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總統大選雞蛋糕爆紅！「選對的人」網友瘋朝聖　店家神到又在台南

▲台南一家雞蛋糕店專門做文字燒，上面印著許多有趣的字樣，讓不少客人都紛紛朝聖。（圖/賤人雞蛋糕粉專）
▲台南一家雞蛋糕店專門做文字燒，上面印著許多有趣的字樣，讓不少客人都紛紛朝聖。（圖/賤人雞蛋糕粉專）

記者張嘉哲/綜合報導

2024總統大選倒數最後40餘天，究竟誰會當選、台灣是否會再度政黨輪替，民眾可以說是相當關心，尤其現在選情膠著，感覺不到最後一刻各黨候選人都不可鬆懈。然而，近日有網友分享有趣的照片，表示路過一家雞蛋糕店，意外發現雞蛋糕造型超級特別，上面竟是國字的「選對的人」字樣，讓不少網友瘋朝聖，最終神出店家在台南國華街！

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「看到立馬買兩了兩串！」只見貼出的照片，可以看出是雞蛋糕的商品，但是特別的是，有別於一般夜市賣的卡通、動漫人物的造型雞蛋糕，這個雞蛋糕是以文字當作造型，該網友買的兩串分別是「走對的路」、「選對的人」正巧呼應到2024總統大選的感覺。

▲網友分享自己買了一個相當特殊的字體雞蛋糕，字樣又剛像是在形容總統大選，非常的貼切。（圖/路上觀察學院）
▲網友分享自己買了一個相當特殊的字體雞蛋糕，字樣又剛像是在形容總統大選，非常的貼切。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，吸引超過1.3萬名網友按讚留言「哇！店家也太有創意，總統大選雞蛋糕欸」、「在哪裡啊？我用新台幣下架他」、「哇！還真的沒看過文字款的雞蛋糕，看起來感覺很好吃」、「這個也太欠買了吧，感覺超級好吃」、「總統大選前應該是會大賣喔，我也要來去買一串，請問是在哪邊買的」。

而《NOWnews》記者循線搜尋之後發現，這個是位於台南國華街的「賤人雞蛋糕feat.台南府城燒」，其實在當地就已經小有名氣，原本2018年是在永和樂華夜市起家，後來在2020年搬回台南國華街，同年轉改由市集方式出攤餐車，在今年的12月強勢回歸台南國華街，這次才剛回歸，就剛好推出這款被譽為「總統大選雞蛋糕」的商品，掀起一波討論。

▲台南賤人雞蛋糕原本在12月前是以在市集攤車做生意，在12月正式回歸台南國華街。（圖/賤人雞蛋糕臉書）
▲台南賤人雞蛋糕原本在12月前是以在市集攤車做生意，在12月正式回歸台南國華街。（圖/賤人雞蛋糕臉書）
而觀看其「賤人雞蛋糕feat.台南府城燒」的粉專，可以發現竟然還可以預訂款項，而且選擇還算頗多，包括像是「極度假掰」、「安內母湯」、「生日快樂」、「我愛台灣」、「不想努力」、「我怪美的」、「金榜題名」等等的，而且一串的售價是60元，其實以造型雞蛋糕來說，CP值還算非常高！

而《NOWnews》記者也實際致電詢問雞蛋糕店老闆，老闆透露該款總統大選雞蛋糕其實是新品，才剛上架就被網友發上網，表示雞蛋糕攤位從12月4日就會常駐台南國華街，歡迎大家一起來吃雞蛋糕。沒想到最近不只「幽靈牛肉泡麵」也在台南爆紅，這次雞蛋糕又是台南！實在又讓台南美食多元性增添一些色彩呢。


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