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台灣大缺工起始點找到了！水泥工曝「學校這樣教」：年輕世代更慘

▲近幾年台灣各行各業都面臨缺工的問題，尤其以旅宿、營造、餐飲業更為嚴峻。（示意圖／取自unsplash）
▲近幾年台灣各行各業都面臨缺工的問題，尤其以旅宿、營造、餐飲業更為嚴峻。（示意圖／取自unsplash）

記者潘毅／綜合報導

近幾年台灣各行各業都面臨缺工的問題，尤其以旅宿、營造、餐飲業更為嚴峻。為何上述幾種行業，在現代人才難尋呢？對此，泥作師傅阿鴻也分享自身見解，認為過去「教育體制」種下了缺工的種子，如今萌芽後，也讓年輕世代更加難過。

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泥作師傅阿鴻日前在臉書粉專《水泥工》上分享，自己記憶中「缺工」現象的起始點：「阿鴻國中畢業15歲那年，那應該是『缺工』時間軸的起點」，當時是聯考制度的末期，學校區分了「升學班」與「普通班」讓在成績較好的學生，往較好的學涯發展，而「普通班」則是讓學生自由發展，尋找除了升學以外的人生道路。

▲近幾年來台灣受到少子化、資金回流等影響，部分產業面臨嚴重的缺工問題。（示意圖／pixabay）
▲泥作師傅阿鴻認為，台灣「缺工」現象，就是教育體制「唯有讀書高」的觀念所導致。（示意圖／pixabay）
阿鴻則表示，自己在當時就是極其少數，沒有升學的學生之一，投入了職場開始做工，並從學徒開始做起，從一天賺6百，隨著技能純熟後，才逐漸往上800、1000元的調整，而當時身邊朋友也認為這樣的收入不差，但卻沒人想要加入。

為何會出現這樣矛盾的狀況？阿鴻也解釋，「因為當時的時空教育背景，告訴我們要讀書、要有高學歷，告訴我們做工很累，要想辦法拿筆、用頭腦賺錢，別用體力、勞力賺錢」，也就是在這樣的教育體制下，「缺工」的種子萌芽了。

▲台灣服務業、餐飲業也面臨缺工問題，其主因不少人認為「薪水過低」有關。（示意圖／記者顏真真攝）
▲台灣服務業、餐飲業也面臨缺工問題，其主因不少人認為「薪水過低」有關。（示意圖／記者顏真真攝）
到了30年後的今天，缺工已經茁長成為果實，台灣社會也在共同啃食著苦果，但它卻依舊茂密的繁殖中。阿鴻也提到，現在還遇上「少子化」以及「人口老化」現象，恐讓未來年輕人更加痛苦。

阿鴻隨後解釋：「年輕的這世代，他們可慘了，他們心心念念的高學歷終於拿到了，可是他們卻擺脫不了『低薪』的命運，社會新鮮人的起薪讓人咋舌，一眼望去盡是高學歷又低薪、低成就的當下，真是讓人失望！於是新鮮人他們找不到理想的行業，只能『失業』！可是大環境卻是『缺工潮』，問題可真矛盾啊」。不少網友看完後，也紛紛感嘆，台灣教育系統中「萬般皆下品，唯有讀書高」這一觀念，才導致了如今缺工的業力循環。


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