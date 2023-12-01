寶可夢中心12/8開幕！「台北限定」特典曝光 粉絲嚇：肯定排爆了
台灣首間寶可夢中心「Pokémon Center TAIPEI」，確定將於12月8日正式開幕，地點在新光三越台北信義新天地A11 3F。而官方臉書粉專今（1）日宣布，將推出寶可夢中心台北開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」，只要消費就能獲得乙張特典卡，消息曝光後，立即引起寶可夢粉絲瘋狂，紛紛留言驚呼：「原本就要排隊了，現在又有限定特點，真的不妙！」
記者賴禹妡／綜合報導
「寶可夢 台灣」臉書粉專今日發文指出，為了慶祝Pokémon Center TAIPEI（寶可夢中心台北）的開幕，12月8日起將在寶可夢中心台北及新光三越台北信義新天地，發放開幕紀念特典卡「台北的皮卡丘」，只要至寶可夢中心台北消費即可獲得乙張特典卡，卡片發完為止。
另外，也可以新光三越APP（已綁定會員），或當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細至指定地點兌換乙張特典卡。貼文曝光後，不少寶可夢粉絲也擔憂：「準備血流成海了嗎」、「會不會搶翻啊」、「原本就要排隊了，現在又有限定特點，真的不妙」、「TCG黃牛開始摩拳擦掌了」。
事實上，在9月底時寶可夢才與荷蘭梵谷博物館進行聯名合作，到現場觀眾會獲得贈送「梵谷皮卡丘」（戴灰帽的皮卡丘） PTCG 卡片，引發黃牛轉賣炒價亂象出現，最終梵谷皮卡丘」宣傳卡便改為在寶可夢線上購物網站購買30美元的商品就附贈。因此本次台灣寶可夢中心開幕，是否會出現前次梵谷博物館一樣的亂象，仍有待觀察。
【寶可夢中心台北】
📍領取方式：凡至寶可夢中心台北消費即可獲得乙張特典卡
📍時間與地點：寶可夢中心台北結帳櫃檯 12/8（五）～發完為止
【新光三越台北信義新天地】
📍領取方式：憑新光三越APP（已綁定會員），或當日新光三越台北信義新天地不限金額的紙本銷貨明細，即可獲得乙張特典卡
📍時間與地點（每日發放時間為早上11點至晚上9點）：
・A9館 9F 贈品處12/8（五）～12/12（二）
・A8館 B1 秘密基地 12/8（五）～12/15（五）
・A11館 6F 贈品處 12/8（五）～發完為止
・A4館 3F 貴賓中心12/8（五）～發完為止
・A9館 8F 贈品處12/13（三）～發完為止
・A8館 7F 贈品處 12/16（六）～發完為止