特斯拉停路邊車格！爽用「飛天充電線」狂灌 全場看傻：行動充嗎
現代人為了環保，電動車的發明終於問世，其中特斯拉（TSLA）更是電動車標誌性品牌。不過，電動車的充電問題卻時常引起熱議，近日就有一名網友目睹，有特斯拉車主將車停在路邊停車格，接著竟將充電線一路連接到一旁建築物2樓充電，畫面曝光後瞬間引發討論，不少人看傻直呼「是行動充嗎」、「關鍵在於每天都要搶到那個車位」 。
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友今（2）日在臉書社團「路上觀察學院」中貼出照片，只見畫面中一台特斯拉正停在路邊停車格內，但充電口卻插著一條黑色電線，一路連接至一旁建築物2樓，貌似正在替車子充電，讓原PO看傻直呼：「行動充⋯」
貼文曝光後，網友紛紛傻眼留言，「可能就是二樓住戶的車吧」、「關鍵在於每天都要搶到那個車位」、「下雨的話不就很尷尬？再者線被勾到怎麽處理？」也有人質疑安全問題，「我們家附近最近才因為二樓拉線，充樓下的電動摩托車而走火，燒掉一整排車，拜託不要這樣製造公共危險」、「這樣拉線有風險，住的是老舊公寓室內配線沒有更新，還是20到30年前的配線根本就不敷使用」。
事實上，根據《用戶用電設備裝置規則》法規規定，電動車供電設備之額定電流超過60安培，或對地額定電壓超過50伏特者，應於可輕易觸及處裝設隔離設備，並能閉鎖於開啟位置。其中「可輕易觸及處」定義於《用戶用電設備裝置規則》第7條第28款，指接觸設備或配線時，不需攀爬或移除障礙，亦不需可攜式梯子等，即可進行操作、更新或檢查工作。