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租屋冬天洗澡「熱水5分鐘用光」！水電達人3步驟簡單解決：免花錢

▲一名在台北租屋的網友抱怨，她冬天洗澡都只能用5分鐘熱水，否則水溫會瞬間變溫、變冷，讓她感到相當困擾。（示意圖／取自Shutterstock）
▲一名在台北租屋的網友抱怨，她冬天洗澡都只能用5分鐘熱水，否則水溫會瞬間變溫、變冷，讓她感到相當困擾。（示意圖／取自Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

冬天隨著氣溫越來越低，一場舒服的熱水澡顯得更加重要。就有一名在台北租屋的網友抱怨，她冬天洗澡都只能用5分鐘熱水，否則水溫會瞬間變溫、變冷，讓她感到相當困擾，貼文曝光後立即引起熱議。而專門分享水電知識的YouTube頻道「宅水電」就曾教學，只要3步驟就能解決熱水忽冷忽熱的問題，且還不用花費任何金錢。 

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該名網友在Dcard發文，她以「冬天熱水很少正常嗎？」為題，表示在台北市天母區租了一間套房，天氣一冷洗澡就非常痛苦，因為租屋處的熱水只要沖5分鐘就會轉成溫的，最後甚至直接變成冷水，向房東求助也無解，讓她好奇問：「想問租屋大家也是這種情況嗎？覺得好煩呀。」 

貼文曝光後，有過來人留言嘆，「蓄熱式熱水器的公升數小的話就會這樣，我之前第一次在外租房也遇到，冬天洗澡都在洗戰鬥澡」、「我也有遇到這個狀況，大概10幾分鐘就會變溫水然後冷水，感覺真的是要中途加熱，因為後來睡前在開熱水就馬上有了」。也有人建議「我11、12月那時候也覺得熱水很快就變溫了，剛好蓮蓬頭需要更換，換了一個水柱比較強的之後就解決了」、「看過別人建議，可以先用盆子接一桶熱水，讓熱水器再煮一下新的水，就可以洗長一點時間」。 

▲原PO冬天洗澡非常痛苦，因為租屋處的熱水只要沖5分鐘就會轉成溫的，最後甚至直接變成冷水。（圖／翻攝自pixabay）
▲原PO冬天洗澡非常痛苦，因為租屋處的熱水只要沖5分鐘就會轉成溫的，最後甚至直接變成冷水。（圖／翻攝自pixabay）
事實上，YouTube頻道「宅水電」就曾在影片中指出，讓洗澡水擺脫忽冷忽熱的困擾，最高的原則就是「熱水最大化」。大家可以先檢查家中蓮蓬頭，是否出水口太細或裡頭有髒污堵塞，甚至是內部具有按摩功能，都會導致熱水量變小，「我是建議蓮蓬頭用越單純越好」；另外，連接蓮蓬頭的不銹鋼軟管容量也要注意，可以選擇市面上比較大容量的「五分淋浴管」。 

師傅還指出，水龍頭的冷、熱水量差異不能太大，若全熱水與全冷水的水量相比，相似度接近80％是標準，最理想狀況是冷熱水量一致。若要調整水龍頭熱水量，可以拿一字起子或10元硬幣，將水龍頭熱水下方的螺絲以逆時針方式轉開，藉此增加水量。但要注意底座調整幅度不可超出平面，否則調整太多，水會瞬間噴出來。 

▲師傅提醒，調整水龍頭熱水出水量時，要注意底座調整幅度不可超出平面，否則調整太多，水會瞬間噴出來。（圖／翻攝自「宅水電」YouTube頻道）
▲師傅提醒，調整水龍頭熱水出水量時，要注意底座調整幅度不可超出平面，否則調整太多，水會瞬間噴出來。（圖／翻攝自「宅水電」YouTube頻道）
最後，師傅提醒記得將熱水器的熱水流量調整至最大，流入熱水器的水量也要注意，熱水器的冷水進入口位在機台底部，沿著水管找到牆壁上的入水口，並用一字起子逆時針旋轉調整到最大化。另外，調整熱水至適合的溫度也很重要，評斷標準是將水龍頭的水調到最熱，並讓熱水流2至3分鐘，之後手可以碰熱水1至2下，「在介於能接受與不能接受之間的溫度，是剛剛好的」，再把水龍頭往冷水的地方調整混合，就能輕鬆達到適合的水溫。 


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