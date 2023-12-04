網紅營養師Ricky遭打臉！前女友公開傷照　爆料他「中國一夜情」

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然而對於Ricky的說法，白姐又再度逐一發文回應，被指控和外國男子開房的部分，白姐表示「因日本友人來台遊玩，行程結束後送朋友到旅館後於1樓聊天，只憑一張我的手機定位，直接將我判了死罪，我非常震驚、訝異和難受」而被外國男子求婚的部分是另外5名朋友都被鬧過一輪「求婚」，而不是只有自己。
另外，白姐也提到「我不可能想要你去外面找女人玩，真的很沮喪，要一直解釋憑空出現完全沒發生過的事，你去完中國之後，回來第一件事就是說要分手，你坦誠了你跟一位極度仰慕你的女孩在那裡發生關係，你還說『你有戴套不用擔心生病』，幾乎不太哭的我真的承受不住這樣的打擊瘋狂流淚，你知道你這才是實錘的劈腿嗎？還本人親口認的」。
對於被指控也賞了對方20個巴掌，白姐則直接公開被打傷的照片表示「在要飛回日本前一天去工作室收拾行李，後來就聊兩人關係為何會變成這樣，最後因為4月發現你與某女網紅曖昧的事情爭執，你衝過來掐我脖子往後撞，當下我直接就暈過去」白姐又透露警察也有到現場，但Ricky卻告訴警察「她很累只是在裡面休息」，表示手上握有當時候的Ricky動手後的現場環境、身上傷口照片影片以及醫院開立的驗傷單。
白姐也表示自己完全沒有打Ricky「20幾個巴掌」也沒有企圖想要砸電視、攝影器材甚至是員工的電腦，「基本上我人都是在昏厥當中，那些令人髮指的話請你上法庭說吧」。不過，面對白姐的二度反擊，Ricky已經沒有再出面回應，反倒是白姐在發出文章1天後將其下架，而Ricky的指控文也已經在社群上失蹤，雙雙刪除控訴文，讓事件也變成羅生門。
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