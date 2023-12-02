網紅營養師Ricky爆「分手未婚妻」！遭出面指控：他想要三妻四妾

炎亞綸IG「睽違6個月」曬家人賣萌照！粉絲淚喊：終於等到你了

▲炎亞綸甩開性騷擾風波，睽違6個月在IG上發文，分享賣萌的家人照片，讓粉絲紛紛淚喊，「終於回來了！」（圖／炎亞綸IG）
▲炎亞綸甩開性騷擾風波，睽違6個月在IG上發文，分享賣萌的家人照片，讓粉絲紛紛淚喊，「終於回來了！」（圖／炎亞綸IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

藝人炎亞綸自今年6月陷入性騷擾風波，被前男友指控等一連串罪名後，演藝事業全數停擺，也讓人好奇他的一舉一動。如今6個多月過去了，炎亞綸近期動作頻頻，在IG限時動態上多次轉發粉絲限動，日前更大方出席同志遊行活動，昨（1）日炎亞綸終於發文，曬出可愛的貓咪賣萌照，讓不少粉絲淚喊：「終於回來了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
距離炎亞綸上次發文已經是6月17日的事情，當時尚未爆發風波的他，正替節目《嗨！營業中》做宣傳，沒想到3天後就被前男友控訴偷拍、強制性交一事，此後炎亞綸的社群平台音訊全無，爾後露面的地點幾乎都是在地檢署。

▲炎亞綸創立的手搖飲品牌「茶明載波」最後一間也關了，宣布永久停業。（圖／茶明載波IG）
▲炎亞綸宣布在臉書證實「茶明載波」停業消息後，不到3小時就在IG上更新日常，也是他睽違6個多月後再度發文。（圖／茶明載波IG）
這段期間也都是透過民眾爆料行蹤，包含宜蘭三清宮跪拜、現身知名品牌公司普渡拜拜等，直到最近一次是10月份的同志大遊行，當時炎亞綸摘下口罩，親切與民眾合影，露出睽違許久的笑容。不過，炎亞綸近期雪上加霜，其創立的手搖飲「茶明載波」首間店面宣布停業，對比剛開幕時的排隊人潮，令人不勝唏噓。

直到昨日炎亞綸終於在IG上發文，曬出自家可愛的貓咪照，讓不少粉絲相當驚喜，「炎亞綸你回來了好感動」、「終於等到你回來了！好感動」、「亞綸回來了，我們都很想妳」、「終於等到你發文，太想你了。」就連《營業中》的夥伴莎莎也來留言，「哇哇哇～美珠。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁


※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

「茶明載波」最夯鍋煮奶茶曾上架全家　炎亞綸手搖飲開649天倒光

炎亞綸手搖飲品牌「茶明載波」永久歇業　他轉發貼文證實了

炎亞綸將回歸《營業中》！第3季新夥伴曝光　觀眾見口頭禪嗨翻了

炎亞綸違反《兒少性剝削》遭起訴　改名「吳秉孺」原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞