台灣最強老街不是九份！新王者「610萬人朝聖」　遊客逛過回不去

中國海底撈害慘台灣！「特別服務」壓力超大　店員傻眼：我要離職

▲知名火鍋店品牌「海底撈」以客為尊的服務態度，相信去吃過的食客一定都知道。（圖/記者張嘉哲攝）
▲知名火鍋店品牌「海底撈」以客為尊的服務態度，相信去吃過的食客一定都知道。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

知名火鍋店品牌「海底撈」以客為尊的服務態度，相信去吃過的食客一定都知道，基本的招待食物已經是家常便飯，甚至常常還會送客人小禮物，細心的服務已經是火鍋界服務的天花板。不過，最近可尷尬了！中國海底撈吹起一股「科目三」洗腦之舞的風潮，不少客人都特別去海底撈朝聖並且拍下影片，結果影片傳回台灣Tik Tok平台，搞到台灣海底撈店員壓力山大，經常被客人詢問「台灣海底撈有沒有科目三可以跳」，讓大批網友直呼「現在的店員真難賺啊.....」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國海底撈最近有一句標語為「不是男模點不起，而是海底撈更有性價比」接著就開始號召店員跳起中國火紅的「科目三舞蹈」，舞蹈動作是腳不固定左右擺動，手部則有刀劍、轉圈、蓮花手、繞圈等等動作，律動感好的一群人合跳刀群舞的話，看上去還是非常好看。

▲中國海底撈店員大跳神曲給客人觀賞，曲目有「科目三」、「失眠的夜」等等，風潮吹回台灣。（圖/Tik Tok）
▲中國海底撈店員大跳神曲給客人觀賞，曲目有「科目三」、「失眠的夜」等等，風潮吹回台灣。（圖/Tik Tok）
這項活動在中國許多省都有海底撈店員發起該活動，從Tik Tok隨便搜尋就包括「河南」、「北京」、「福建」、「昆明」、「廣州」、「佛山」、「鄭州」等等，甚至「馬來西亞」的海底撈都有相關影片，還有的加碼跳韓團(G)I-DLE的熱門曲《Queencard》以及神曲《失眠的夜》以及《眉飛色舞》舞蹈等等。

而影片傳回Tik Tok之後引起廣大迴響，不少網友紛紛傻眼表示「信不信一堆人去台灣海底撈叫店員跳.....」、「之前是比愛心，現在更狂，當店員還要會跳舞」、「中國這波害到台灣海底撈店員，朋友在海底撈上班每天都被問有沒有科目三可以看，已經說要離職了哈哈哈哈」、「當你去應徵火鍋店，發現是男模時.....」、「笑死，我女朋友前天去吃也有問店員，店員一臉尷尬說他不會跳」。

然而即便有許多人認為這是在為難店員，但最近台中大遠百的海底撈店員竟然真實上演「科目三」經典舞蹈，也因為不少民眾發出影片表示「這間店只有這位會跳」，讓許多人週末都跑去台中大遠百吃海底撈，讓人又氣又好笑；而中友百貨更是店員跟撈麵師傅都一起跳科目三跟客人同樂，讓客人大讚「真敬業也辛苦了」。


台灣最冷門老街公開！「單月6萬人逛」仍墊底　遊客真實評價曝光

台灣迴轉壽司霸主不是爭鮮了！老饕全改吃「這間」：後悔太晚發現

UNIQLO感謝季7天爽到！「內行買法」不藏了　冬天外套秒省1千元

台灣「薪水最多縣市」公開！年收入平均121萬　月薪4萬等級超意外

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞