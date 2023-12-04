台灣年底最強森林遊樂園曝！「單月造訪變0人」　遊客去過嘆可惜

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探究其原因，原來是因為該園區今年8月受卡努颱風重創，園區受災嚴重，復建工程於災後立即啟動，根據林業署南投分署表示，目前整體修繕進度已達40％，評估仍有施工需要，因此按復建進度採分階段開園，目前只接開放16人以上套裝遊程團客，散客是不能自行前往入園的哦！而團客也必須於入園7天前預約，後續視工程進度調整政策，預計明年3月起才開放散客入園。
而回顧2022整年「奧萬大國家森林遊樂區」的數據，整年度累積19萬8千人到此觀光，然而光是10月至12月的數據當中就佔了將近10萬的觀光人次，由於秋冬就是賞楓的最佳時機，奧萬大的楓葉美景特色，讓不少人一去再去，因此也被旅客稱這裡是「年底最受歡迎的森林遊樂園區」。
仔細打開「奧萬大國家森林遊樂區」的Google評價，可以發現評分高達4.3顆星，最近前往的民眾紛紛表示「現在只接團客預約喔！散客不要白跑一趟耶」、「今年2023年，因颱風太多所以有管制喔，要前往的人請先上網了解管制資訊」、「好可惜今天不能看到楓葉了，每年都會家庭旅遊去那邊賞楓」、「可惜今年不能賞楓，明年再去」。
事實上，「奧萬大國家森林遊樂區」位於南投縣仁愛鄉，大片的楓樹跟落羽松是其特色，每年可以說是「楓」景迷人，不少人會在年底秋冬季節前往。林業署南投分署表示，今年雖然也是暖冬，但是最近因為東北季風南下，在水氣濕度搭配得宜下，園區內青楓、楓香迅速變色，目前聯外道路的青楓已經轉紅，楓香也逐漸變黃，宣告著奧萬大正式進入賞楓季，而就整體楓況可說是近幾年最佳，然而這次因為在重建的緣故，不少散客無法看到楓葉美景，是有些許可惜。