神奇「未來日記」寫了願望狂實現！台人實測曝成果　驚喊中獎了

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山田弘美想測試「吸引力法則」的真實性，因此和朋友一起進行實驗，她在兒子送的筆記本上，開始執行「未來日記」計畫。山田弘美每天早上都會以「一整天已經結束的口吻」來寫日記，也就是預告接下來即將會發生的好事，並鼓勵自己「今天真是最棒的一天！」
過一段時間後，山田弘美發覺「未來日記」上的內容，竟開始逐一實現，起初她只寫一些簡單的小事，像是「今天搭電車去大阪，居然有位置坐」，沒想到之後就常常遇到電車的座位是空的，或是有人在她眼前臨時衝下車。她和好友也互相分享實驗過程，兩人發覺願望實現的祕訣，在於保持心情愉悅，並不斷適時調整做法、付諸行動。
山田弘美認識了作者濱田真由美後，兩人成為合作夥伴，並共同出版書籍《3分鐘未來日記》，將「未來日記」推廣出去，裡頭教學了該如何撰寫「未來日記」，甚至還有例句範本。第一版來台發行時，有萬名網友跟著實驗，並一一分享成果，有人成功中獎雲端發票，也有人一年被加薪2次，還有網友驚呼：「發現年初寫下的願望居然不到半年就做到了，真的非常驚喜。」
由於讀者反饋熱烈，2位作者再度出版全新一年份的《「實踐版」未來日記369》，「未來日記」寫法步驟更細分為填入日期、仔細描摹、以過去式的句子寫下日記，還加入了作者的親身經驗與說明。《3分鐘未來日記【369天實踐版】》繁體中文版也將在12月起由方智出版，有興趣的人不妨參考看看。