台灣最冷門博物館超可惜！「單月1015人朝聖」　遊客評價超意外

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然而攤開2022的數據來看，「陽明海洋文化藝術館」的整年造訪人數僅有1萬3千餘人，仍然是該類別墊底的位置；而今年目前倒數第二名的是位於新北的「三峽歷史文物館」，整年造訪人次為4萬1千餘人。不過值得注意的是，今年「陽明海洋文化藝術館」前9月的成績已經超越去年整年，再加上未來三個月統計的數據的話，2023遊客數可以說至少增加3成5以上。
不過雖然「陽明海洋文化藝術館」是今年目前最冷門的文化老街，但實際上查看Google評價，星級評分也有高達4.3顆星的等級，不少遊客去逛過都表示「展館內容介紹豐富，其實還不錯，知名度太低有點可惜」、「導覽義工很詳細的介紹航運的歷史、貨櫃船的結構」、「導覽員超級專業，其實還不錯」、「本來以為會是個無聊的地方，但莫名的很驚艷耶！」、「講解員實在專業到不行又有耐心，其實去一次之後還蠻驚艷的，大家可以去參觀看看」。
事實上，「陽明海洋文化藝術館」原本是在1915年為日本郵船株式會社所有，因當時流行之「歷史樣式」建築，是日據時期基隆西岸碼頭重要建築，對於基隆航運地位具有特殊之指標意義，台灣光復後由招商局接管迄陽明海運公司經營至今，2004年變身推動海洋教育的文化館，是不少老基隆人的回憶。
至於現在台灣最受歡迎的博物館是哪間？今年1至9月目前的冠軍是位於台北的「國父紀念館」，總計已經有776萬人造訪，原因是因為年初台灣燈會剛好舉辦在此，於是飆到第一；而去年的整年統計當中冠軍則是由基隆「國立海洋科技博物館」拿下，全年造訪人次258萬餘人，今年目前排名在第四名。下次大家想去沒去過的博物館時，說不定也能去看看一些冷門但卻有高評價的景點哦！