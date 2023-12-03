總統大選雞蛋糕爆紅！「選對的人」網友瘋朝聖　店家神到又在台南

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貼文一出，吸引超過1.3萬名網友按讚留言「哇！店家也太有創意，總統大選雞蛋糕欸」、「在哪裡啊？我用新台幣下架他」、「哇！還真的沒看過文字款的雞蛋糕，看起來感覺很好吃」、「這個也太欠買了吧，感覺超級好吃」、「總統大選前應該是會大賣喔，我也要來去買一串，請問是在哪邊買的」。
而《NOWnews》記者循線搜尋之後發現，這個是位於台南國華街的「賤人雞蛋糕feat.台南府城燒」，其實在當地就已經小有名氣，原本2018年是在永和樂華夜市起家，後來在2020年搬回台南國華街，同年轉改由市集方式出攤餐車，在今年的12月強勢回歸台南國華街，這次才剛回歸，就剛好推出這款被譽為「總統大選雞蛋糕」的商品，掀起一波討論。
而觀看其「賤人雞蛋糕feat.台南府城燒」的粉專，可以發現竟然還可以預訂款項，而且選擇還算頗多，包括像是「極度假掰」、「安內母湯」、「生日快樂」、「我愛台灣」、「不想努力」、「我怪美的」、「金榜題名」等等的，而且一串的售價是60元，其實以造型雞蛋糕來說，CP值還算非常高！
而《NOWnews》記者也實際致電詢問雞蛋糕店老闆，老闆透露該款總統大選雞蛋糕其實是新品，才剛上架就被網友發上網，表示雞蛋糕攤位從12月4日就會常駐台南國華街，歡迎大家一起來吃雞蛋糕。沒想到最近不只「幽靈牛肉泡麵」也在台南爆紅，這次雞蛋糕又是台南！實在又讓台南美食多元性增添一些色彩呢。