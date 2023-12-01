中國海底撈害慘台灣！「特別服務」壓力超大　店員傻眼：我要離職

我是廣告 請繼續往下閱讀
而影片傳回Tik Tok之後引起廣大迴響，不少網友紛紛傻眼表示「信不信一堆人去台灣海底撈叫店員跳.....」、「之前是比愛心，現在更狂，當店員還要會跳舞」、「中國這波害到台灣海底撈店員，朋友在海底撈上班每天都被問有沒有科目三可以看，已經說要離職了哈哈哈哈」、「當你去應徵火鍋店，發現是男模時.....」、「笑死，我女朋友前天去吃也有問店員，店員一臉尷尬說他不會跳」。
@hqcosNhân viên nữ haidilao nhảy điệu làng lá #haidilao #douyin #chinese #dancer #naruto #xhtiktok #dieunhaylangla #vietnam #ナルト #火影忍者 #海底捞 #科目三
♬ nhạc nền - 🎈就一眼✨ - HQ COS
然而即便有許多人認為這是在為難店員，但最近台中大遠百的海底撈店員竟然真實上演「科目三」經典舞蹈，也因為不少民眾發出影片表示「這間店只有這位會跳」，讓許多人週末都跑去台中大遠百吃海底撈，讓人又氣又好笑；而中友百貨更是店員跟撈麵師傅都一起跳科目三跟客人同樂，讓客人大讚「真敬業也辛苦了」。