機票「省錢買法」大公開！爽買韓國來回4900元　實測1類人不能買

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而《NOWnews》記者也實際使用「Google Flights」的功能，按照步驟點選之後，發現真的有許多便宜的機票，裡面資料也涵蓋了國內航空、廉價航空的資料。而查到的資料當中，就可以看到像是日本沖繩，最近最便宜的機票是樂桃航空12月15日飛過去，12月21日飛回來的班機，最低價只要5031元。
而如果不靠地圖搜尋看票價的話，也可以自己輸入「地點」還有選擇「來回時間」進行查看，以記者自己實測在目的地輸入韓國，結果查看台灣虎航在12月21日飛過去、12月27日返台的班機只要4877元，也是非常的便宜。
不過實際用下來之後，觀看其班機的資訊會發現，便宜的機票一定會伴隨「時段不佳」的問題，但就是完全看個人是否能接受，像是查到的台灣虎航在12月21日飛過去時間是下午4點50分，抵達韓國釜山是晚上8點05分，而回程的部分則有上午11點、晚上10點、晚上8點50可以搭配，票價會隨著時間有所變動，最便宜的就是上午11點返台的4877元，接著是晚上10點的5069元、以及晚上8點50的5346元。
以我自己的需求來看，並不介意在第一天下午出發，在最後一天晚回國，所以我如果要去韓國，就可能會選擇第二便宜的5069元方案，不過當然對於「旅遊時間要求比較高的人」來說，這些便宜的機票就相對不適合，因為便宜機票多數都是晚去早回、晚去晚回的搭配居多哦！但如果你不在意，且你也不知道「Google Flights」的功能，就趕快手刀去撿便宜囉！
@beerich168便宜機票✈️這樣查👇 ❶進入Google Flights網站後 ❷輸入出發地點 ❸不要指定目的地，選「任何地點」 ❹出發、回程日期保持「空白」 ❺點擊「探索」按鈕 🌟解鎖超便宜機票 // 點讚追蹤蜜蜂爹 不錯過任何省錢小秘訣 // #省錢 #推薦 #googleflights #機票 #便宜機票 #旅遊 #大阪 #東京 #宿霧 #曼谷
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