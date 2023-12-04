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最強CP值手機不是iPhone 13！新王者「電力之鬼」　眾用過回不去

▲蘋果在每年的秋季都會發表最新iPhone系列手機，吸引許多果粉更換購買。（圖／記者周淑萍攝）　
▲蘋果在每年的秋季都會發表最新iPhone系列手機，吸引許多果粉更換購買。（圖／記者周淑萍攝）　

記者張嘉哲/綜合報導

蘋果在每年的秋季都會發表最新iPhone系列手機，每次新款上架之後，因應不同的機型就會有「性能最好」、「CP值最高」、「蓄電量最佳」等等比較，然而在「最強CP值iPhone」當中，在iPhone 15推出之後原本是由iPhone 13拿下，不過最近有網友發現「iPhone 15 Plus」默默成為最新CP值最好的iPhone，因為其電力續航非常狂之外，加上大螢幕的規格，成為不少小資族果粉新寵。

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一名網友在PTT貼文指出「從第一代iPhone就開始使用，入手超過10代iPhone，過去最滿意的手機為iPhone 3GS、iPhone6/6s以及iPhone11，雖然後來入手了iPhone 12 Pro以及iPhone 14 Plus，但是都有其各自的優缺點，像是iPhone 12 Pro重量變輕但卻犧牲了電量、iPhone 14 Plus大螢幕雖然不錯，但是少了用來拍寵物和小孩很好用的2x長焦。」

「但這次換了iPhone 15之後，不但重量剛剛好，大電量更是令人滿意，打了7小時的遊戲只掉了14％電量，睡覺時也只會掉3％電量，加上其他拍照功能、機身的材質以及設計等等，從iPhone11開始到現在一路過來，真的是非常大的進步」。

▲網友分享使用iPhone 15 Pius心得，表示電池續航力真的十分強大。（圖/達志影像/美聯社）
▲網友分享使用iPhone 15 Pius心得，表示電池續航力真的十分強大。（圖/達志影像/美聯社）
貼文一出，不少使用iPhone 15 Pius的果粉紛紛回應「iPhone 15 Plus真的是電力之鬼，從12跳到15 Pius超級有感」、「iPhone 15 Plus電量真的猛，目前出門一天，幾乎都剩50％回家」、「iPhone 15 Plus路過，電量太猛了，都快忘記行動電源長怎樣」、「應該是目前CP值最高神機了，A16晶片、大電量大螢幕，iPhone 13剛退役路過」、「iPhone 15 Plus就CP值之王，續航之鬼，買了之後很滿意」。

事實上，iPhone 15 Plus系列新機上市之後，英國科技YouTuber「Mrwhosetheboss」曾做過續航力測試，將近幾年的iPhone熱門機型拿出來做比較，包括iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15及iPhone 14 Pro Max、iPhone 14、iPhone 13 Pro Max等等，結果發現在續航力部分，由iPhone 15 Plus拿下了冠軍，竟然可以使用長達13小時19分鐘，遠勝第二名的iPhone 15 Pro Max的11小時41分鐘。

▲國外科技YTR「Mrwhosetheboss」實測許多款iPhone機型的電池續航，第一名由iPhone 15 Pius拿下。（圖/YT@Mrwhosetheboss）
▲國外科技YTR「Mrwhosetheboss」實測許多款iPhone機型的電池續航，第一名由iPhone 15 Pius拿下。（圖/YT@Mrwhosetheboss）
而看看台灣手機銷售10月排行榜當中，雖然前幾名仍然被iPhone 15 Pro系列攻佔，但是iPhone 15 Plus 128GB卻直接新進榜空降到第8名的位置，甚至iPhone 15 Plus 256GB的機型，也從9月的20名上升到第9名，顯然不少人看中iPhone 15 Plus的電池蓄電潛力，畢竟在這個科技發達的時代，外出手機經常沒電的話也是非常不方便的！


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