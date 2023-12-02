炎亞綸IG「睽違6個月」曬家人賣萌照！粉絲淚喊：終於等到你了

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這段期間也都是透過民眾爆料行蹤，包含宜蘭三清宮跪拜、現身知名品牌公司普渡拜拜等，直到最近一次是10月份的同志大遊行，當時炎亞綸摘下口罩，親切與民眾合影，露出睽違許久的笑容。不過，炎亞綸近期雪上加霜，其創立的手搖飲「茶明載波」首間店面宣布停業，對比剛開幕時的排隊人潮，令人不勝唏噓。
直到昨日炎亞綸終於在IG上發文，曬出自家可愛的貓咪照，讓不少粉絲相當驚喜，「炎亞綸你回來了好感動」、「終於等到你回來了！好感動」、「亞綸回來了，我們都很想妳」、「終於等到你發文，太想你了。」就連《營業中》的夥伴莎莎也來留言，「哇哇哇～美珠。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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