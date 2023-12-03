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台灣最冷門博物館超可惜！「單月1015人朝聖」　遊客評價超意外

▲陽明海洋文化藝術館是今年目前觀光人次最少的「博物館」，單月最低僅有1015人造訪。（圖/Google評價）
▲陽明海洋文化藝術館是今年目前觀光人次最少的「博物館」，單月最低僅有1015人造訪。（圖/Google評價）

記者張嘉哲/綜合報導

台灣旅遊景點有非常多類型可以選擇，除了大家愛去的古蹟文物加上逛老街之外，博物館也是不少人旅遊首選景點，每個縣市透過收藏不同的珍寶文物而吸引不同面向的人潮。然而在「台灣博物館」的類別當中，最冷門的又是哪間呢？根據觀光署最新數據顯示，今年觀光人次最少的是位於基隆的「陽明海洋文化藝術館」，今年前9月只有1萬4千人參觀。

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根據觀光署最新統計台灣遊憩地點數據，在台灣「博物館」類別當中，1至9月累積造訪人數最少的是位於基隆市的「陽明海洋文化藝術館」，總計只有1萬4千人造訪，單月最低只有1015人入館參觀；而倒數第二名的則是位於苗栗的「木雕博物館」，前9月累積造訪人次也僅有3萬8千餘人。

▲陽明海洋文化藝術館是今年目前觀光人次最少的「博物館」，單月最低僅有1015人造訪。（圖/Google評價）
▲陽明海洋文化藝術館內部記載不少海港的歷史，可惜今年目前僅有1萬4千餘人造訪此館。（圖/Google評價）
然而攤開2022的數據來看，「陽明海洋文化藝術館」的整年造訪人數僅有1萬3千餘人，仍然是該類別墊底的位置；而今年目前倒數第二名的是位於新北的「三峽歷史文物館」，整年造訪人次為4萬1千餘人。不過值得注意的是，今年「陽明海洋文化藝術館」前9月的成績已經超越去年整年，再加上未來三個月統計的數據的話，2023遊客數可以說至少增加3成5以上。

不過雖然「陽明海洋文化藝術館」是今年目前最冷門的文化老街，但實際上查看Google評價，星級評分也有高達4.3顆星的等級，不少遊客去逛過都表示「展館內容介紹豐富，其實還不錯，知名度太低有點可惜」、「導覽義工很詳細的介紹航運的歷史、貨櫃船的結構」、「導覽員超級專業，其實還不錯」、「本來以為會是個無聊的地方，但莫名的很驚艷耶！」、「講解員實在專業到不行又有耐心，其實去一次之後還蠻驚艷的，大家可以去參觀看看」。

▲去過陽明海洋文化藝術館的旅客都表示其實「還蠻驚艷」，且一面倒讚解說員非常專業有耐心。（圖/Google評價）
▲去過陽明海洋文化藝術館的旅客都表示其實「還蠻驚艷」，且一面倒讚解說員非常專業有耐心。（圖/Google評價）
事實上，「陽明海洋文化藝術館」原本是在1915年為日本郵船株式會社所有，因當時流行之「歷史樣式」建築，是日據時期基隆西岸碼頭重要建築，對於基隆航運地位具有特殊之指標意義，台灣光復後由招商局接管迄陽明海運公司經營至今，2004年變身推動海洋教育的文化館，是不少老基隆人的回憶。

至於現在台灣最受歡迎的博物館是哪間？今年1至9月目前的冠軍是位於台北的「國父紀念館」，總計已經有776萬人造訪，原因是因為年初台灣燈會剛好舉辦在此，於是飆到第一；而去年的整年統計當中冠軍則是由基隆「國立海洋科技博物館」拿下，全年造訪人次258萬餘人，今年目前排名在第四名。下次大家想去沒去過的博物館時，說不定也能去看看一些冷門但卻有高評價的景點哦！

▲位於基隆的國立海洋科技博物館去年奪下博物館類別景點造訪人次冠軍，今年目前也有第四名的成績。（圖/國立海洋科技博物館Google）
▲位於基隆的國立海洋科技博物館去年奪下博物館類別景點造訪人次冠軍，今年目前也有第四名的成績。（圖/國立海洋科技博物館Google）

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