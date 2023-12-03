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半夜睡覺腳抽筋！醫：只補鈣沒用　「抽筋原因、吃什麼」一篇看懂

▲半夜睡覺一直腳抽筋，醫師提醒光補鈣未必有用，一篇看懂「抽筋原因、容易抽筋該吃什麼」。（示意圖／Shutterstock ）
▲半夜睡覺一直腳抽筋，醫師提醒光補鈣未必有用，一篇看懂「抽筋原因、容易抽筋該吃什麼」。（示意圖／Shutterstock ）

家庭消費中心／綜合報導

一名40歲女性最近常睡到半夜被腳抽筋痛醒，以為是鈣攝取量不夠，於是認真補鈣，結果晚上還是常抽筋，就醫檢查，才發現原來是鈣、鎂攝取不均衡所致。

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書田診所家庭醫學科主任何一成說，抽筋是許多民眾在半夜睡覺時突來的痛苦經驗，門診中常聽到患者抱怨睡到半夜要翻身時，兩腳一使力卻突然抽筋，肌肉整個縮起來且愈來愈痛，很不好受。

醫揭抽筋原因、好發族群

何一成表示，腳抽筋較容易發生在15至20歲，或40歲以上年齡層，特別是有慢性疾病、需長時間站立的人，或情緒緊張、過度或缺乏運動、懷孕等族群。

對於腳抽筋補鈣是否有效，何一成指出，腳抽筋原因很多，要對症處理，不見得每人都是因為缺乏鈣質，除血液循環不良、神經病變、情緒緊張、環境溫度改變，或其他生理因素外，飲食攝取鈣、鎂不均衡也可能產生腳抽筋。

何一成指出，鎂對於肌肉有舒緩功能，飲食中鈣與鎂的比例在2:1至3:1較佳，拚命補鈣不一定能緩解抽筋。

抽筋吃什麼？一直抽筋要多喝水

若是因為礦物質缺乏造成腳抽筋，在飲食上可補充鈣對鎂比例較高（大於3:1）的乳製品、油菜、莧菜、芥藍菜等，也要適量補充鎂對鈣比例較高的紅豆、綠豆、黃豆、蓮子、堅果類食物來均衡鈣、鎂，並建議經常腳抽筋的人，每天定要攝取2000至3000c.c.的水。

注意雙腿保暖，防半夜睡覺腳抽筋

何一成提醒，容易腳抽筋的人不宜運動過度，但也要適量運動，中等強度的運動較佳，如快走、慢跑、游泳等，晚上睡覺前則可多伸展易抽筋的部位，並注意雙腿的保暖。

▲國健署說明， 時速達4.83公里、每分鐘至少走90步就算「健走」。研究指出每天健走10分鐘，降低早死風險15%。（圖／取自Shutterstock）
▲容易腳抽筋的人適合中等強度的運動，例如快走、慢跑、游泳等。（圖／取自Shutterstock）
🟡預防腳抽筋注意事項

📍若容易腳抽筋，勿運動過度，但也要適量運動，中等強度運動為佳，如快走、慢跑、游泳，每天30分鐘即可。

📍晚上睡覺前可多伸展易抽筋的部位。

📍加強雙腿保暖。

📍睡覺時避免讓足板過度往足底方向下垂，較易誘發小腿抽筋。

📍飲食注意礦物質均衡攝取。

📍若時常抽筋，最好就醫，經理學診斷、血液或血球礦物質等檢驗來確認原因，才能對症治療。 

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