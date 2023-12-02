徐乃麟4年砸300萬打贏「詐財官司」！不滿判太輕：我一定會上訴

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徐乃麟表示，這段期間他法院至少跑了20多趟以上，砸了2、300萬在打官司，即便當時所有媒體鋪天蓋地的報導，他依舊挺了過來，「如果我禁不起打擊，輕生怎麼辦，還我清白就來不及了啊！」慶幸自己縱橫多年，擁有強大的抗壓性，再加上有證據足以證明自己清白。
「我們台灣要修法，加重毀謗比殺人還恐怖！」徐乃麟舉例，過去看過有補教名師因為被冤枉而輕生的例子，就算換來公道，那也來不及了。最後痛批指控他的蔡曜丞、曹米芳實在太過分，「這些事情我清清楚楚，我們敢做壞事嗎？都甚麼時代了，隨便一個事情就上新聞，我們敢（做）嗎？我們敢詐（財）嗎？當時我都是幫他們，現在反過來搞我，這些人壞透了！」
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