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反骨正妹艾瑞絲「不生小孩」遭嗆：當女人沒意義！女神火大截圖了

▲反骨男孩成員艾瑞絲放話「這輩子都不會生小孩！」結果被男網友反嗆，「那妳當女人的意義是什麼？」讓她氣到截圖反擊。（圖／艾瑞絲IG）
▲反骨男孩成員艾瑞絲放話「這輩子都不會生小孩！」結果被男網友反嗆，「那妳當女人的意義是什麼？」讓她氣到截圖反擊。（圖／艾瑞絲IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

YouTube團體「反骨男孩」正妹成員艾瑞絲，憑藉一雙美腿和天然無害的臉孔，迷倒眾多網友，但她直來直往的個性，也意外喚起不少女性的共鳴，近日艾瑞絲放話「我這輩子都不會生小孩！」結果遭到其中一名男網友反嗆，「那妳這輩子當女人的意義是什麼？」性別刻板印象的言論，再度激怒艾瑞絲。

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艾瑞絲日前在thread（網友通稱：脆）發表想法，「近期話題是子宮，我先說，我超討厭小孩，我這輩子都不會生！」除了討厭小孩以外，艾瑞絲著補充，「孩子繼承你的醜和窮，只是在殘害生命，讓世界多一個悲劇而已！」貼文迅速獲得眾多女性認可，成功掀起網友討論。

▲▼艾瑞絲發文表示，自己不想生小孩的理由。（圖／艾瑞絲thread）
▲▼艾瑞絲發文表示，自己不想生小孩的理由。（圖／艾瑞絲thread）
▲▼艾瑞絲發文表示，自己不想生小孩的理由。（圖／艾瑞絲thread）
▲▼艾瑞絲發文表示，自己不想生小孩的理由。（圖／艾瑞絲thread）
怎料，就有男網友開嗆，「那妳這輩子當女人的意義是什麼？」艾瑞絲看到後立刻截下圖片反酸，「來了來了！不生孩子當女人的意義是什麼，哇Ｘ！」似乎早已料到會有這樣的言論出現，並要大家一起觀賞。

事實上，這並非艾瑞絲首次討論人生話題，早在10月份，艾瑞絲就透過社群平台公開許願，希望自己在45歲安詳離世，理由是不想活太久、活得很無聊，以及看到自己變老的樣子，「我要我的人生是短暫而燦爛，而不是活得很久很無聊。」當時一度掀起團員們激烈辯論。

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▲艾瑞絲憑藉美腿與臉蛋，迷倒眾多網友。（圖／艾瑞絲IG）
▲艾瑞絲憑藉美腿與臉蛋，迷倒眾多網友。（圖／艾瑞絲IG）

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