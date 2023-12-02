大型車車輛數全國最多　高市將啟動大型車違規稽查取締

「小宅」整裝學問大 「全屋整裝、一站成家」省錢省時

▲「小宅」空間不大，透過設計匠巧思及適當軟裝及家具，也可以把家的氛圍「擺」出來。（圖／美室家居提供）
▲「小宅」空間不大，透過設計匠巧思及適當軟裝及家具，也可以把家的氛圍「擺」出來。（圖／美室家居提供）

記者金武鳯/台中報導

因應高房價時代來臨，近年來不少建商爭相推出35坪以下的「小宅」產品，壓低總價刺激買氣。只是，小宅扣除公設佔比後，室內可用空間可能不及20坪，規劃成三房，可能潛藏機能性不足隱憂！.有鑑於此，如何透過設計裝修補空間之不足，且兼顧到預算及工期，是建商交屋後，屋主要面對的問題。看準這已成為小宅購屋族的「通案」，標榜節省1/3裝修費、且空間可變性較為靈活的「全屋整裝、輕裝修」搶進裝修市場，並獲得頗佳口碑。

我是廣告 請繼續往下閱讀
以購買太平靠東區的「佳福大於」社區三房產品的黃先生為例，交屋後，他曾找室內設計師規劃，設計師給出打掉整面牆、做收納櫃等多項硬裝建議，在不含沙發、窗簾、床組等軟裝及電器下，要價就達150萬元，對於首購族是一大負擔。幾經考慮後，黃先生重新找了「全屋整裝、一站成家」的家具家飾公司，採「輕裝修」方式，從設計師、家具、家飾到工班、電器等全部包辦，共節省約50萬經費，且工期也縮短一個多月，省錢又省時，讓他輕鬆入厝。

生活工場創辦人，同時也是「miix 美室家居」董事長鄧學中表示：所謂「輕裝修」，就是不過度敲敲打打更改原有房屋格局、或是增添如系統櫃、電視櫃等固定式硬體家具，把空間越做越小，而是透過設計師巧思，加上適當的軟裝與家具，把整個家的氛圍及品味「擺」出來。

以室內空間約22~23坪的房子來說，客廳通常僅4~5坪，電視跟主牆壁的建寬最多三米，這個寬度要擺上85公分寬沙發，做寬45公分的電視櫃，電視櫃旁釘個收納櫃，電視櫃跟沙發中間要擺上茶几，且電視跟沙發前還要各預留45公分的走道，可以想見這樣的視覺會有多擁擠？！

如果不做收納櫃，拿掉茶几、改成邊几放在沙發二側，邊几是可以插入沙發扶手的飲料座檯，沙發也可改成深95公分的尺寸，可完全容納腳放上來的寬度；少了茶几，走道也僅需留一條，不僅視覺上變得開闊，使用起來也更加舒適便利、符合現代人簡約風格的需要！

近二年，「全屋整裝」搭配「輕裝修」廣泛被接受，主因是台灣木工及水電工日趨減少，節省工時成了王道！「匠人部落」統包工程社長「王均守」表示：缺工已是長久以來的問題，未來還會更嚴重！以往一個新成屋從交屋、水電、木工進場到選購家電、家具就定位，工期至少三個月起跳，如果改採輕裝修，只要不是過年前房屋裝修旺季，工期可望縮減到二個月，可讓屋主儘早入厝快樂成家。

迎接耶誕節 廣三SOGO三棒出擊中友萌主貓福珊迪坐鎮

張廖萬堅競總成立 綠營要角力挺籲「支持優質委員」

移民節活動10日科博館登場 展現多元文化新力量

台中花毯節12/3日閉幕 山區冬遊旺季接力登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞