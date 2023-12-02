網紅營養師Ricky爆「分手未婚妻」！遭出面指控：他想要三妻四妾

徐乃麟4年砸300萬打贏「詐財官司」！不滿判太輕：我一定會上訴

▲徐乃麟4年前遭控「假賣屋真詐財」氣炸，坦承自己至少花費2、300萬在打官司，認為法院實在判太輕，「我一定會上訴！」（圖／記者詹鎰睿攝影）
▲徐乃麟4年前遭控「假賣屋真詐財」氣炸，坦承自己至少花費2、300萬在打官司，認為法院實在判太輕，「我一定會上訴！」（圖／記者詹鎰睿攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

綜藝大哥徐乃麟日前宣布開啟麻將線上教學課程，要把40多年來的牌技傳授給大家，今（2）日出席媒體記者會，在現場大方分享麻將祕訣，還爆料過去與許多大咖明星打牌的趣事。不過一提到5年前被控訴「假賣屋真詐財」的官司在昨日出爐，對方應賠償30萬元給徐乃麟，這讓徐乃麟氣憤不已，認為判太輕，台灣應該要對加重誹謗罪修法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
談到官司判決，徐乃麟一點都不開心，「氣死了！判那麼輕，我一定會上訴！」認為自己幫對方這麼多忙，結果民事只賠30萬，另一個還在二審階段，官司還沒結束。徐乃麟不斷強調，收到判決書後，一定會透過律師繼續上訴。

▲徐乃麟1202。（圖／Shifu師父提供）
▲徐乃麟開線上課程，把40多年來的經驗傳授給大家。（圖／Shifu師父提供）
徐乃麟表示，這段期間他法院至少跑了20多趟以上，砸了2、300萬在打官司，即便當時所有媒體鋪天蓋地的報導，他依舊挺了過來，「如果我禁不起打擊，輕生怎麼辦，還我清白就來不及了啊！」慶幸自己縱橫多年，擁有強大的抗壓性，再加上有證據足以證明自己清白。

「我們台灣要修法，加重毀謗比殺人還恐怖！」徐乃麟舉例，過去看過有補教名師因為被冤枉而輕生的例子，就算換來公道，那也來不及了。最後痛批指控他的蔡曜丞、曹米芳實在太過分，「這些事情我清清楚楚，我們敢做壞事嗎？都甚麼時代了，隨便一個事情就上新聞，我們敢（做）嗎？我們敢詐（財）嗎？當時我都是幫他們，現在反過來搞我，這些人壞透了！」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

爆料徐乃麟「假賣屋真詐財」遭求償　法院判他應賠償30萬元

巫苡萱爆「穩交7年男友分手」！時間點曝光：不要再給徐乃麟看了

徐乃麟娶媳贊助千萬珠寶！最大「乾爹」是他　陳奕盯場釀職業傷害

徐乃麟曾婉拒親民黨徵召　突拋震撼彈「來基隆選市長」內幕曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞