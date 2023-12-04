房價利率雙漲影響！2023「房市代表字」出爐　4成台灣人都認同

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市猶如洗三溫暖，歷經去年起的升息波段，房貸利率正式破2，地板價來到2.06%。此外，今年10月租金指數104.56創新高，CPI年增率也上修到2.46%，物價飆升、生活壓力山大，加上平均地權條例新制實施，預售屋轉手受限，因此「平均地權」和「利率和物價雙漲」成為民眾最關心的兩大房市新聞頭條，「漲」也成為購屋族最有感的關鍵字。
雖然上半年利空不斷，導致交易滑落，不過下半年的「新青年安心成家購屋優惠貸款」，卻為購屋市場注入暖流，再掀起一波首購買氣，年底房市回溫，今年房市呈現「先冷後熱，價穩量回」的狀況。
觀察近三年房市代表字，2021年政府釋出打炒房、重稅等政策，又適逢疫情缺工缺料、營建成本提升，全球房價不減反「漲」；2022年不僅房價續漲，全球也進入升息循環，央行為抑制通膨，該年四個季度全數「升」息；來到2023年，央行累計五度升息、總升息幅度達3碼，且不論房價、物價、利息全面走揚，民眾生活開銷加重，荷包大緊縮，因此「漲」再度成為年度關鍵字。
根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2023年十大房市新聞，有4成5民眾對「平均地權條例上路 預售屋禁換約轉售」最有感；其次是「新青安房貸 購屋利率1.775%起」，以及「央行五度升息 房貸利率突破2%大關」，成為今年前三大房市焦點議題。
張旭嵐指出，今年房市明顯受政策影響而波動，不過下半年房市回溫，買賣移轉棟數可望挑戰30萬棟。展望2024年，近期美國的通膨壓力減退，市場預期聯準會明年降息的趨勢越來越明確，再加上國內總統大選落幕後，股市和內需多少有慶祝行情，明年第一季可望延續今年下半年的買氣氛圍。不過由於國際經濟局勢未明，市場仍潛藏變化，多數買方的購屋態度謹慎，市場以自住、長期持有的實際需求為主，因此房市「審慎樂觀」，並將呈現「自住積極、置產消極」，「低總熱銷、高總難銷」的趨勢。