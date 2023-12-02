「小宅」整裝學問大 「全屋整裝、一站成家」省錢省時

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生活工場創辦人，同時也是「miix 美室家居」董事長鄧學中表示：所謂「輕裝修」，就是不過度敲敲打打更改原有房屋格局、或是增添如系統櫃、電視櫃等固定式硬體家具，把空間越做越小，而是透過設計師巧思，加上適當的軟裝與家具，把整個家的氛圍及品味「擺」出來。
以室內空間約22~23坪的房子來說，客廳通常僅4~5坪，電視跟主牆壁的建寬最多三米，這個寬度要擺上85公分寬沙發，做寬45公分的電視櫃，電視櫃旁釘個收納櫃，電視櫃跟沙發中間要擺上茶几，且電視跟沙發前還要各預留45公分的走道，可以想見這樣的視覺會有多擁擠？！
如果不做收納櫃，拿掉茶几、改成邊几放在沙發二側，邊几是可以插入沙發扶手的飲料座檯，沙發也可改成深95公分的尺寸，可完全容納腳放上來的寬度；少了茶几，走道也僅需留一條，不僅視覺上變得開闊，使用起來也更加舒適便利、符合現代人簡約風格的需要！
近二年，「全屋整裝」搭配「輕裝修」廣泛被接受，主因是台灣木工及水電工日趨減少，節省工時成了王道！「匠人部落」統包工程社長「王均守」表示：缺工已是長久以來的問題，未來還會更嚴重！以往一個新成屋從交屋、水電、木工進場到選購家電、家具就定位，工期至少三個月起跳，如果改採輕裝修，只要不是過年前房屋裝修旺季，工期可望縮減到二個月，可讓屋主儘早入厝快樂成家。