小學生不玩蘿蔔刀了！躲廁所偷吃「魔芋爽」　成分拆開超驚人

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林晉如老師說，「魔芋爽」的主要成分是蒟蒻加上大量添加物，含鈉量相當高，口感就像「加了調味的橡皮筋」，過度食用恐會影響學童健康，在學校中有老師禁止同學吃，學生竟然躲到廁所去偷吃，吃完垃圾就丟在廁所垃圾桶，零食袋內的油汁還滴了滿地都是，還影響環境衛生。
事實上，這款「魔芋爽」是中國衛龍食品公司的產品，伴隨不同包裝顏色有不同的口味，吃起來是偏辣口感的，產品名稱為「素毛肚」，就是由魔芋粉製作而成的加工食品，因為熱量低且重口味，甚至有人不把它當零嘴吃，拿來配飯、配粥當做是一道小菜，而且在網路上購買單包非常便宜，實際在電商網站隨便搜尋，最便宜單包只要5元台幣。
過去《NOWnews》在今年6月時，就發現在台灣各大通路陸續出現這款大陸零食的身影，因而製作了一套「魔芋爽專題」，內容當中就採訪到許瓊月營養師，表示成分當中的「三丁基氫醌」（TBHQ）是種抗氧化劑，可保食物減緩氧化，在合理的範圍內是被允許添加的，許多加工食品如罐頭等都會添加，民眾可能無形中吃到累積而不自覺，長時間又過量攝取的話會有致癌風險。
另外還包括「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（IMP）」與「5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 （GMP）」則是提供鮮味的添加劑，許瓊月指出，兩者在泡麵、洋芋片中都很常見，也是合法的食品添加物，像魔芋爽是蒟蒻、泡麵也是碳水化合物，沒有蛋白質成分，加此兩類添加物能欺騙味蕾，讓人愈吃愈停不下來，建議標示中「愈多看不懂的成分就盡量不要吃」。
許瓊月也提到，在營養成分上，一包18克麻辣口味魔芋爽熱量為22大卡、蛋白質0.2克、脂肪1.3克，但是納含量就高達277毫克，而根據衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克，而雖然衛福部未有明確規範，但6歲以下兒童腎臟代謝發育未完全，每日鈉攝取總量建議不超過1200毫克，等於在不食用其他食物狀況下，只要吃9包就超標。
除此之外，許瓊月也說，臨床上發現過動的小朋友，回推他們吃零食的比例偏高，而且是重口味的，顯示這些食品添加物很容易讓孩童出現過動、注意力不集中、學習力下降，甚至情緒控制不穩定等隱藏的潛在風險。如果家中有小孩的家長，發現小朋友瘋吃這款「魔芋爽」的話，還是要多多注意，一個禮拜建議吃一次就好。