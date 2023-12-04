最強CP值手機不是iPhone 13！新王者「電力之鬼」　眾用過回不去

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「但這次換了iPhone 15之後，不但重量剛剛好，大電量更是令人滿意，打了7小時的遊戲只掉了14％電量，睡覺時也只會掉3％電量，加上其他拍照功能、機身的材質以及設計等等，從iPhone11開始到現在一路過來，真的是非常大的進步」。
貼文一出，不少使用iPhone 15 Pius的果粉紛紛回應「iPhone 15 Plus真的是電力之鬼，從12跳到15 Pius超級有感」、「iPhone 15 Plus電量真的猛，目前出門一天，幾乎都剩50％回家」、「iPhone 15 Plus路過，電量太猛了，都快忘記行動電源長怎樣」、「應該是目前CP值最高神機了，A16晶片、大電量大螢幕，iPhone 13剛退役路過」、「iPhone 15 Plus就CP值之王，續航之鬼，買了之後很滿意」。
事實上，iPhone 15 Plus系列新機上市之後，英國科技YouTuber「Mrwhosetheboss」曾做過續航力測試，將近幾年的iPhone熱門機型拿出來做比較，包括iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15及iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPhone 13 Pro Max等等，結果發現在續航力部分，由iPhone 15 Plus拿下了冠軍，竟然可以使用長達13小時19分鐘，遠勝第二名的iPhone 15 Pro Max的11小時41分鐘。
而看看台灣手機銷售10月排行榜當中，雖然前幾名仍然被iPhone 15 Pro系列攻佔，但是iPhone 15 Plus 128GB卻直接新進榜空降到第8名的位置，甚至iPhone 15 Plus 256GB的機型，也從9月的20名上升到第9名，顯然不少人看中iPhone 15 Plus的電池蓄電潛力，畢竟在這個科技發達的時代，外出手機經常沒電的話也是非常不方便的！