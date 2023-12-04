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房價利率雙漲影響！2023「房市代表字」出爐　4成台灣人都認同

▲「平均地權」和「利率和物價雙漲」今年成為民眾最關心的兩大房市新聞頭條，「漲」也成為購屋族最有感的關鍵字。（圖／記者徐銘穗攝）
▲「平均地權」和「利率和物價雙漲」今年成為民眾最關心的兩大房市新聞頭條，「漲」也成為購屋族最有感的關鍵字。（圖／記者徐銘穗攝）

記者賴禹妡／綜合報導

由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」邁入第15年，最新網路票選結果出爐，今年由「漲」字拔得頭籌，獲得近4成7的民眾認同，獲選原因為「通膨物價漲不停，房價利率全都漲」；民眾票選年度最有感的房市新聞則為「平均地權條例上路 預售屋禁換約轉售」，政府打炒房使市場交易量放緩，但價格似乎仍看回不回，房價利率雙漲是2023年影響民眾最深的大事。 

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台灣房屋房市代表字票選由台灣房屋經紀人員進行首輪票選，選出各10組代表字與房市焦點新聞，再由民眾進行第二輪網路投票，選出十大「2023年台灣房市代表字及房市新聞」。統計時間自11月3日至11月28日，本次調查共回收1235份樣本。台灣房屋連續15年舉辦房市代表字票選，2009年是「活」、2010年「狂」、2011年「凍」，2012年「等」、2013年「憂」、2014年「頂」、2015年「望」、2016年「苦」、2017年「盼」、2018年「轉」、2019年「回」，2020年「旺」，2021年「漲」，2022年「升」，2023年為「漲」。 

▲由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」邁入第15年，最新網路票選結果出爐，今年由「漲」字拔得頭籌。（圖／台灣房屋提供）
▲由台灣房屋集團趨勢中心舉辦的「房市代表字」邁入第15年，最新網路票選結果出爐，今年由「漲」字拔得頭籌。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年房市猶如洗三溫暖，歷經去年起的升息波段，房貸利率正式破2，地板價來到2.06%。此外，今年10月租金指數104.56創新高，CPI年增率也上修到2.46%，物價飆升、生活壓力山大，加上平均地權條例新制實施，預售屋轉手受限，因此「平均地權」和「利率和物價雙漲」成為民眾最關心的兩大房市新聞頭條，「漲」也成為購屋族最有感的關鍵字。 

雖然上半年利空不斷，導致交易滑落，不過下半年的「新青年安心成家購屋優惠貸款」，卻為購屋市場注入暖流，再掀起一波首購買氣，年底房市回溫，今年房市呈現「先冷後熱，價穩量回」的狀況。 

觀察近三年房市代表字，2021年政府釋出打炒房、重稅等政策，又適逢疫情缺工缺料、營建成本提升，全球房價不減反「漲」；2022年不僅房價續漲，全球也進入升息循環，央行為抑制通膨，該年四個季度全數「升」息；來到2023年，央行累計五度升息、總升息幅度達3碼，且不論房價、物價、利息全面走揚，民眾生活開銷加重，荷包大緊縮，因此「漲」再度成為年度關鍵字。 

根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2023年十大房市新聞，有4成5民眾對「平均地權條例上路 預售屋禁換約轉售」最有感；其次是「新青安房貸 購屋利率1.775%起」，以及「央行五度升息 房貸利率突破2%大關」，成為今年前三大房市焦點議題。 

▲根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2023年十大房市新聞，有4成5民眾對「平均地權條例上路 預售屋禁換約轉售」最有感。（圖／台灣房屋提供）
▲根據台灣房屋集團趨勢中心網路票選，2023年十大房市新聞，有4成5民眾對「平均地權條例上路 預售屋禁換約轉售」最有感。（圖／台灣房屋提供）
張旭嵐指出，今年房市明顯受政策影響而波動，不過下半年房市回溫，買賣移轉棟數可望挑戰30萬棟。展望2024年，近期美國的通膨壓力減退，市場預期聯準會明年降息的趨勢越來越明確，再加上國內總統大選落幕後，股市和內需多少有慶祝行情，明年第一季可望延續今年下半年的買氣氛圍。不過由於國際經濟局勢未明，市場仍潛藏變化，多數買方的購屋態度謹慎，市場以自住、長期持有的實際需求為主，因此房市「審慎樂觀」，並將呈現「自住積極、置產消極」，「低總熱銷、高總難銷」的趨勢。

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