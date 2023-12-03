台灣茶進駐京都開茶屋！寶元紀藏茶位於二年坂 仰望法觀寺八坂塔
寶元紀總經理蔡明倫藉親邀L'Arpège餐廳「米其林蔬食之神」Alain Passard來台，於le beaujour芃卓法式餐廳舉辦疫後首場大師餐宴的機會，透露集團藏茶之愛即將開枝散葉，最快農曆年三義園區試營運；明年3月進駐京都二年坂開設Boutique Store茶屋，地點就位在人人必拍攝的法觀寺八坂塔絕佳角度的完美取景之處；爾後還計劃前往倫敦與巴黎。
記者蕭涵云/綜合報導
寶元紀企業為寶成集團創辦人蔡其建先⽣於2019年創立，傳承其愛茶、藏茶成癡的深厚情誼，二代蔡明倫接棒開展餐飲事業，成功以東方美人茶Oriental Beauty Tea，收服L'Arpège餐廳「米其林蔬食之神」Alain Passard，將親自來台舉辦大師餐宴。對此，蔡明倫謙稱，這只是集團進軍全球的第一步。
蔡明倫親口透露，最快農曆年間，坐落於群山雲海間的三義園區將啟動試營運，除了有生活藝術策展，更由陳佑昇型男主廚規劃融入茶文化的健康飲食；而明年3月寶元紀全球首間品牌原生店POUYUENJI KYOTO，更將進駐京都二年坂開設Boutique Store茶屋，地點就位在人人必拍攝的法觀寺八坂塔絕佳角度的完美取景之處。
寶元紀京都茶屋是兩間相鄰的日式木造町屋，由日本庭園景觀大師以「京都靈魂」為設計概念，打造室外日式花園景觀，抬頭就能仰望法觀寺八坂塔。而走入店內，一樓大廳將展示全球珍稀的寶元紀藏茶，簷廊則展現質感生活選品、及專業茶人沖泡的藏茶文化；並規劃有精緻六席座位，屆時希望融合京都當地茶點，款待全球到訪的旅客。
問道為何將寶元紀全球首間品牌原生店POUYUENJI KYOTO開在日本京都？寶元紀總經理蔡明倫認為，京都擁有深厚歷史及文化地位、蘊藏眾多工匠及工藝底蘊，他對於日本的款待之道與注重職人精神深切有感，「京都是個可以拓展故事的好起源」。
他還透露從最早開始，其實翻了快20幾個物件，好一番心力、鍥而不捨地才拿下原以為不太可能有機會獲得的標的，如願將原為和服店的該址，納入集團版圖之下，作為最適合與全球賓客邂逅的最佳之處，足見寶元紀進軍世界的野心；蔡明倫也低調提及，爾後還將前往倫敦、巴黎分享寶元紀的茶文化與珍藏。
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