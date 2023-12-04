租屋冬天洗澡「熱水5分鐘用光」！水電達人3步驟簡單解決：免花錢

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，有過來人留言嘆，「蓄熱式熱水器的公升數小的話就會這樣，我之前第一次在外租房也遇到，冬天洗澡都在洗戰鬥澡」、「我也有遇到這個狀況，大概10幾分鐘就會變溫水然後冷水，感覺真的是要中途加熱，因為後來睡前在開熱水就馬上有了」。也有人建議「我11、12月那時候也覺得熱水很快就變溫了，剛好蓮蓬頭需要更換，換了一個水柱比較強的之後就解決了」、「看過別人建議，可以先用盆子接一桶熱水，讓熱水器再煮一下新的水，就可以洗長一點時間」。
事實上，YouTube頻道「宅水電」就曾在影片中指出，讓洗澡水擺脫忽冷忽熱的困擾，最高的原則就是「熱水最大化」。大家可以先檢查家中蓮蓬頭，是否出水口太細或裡頭有髒污堵塞，甚至是內部具有按摩功能，都會導致熱水量變小，「我是建議蓮蓬頭用越單純越好」；另外，連接蓮蓬頭的不銹鋼軟管容量也要注意，可以選擇市面上比較大容量的「五分淋浴管」。
師傅還指出，水龍頭的冷、熱水量差異不能太大，若全熱水與全冷水的水量相比，相似度接近80％是標準，最理想狀況是冷熱水量一致。若要調整水龍頭熱水量，可以拿一字起子或10元硬幣，將水龍頭熱水下方的螺絲以逆時針方式轉開，藉此增加水量。但要注意底座調整幅度不可超出平面，否則調整太多，水會瞬間噴出來。
最後，師傅提醒記得將熱水器的熱水流量調整至最大，流入熱水器的水量也要注意，熱水器的冷水進入口位在機台底部，沿著水管找到牆壁上的入水口，並用一字起子逆時針旋轉調整到最大化。另外，調整熱水至適合的溫度也很重要，評斷標準是將水龍頭的水調到最熱，並讓熱水流2至3分鐘，之後手可以碰熱水1至2下，「在介於能接受與不能接受之間的溫度，是剛剛好的」，再把水龍頭往冷水的地方調整混合，就能輕鬆達到適合的水溫。