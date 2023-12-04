台灣冬天「最冷縣市排行」出爐！淡水奪冠不意外 南部1縣市上榜
進入冬季後，東北季風、冷氣團等天氣系統不斷帶來冷空氣，氣溫也不停下探，中央氣象署分享，在台灣冬季，1月往往是多數地區最冷的時間點，其中新北市淡水就是台灣最冷的地區，歷年1月平均氣溫僅攝氏15.4度，緊接在後的則是有「風城」之稱的新竹，歷年1月平均氣溫攝氏15.7度，第3名則是受東北季風直擊的基隆，歷年1月平均氣溫攝氏16.1度。
記者張志浩／綜合報導
氣象署說明，由於淡水靠近台灣海峽，加上地勢較平緩較無法遮蔽寒風，使得淡水成為台灣1月最冷的地區，第二名則的新竹則是因為沖積平原的地形，是由東南向西北呈「喇叭狀」開敞，類似風口，一旦東北季風進入，風勢受約束而增強。此外，新竹恰好位於臺灣海峽的峽道變窄之處，「狹管效應」作用下也讓風勢更強勁。
氣象署表示，平地第3冷的地區是受到東北季風直擊的基隆，因為面迎東北季風與鋒面的緣故，多數台灣冬季較冷區域都以東部與北部的城市為主，例如宜蘭歷年1月平均氣溫攝氏16.6度就排名第4；不過中南部的嘉義也榜上有名，因為該區空曠廣大的農田，造成夜間輻射冷卻作用明顯，歷年1月平均氣溫攝氏16.8度，為台灣冬季第六冷的平地區域。歷年1月最暖的氣象站是台灣最南端的恆春，氣溫達到攝氏21.1度。
而針對東北季風的特性，氣象署也解釋，從氣候統計的風向轉變來看，東北季風的風期約為7個月（10月至次年4月），進入東北季風盛行的時期，若同時伴隨鋒面通過或冷氣團影響，會使台灣氣溫下降。此外，較明顯的變化還有台灣的降雨分布，東北季風迎風面的東北部地區降雨明顯增加，受山脈背風沉降影響的中南部地區則進入乾季。