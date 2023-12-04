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Gogoro「電池災難」他神躲過！滿電電池換法公開　內行爽騎0負評

▲Gogoro在2015年時發行第一台車，一舉成為台灣電動機車的先鋒，至今在電車市佔率高達7成5以上。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）
▲Gogoro在2015年時發行第一台車，一舉成為台灣電動機車的先鋒，至今在電車市佔率高達7成5以上。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

記者張嘉哲/綜合報導

Gogoro在2015年時發行第一台車，一舉成為台灣電動機車的先鋒，一路稱霸至今，在電車市佔率高達7成5以上，不少人要將油車汰換時，都會首選Gogoro。然而最近Gogoro不斷被抱怨「電池蓄電量」的問題，不少車主常常換不到滿電的電池，在騎乘體驗上面感到相當不方便，不過也有不少內行人完美躲過這場「電池危機」，表示其實還是有換到滿電電池的換法，只是很多車主不知道或者不願意多走一步。

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近日在臉書社團「Gogoro Club Taiwan」有不少車主在抱怨自己每次去換電的時候，總是沒辦法換到滿電的電池，經常剩餘電量20幾%換出來仍然只有半電的狀態，或者更少，讓許多車主苦不堪言表示「到底要去哪裡換到滿電的電池？」

▲網友分享自己騎Gogoro遇到電池更換的問題，因為電池代數不同導致機車無法發動。（示意圖/Gogoro提供）
▲最近不少Gogoro車主因為會不到滿電的電池而苦惱。（示意圖/Gogoro提供）
然而，就有部分Gogoro車主也出面教學，表示因為當大家都在市區只選擇自己習慣去的充電站時，會造成特定熱門的充電站有車主剛放回去的電池「還在充電」，就有下一個人來換電池，所以電池換電站也只能跳出正在充電的電池給車主，但其實這是有方法可以破解的，不少車主實驗過後都表示「下載APP找綠點換幾乎沒有電池問題啊，大家可以試試看，應該能改善不少」、「騎2年多換電池都至少有80%以上啊，Gogoro Network  APP不是可以看綠點」。

▲Gogoro車主想回到隨時都能換到滿電電池的時代，對於近日電池問題造成斷電、拋錨等情況，Gogoro官方也成立專案小組，力求幫車主排除疑難雜症。（圖/Gogoeo Club Taiwan）
▲Gogoro車主分享使用「Gogoro Network 」APP查詢「綠點充電站」功能，換到滿電電池的機會非常大。（圖/Gogoeo Club Taiwan）
事實上，Gogoro官方有推出「Gogoro Network 」APP提供下載，或者可以到「Gogoro官網」查詢超級充電站的位置，在APP當中會清楚的顯示在車主方圓5公里的附近，是否有所謂的「綠點充電站」，而綠點充電站就是代表「半徑5公里內有10顆以上的滿電電池」，然而如果你經常換到沒電的電池的話，下載APP就可以發現，自己經常去的充電站也許都是呈現「充電中的黑點」，這代表「沒有立即可交換的滿格電池，但仍然可以交換電池」！

而《NOWnews》也特別整理在「Gogoro Network」 APP當中，車主如果使用查詢充電站功能，發現地圖上所有圖示的代表意義，也許在這波「電池危機」當中可以緩解不少困擾，提供給廣大的Gogoro車主參考：

▲Gogoro車主可以下載APP來查詢充電站的情況，尋找「綠點」來選擇換電池，可以換到滿格電池機會大增！（圖/Gogoro官網）
▲Gogoro車主可以下載「Gogoro Network 」APP來查詢充電站的情況，尋找「綠點」來選擇換電池，可以換到滿格電池機會大增哦！（圖/Gogoro官網）
🟡APP上面顯示出現「綠點」表示：推薦前往的充電站，方圓5公里有十顆或以上的滿格電池，綠點裡面數字是滿電電池的數量。

🟡APP上面顯示出現「膠囊型綠點」表示：推薦前往的充電站，方圓5公里有超級電池交換站，有上百顆電池提供更換，綠點裡面數字是滿電電池的數量。

🟡APP上面顯示出現「黑點」表示：可以前往的充電站，方圓5公里有十顆以內的滿格電池，黑點裡面數字是滿電電池的數量。

🟡APP上面顯示出現「充電中黑點」表示方圓5公里沒有立即可交換的滿格電池，所有電池正在充電中，但仍然可以更換電池。

🟡APP上面顯示出現「灰點」表示：維修、保養、建置中等當下無法提供電池交換服務的站點

除此之外，在APP當中還有各個充電站的「滿格電池數量曲線圖」，他可以統計出在過去該座充電站三週每日、每時電池供需滾動數據，圖中折線顯示各小時滿格電池的平均歷史數量，綠色橫向虛線表示滿格電池數量為10顆，垂直的淺藍色背景區表示現在所處的時段，車主們可以觀察一下在哪些時段，這個推薦的站點有較高的機會提供更多的滿格電池，或許稍微調整一下您的換電時間，您就更容易拿到滿格電池哦！

▲APP當中也會紀錄該充電站的電池使用時程表，車主可以調整自己的換電時間，避開尖峰時段，讓自己換到滿電機會增加。（圖/Gogoro官網）
▲APP當中也會紀錄該充電站的電池使用時程表，車主可以調整自己的換電時間，避開尖峰時段，讓自己換到滿電機會增加。（圖/Gogoro官網）

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