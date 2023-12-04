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機票「省錢買法」大公開！爽買韓國來回4900元　實測1類人不能買

▲在疫情解封之後，不少台灣民眾都會安排一個長假期出國遊玩，現在有機會可以無時無刻買到便宜機票了！（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲在疫情解封之後，不少台灣民眾都會安排一個長假期出國遊玩，現在有機會可以無時無刻買到便宜機票了！（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者張嘉哲/綜合報導

在疫情解封之後，不少台灣民眾都會安排一個長假期出國遊玩，然而許多人除了搶一般航空的優惠之外，平常都是怎麼樣買到便宜的機票的呢？近日就有網友分享「便宜機票」的買法，表示只要善用「Google Flight谷歌航班」這個功能，就能夠輕鬆查到現在最便宜的機票是何時，讓不少人直呼相當實用。

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一名網友在Tik Tok貼出手機螢幕影片表示，如果要購買便宜機票的話，只要在搜尋引擎上找「Google Flights」，點進去網站之後輸入出發地點，接著不要指定目的地，選任何地點，而出發日期也保持空白，就點選探索的按鈕，就能解鎖地圖看到飛到世界各國的便宜機票！只見貼出的影片當中，東京來回8000元、大阪來回也只要6500元，飛菲律賓宿霧來回也只要4000元，真的是相當便宜。

而《NOWnews》記者也實際使用「Google Flights」的功能，按照步驟點選之後，發現真的有許多便宜的機票，裡面資料也涵蓋了國內航空、廉價航空的資料。而查到的資料當中，就可以看到像是日本沖繩，最近最便宜的機票是樂桃航空12月15日飛過去，12月21日飛回來的班機，最低價只要5031元。

▲在搜尋引擎輸入「Google Flight」後就可以進行查找便宜機票啦！地圖功能打開之後更清楚顯示，非常的方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲在搜尋引擎輸入「Google Flight」後就可以進行查找便宜機票啦！地圖功能打開之後更清楚顯示，非常的方便。（圖/記者張嘉哲翻攝）
而如果不靠地圖搜尋看票價的話，也可以自己輸入「地點」還有選擇「來回時間」進行查看，以記者自己實測在目的地輸入韓國，結果查看台灣虎航在12月21日飛過去、12月27日返台的班機只要4877元，也是非常的便宜。

不過實際用下來之後，觀看其班機的資訊會發現，便宜的機票一定會伴隨「時段不佳」的問題，但就是完全看個人是否能接受，像是查到的台灣虎航在12月21日飛過去時間是下午4點50分，抵達韓國釜山是晚上8點05分，而回程的部分則有上午11點、晚上10點、晚上8點50可以搭配，票價會隨著時間有所變動，最便宜的就是上午11點返台的4877元，接著是晚上10點的5069元、以及晚上8點50的5346元。

▲記者實測輸入目的地，就會跳出一系列從最便宜的來回機票選項，提供給民眾參考，而來回的機票也有時間搭配選擇，票價是不相同的。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲記者實測輸入目的地，就會跳出一系列從最便宜的來回機票選項，提供給民眾參考，而來回的機票也有時間搭配選擇，票價是不相同的。（圖/記者張嘉哲翻攝）
以我自己的需求來看，並不介意在第一天下午出發，在最後一天晚回國，所以我如果要去韓國，就可能會選擇第二便宜的5069元方案，不過當然對於「旅遊時間要求比較高的人」來說，這些便宜的機票就相對不適合，因為便宜機票多數都是晚去早回、晚去晚回的搭配居多哦！但如果你不在意，且你也不知道「Google Flights」的功能，就趕快手刀去撿便宜囉！

@beerich168便宜機票✈️這樣查👇 ❶進入Google Flights網站後 ❷輸入出發地點 ❸不要指定目的地，選「任何地點」 ❹出發、回程日期保持「空白」 ❺點擊「探索」按鈕 🌟解鎖超便宜機票 // 點讚追蹤蜜蜂爹 不錯過任何省錢小秘訣 // #省錢 #推薦 #googleflights #機票 #便宜機票 #旅遊 #大阪 #東京 #宿霧 #曼谷

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