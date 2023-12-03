加油站「每間都有蓋廁所」！最早幕後推手曝光：實在太貼心
許多用路人開車進行長途旅程的時候，總是會停休息站或者是加油站「方便」一下，那麼，你知道加油站為什麼都會設立廁所？親民黨日前公布影片，內容提到當初主席宋楚瑜時任省長時，提出要在加油站增設洗手間的構想，才造就現在加油站都會附設廁所的便利性，讓不少人都沒想到原來加油站廁所幕後推手是宋楚瑜。
記者張嘉哲/綜合報導
宋楚瑜在影片當中表示，現在開車的用路人如果要上廁所的話，第一個想到的就是加油站，這是他當年擔任省長時候的構思，也要感謝時任的中國石油董事長張子源支持這樣的想法，共同實現人民在「行」的便利，也是屬於政府的責任。
宋楚瑜也提到，當初他在留學時，搭巴士前往威廉波特為中華少棒隊加油，因為來回需要8小時，途中許多人需要上洗手間，都是往路邊的加油站擠，因此把此當作借鏡在台灣的加油站增設廁所的原因。
宋楚瑜說，人民的任何一點小事，都是政府的大事，對人民要求的事情，要仔細去做，慢工才能出細活，就像是當然他當省長時跟中油的合作，在廁所興建完成之後，他還跟董事長一起試用廁所。表示台灣的進步，就是要一步一步往前走，所以要疼惜台灣的進度。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！宋主席真的太貼心了吧」、「原來現在的方便是宋主席的功勞」、「竟然是宋楚瑜大老的功德，謝謝你給我們後代有這麼方便的服務」。