮、求知慾望，覺察出新的味道、新的香氣，發揮在料理創作；以胡蘿蔔沙拉顛覆對動物蛋白質的渴求，自蔥蒜、蕪菁開闢更靈性的自然之路，也觸發不少廚師們對蔬菜料理的理解、甚至仿效他的有機菜園，開啟自種自栽的小花園；並讓Alain Passard成功收下「米其林綠星」。
如此理想的堅持與追求，正是感動寶元紀蔡明倫的關鍵，「遵從大自然並感知的心意，是在千里之外有所呼應的，」蔡明倫分享，初認識Alain Passard約有兩個月的書信往來，爾後帶上同仁及寶元紀眾多好茶兩度親赴巴黎造訪，他就在主廚家中親自沏茶。連蔡明倫都意外的是，Alain Passard其實未曾耳聞台灣的好茶，他回想起主廚對東方美人茶Oriental Beauty Tea的茶香倍感驚艷，讓Alain Passard感動直說「我好像真的沒有好好品嚐過一杯茶」，認真沈浸嗅聞茶香與品茗。
蔡明倫透露，12月15日起的「寶元紀 X Alain Passard米其林傳奇大師盛宴」，Alai
寶元紀梁品牌長補充道，餐宴也將聚焦台灣豬肉、蔬菜等在地食材，甚至帶來即使現在造訪L'Arpège餐廳也已經少見的經典菜色，如舉世聞名將男女雙人舞的感動化作優雅料理的雞鴨共舞「乾草悶雞鴨」，Alain Passard前所未有地將雞鴨剖半後縫製在一起烹製，打破過去大家公認雞鴨有其共通性，但從未嘗試過的料理手法，一戰成名；與代表作「玫瑰花束」在台都將有別出心裁的呈現。
梁品牌長透露，才華洋溢的Alain Passard，屆時還將帶上親手繪畫、五金手工藝作等作品來台會見饕客；廚藝顧問陳嵐舒也為le beaujour芃卓餐廳空間貢獻所想，寶元紀將為大師盛宴重新規劃佈置傢俱與餐盤。
「米其林蔬食神之神」L'Arpège餐廳主廚Alain Passard，將於12月15日至17日親自來台在寶元紀旗下le beaujour芃卓法式餐廳，舉辦為期三天「寶元紀 X Alain Passard米其林傳奇大師盛宴at le beaujour」，每日僅有45個席位，每位餐費19800元+10%。le beaujour芃卓餐廳提前示範雙鱘魚子醬、法式酥皮肉派與肥鴨肝、緬因龍蝦，寶元紀端出董事長藏茶2014金達摩、2010雲南普洱，更將武夷山大紅袍做成舒芙蕾，預料都將是大師盛宴桌上有機會入饌的選擇。
隨著健康蔬食文化漸漸受到重視，看好低碳、環保永續的綠色飲食商機，台北萬豪酒店宴客樓中餐廳首度攜手連續三屆榮獲「米其林綠星」殊榮的