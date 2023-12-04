Gogoro「電池災難」他神躲過！滿電電池換法公開　內行爽騎0負評

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然而，就有部分Gogoro車主也出面教學，表示因為當大家都在市區只選擇自己習慣去的充電站時，會造成特定熱門的充電站有車主剛放回去的電池「還在充電」，就有下一個人來換電池，所以電池換電站也只能跳出正在充電的電池給車主，但其實這是有方法可以破解的，不少車主實驗過後都表示「下載APP找綠點換幾乎沒有電池問題啊，大家可以試試看，應該能改善不少」、「騎2年多換電池都至少有80%以上啊，Gogoro Network APP不是可以看綠點」。
事實上，Gogoro官方有推出「Gogoro Network 」APP提供下載，或者可以到「Gogoro官網」查詢超級充電站的位置，在APP當中會清楚的顯示在車主方圓5公里的附近，是否有所謂的「綠點充電站」，而綠點充電站就是代表「半徑5公里內有10顆以上的滿電電池」，然而如果你經常換到沒電的電池的話，下載APP就可以發現，自己經常去的充電站也許都是呈現「充電中的黑點」，這代表「沒有立即可交換的滿格電池，但仍然可以交換電池」！
而《NOWnews》也特別整理在「Gogoro Network」 APP當中，車主如果使用查詢充電站功能，發現地圖上所有圖示的代表意義，也許在這波「電池危機」當中可以緩解不少困擾，提供給廣大的Gogoro車主參考：
🟡APP上面顯示出現「綠點」表示：推薦前往的充電站，方圓5公里有十顆或以上的滿格電池，綠點裡面數字是滿電電池的數量。
🟡APP上面顯示出現「膠囊型綠點」表示：推薦前往的充電站，方圓5公里有超級電池交換站，有上百顆電池提供更換，綠點裡面數字是滿電電池的數量。
🟡APP上面顯示出現「黑點」表示：可以前往的充電站，方圓5公里有十顆以內的滿格電池，黑點裡面數字是滿電電池的數量。
🟡APP上面顯示出現「充電中黑點」表示：方圓5公里沒有立即可交換的滿格電池，所有電池正在充電中，但仍然可以更換電池。
🟡APP上面顯示出現「灰點」表示：維修、保養、建置中等當下無法提供電池交換服務的站點
除此之外，在APP當中還有各個充電站的「滿格電池數量曲線圖」，他可以統計出在過去該座充電站三週每日、每時電池供需滾動數據，圖中折線顯示各小時滿格電池的平均歷史數量，綠色橫向虛線表示滿格電池數量為10顆，垂直的淺藍色背景區表示現在所處的時段，車主們可以觀察一下在哪些時段，這個推薦的站點有較高的機會提供更多的滿格電池，或許稍微調整一下您的換電時間，您就更容易拿到滿格電池哦！