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網紅營養師Ricky遭打臉！前女友公開傷照　爆料他「中國一夜情」

▲網紅營養師Ricky去年和未婚妻白白求婚，沒想到兩人最後以分手收場。（圖／翻攝IG／chang_ricky_life）
▲網紅營養師Ricky去年和未婚妻白白求婚，沒想到兩人最後以分手收場。（圖／翻攝IG／chang_ricky_life）

記者張嘉哲/綜合報導

健身網紅營養師Ricky在IG、臉書累計有近20萬人追蹤，去年才向女友白姐甜蜜求婚，怎料日前遭到白姐爆料兩人分手的難堪內幕，稱Ricky要求「開放式性關係」等，事後Ricky也發長文反擊，表示是自己被劈腿，白姐在外跟外國男子曖昧，還一起到大飯店停留2小時，更反稱「開放式性關係」是白姐先提。後來白姐二度發文打臉Ricky的說法，甚至還公開被打傷、Ricky從中國回來之後承認有「一夜情」的對話。但直到今日，兩人的長文皆已經在社群上面消失，讓廣大粉絲霧裡看花。

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回顧Ricky跟白姐的說法，白姐一開始先是發文爆料，今年7月她和Ricky發生爭執時，Ricky表明結婚後想要「三妻四妾」的生活，「一夫一妻制的婚姻並非他所想要的」，甚至提出想要「開放式性關係」的交往；隨後Ricky也發長文反擊，表示白姐跟外國男子搞曖昧甚至開房間，而且「開放式關係」是白姐先提出，但兩人討論後並沒有結論；甚至爆料白姐被外國男子求婚，認了自己有對白白動手，但那是因為白姐情緒失控，且對方也賞了他20個巴掌。

▲Ricky貼出未婚妻跟當事男子的合照。（圖／翻攝營養師Ricky臉書）
▲Ricky貼出未婚妻跟當事男子的合照，反擊是白白跟外國男子搞曖昧，甚至提出要「開放性關係」。（圖／翻攝營養師Ricky臉書）
然而對於Ricky的說法，白姐又再度逐一發文回應，被指控和外國男子開房的部分，白姐表示「因日本友人來台遊玩，行程結束後送朋友到旅館後於1樓聊天，只憑一張我的手機定位，直接將我判了死罪，我非常震驚、訝異和難受」而被外國男子求婚的部分是另外5名朋友都被鬧過一輪「求婚」，而不是只有自己。

另外，白姐也提到「我不可能想要你去外面找女人玩，真的很沮喪，要一直解釋憑空出現完全沒發生過的事，你去完中國之後，回來第一件事就是說要分手，你坦誠了你跟一位極度仰慕你的女孩在那裡發生關係，你還說『你有戴套不用擔心生病』，幾乎不太哭的我真的承受不住這樣的打擊瘋狂流淚，你知道你這才是實錘的劈腿嗎？還本人親口認的」。

▲白姐公開傷照，表示自己握有Ricky動手後現場環境、受傷照片以及醫院開立的驗傷單。（圖/白姐IG）
▲白姐公開傷照，表示自己握有Ricky動手後現場環境、受傷照片以及醫院開立的驗傷單。（圖/白姐IG）
對於被指控也賞了對方20個巴掌，白姐則直接公開被打傷的照片表示「在要飛回日本前一天去工作室收拾行李，後來就聊兩人關係為何會變成這樣，最後因為4月發現你與某女網紅曖昧的事情爭執，你衝過來掐我脖子往後撞，當下我直接就暈過去」白姐又透露警察也有到現場，但Ricky卻告訴警察「她很累只是在裡面休息」，表示手上握有當時候的Ricky動手後的現場環境、身上傷口照片影片以及醫院開立的驗傷單。

白姐也表示自己完全沒有打Ricky「20幾個巴掌」也沒有企圖想要砸電視、攝影器材甚至是員工的電腦，「基本上我人都是在昏厥當中，那些令人髮指的話請你上法庭說吧」。不過，面對白姐的二度反擊，Ricky已經沒有再出面回應，反倒是白姐在發出文章1天後將其下架，而Ricky的指控文也已經在社群上失蹤，雙雙刪除控訴文，讓事件也變成羅生門。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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