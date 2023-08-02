魔芋爽入侵1／獨家直擊夜市公然販售非法中國零食　暗藏3恐怖隱憂

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基於食安議題的敏感度，我們翻看零食包裝，未見其有繁體中文的營養與成分標示，高度懷疑這些都是未經合法進口的走私零食。《NOWnews今日新聞》記者費時1個月，走訪北部大小夜市、菜市場，發現光是在雙北知名的湳雅夜市、樂華夜市、臨江街夜市，以及饒河夜市等4大夜市，都已經有販售中國零食的攤商回歸擺攤。
夜市圍觀人氣爆棚 10分鐘逾20人駐足選購
確認中國零食竟然又回歸夜市後，在一個周末晚間，記者再度回訪其中一處生意最好的攤商。當天人潮眾多、天氣悶熱，我們站在遠處觀察，短短10分鐘就有超過20人駐足選購，當中約有2成是年輕人、8成是小孩拉著爸媽買，還大喊：「媽媽，我的錢包勒！」幾乎人手一大袋，開心離去。
隨後，我們趁選購人潮略減時上前挑選，挑了魔芋爽、手撕蟹柳、酸筍、螺絲粉等零食和老闆攀談。老闆一聽到「螺絲粉」就打開話匣子，他特別進了拆開即食、免沖泡的螺絲粉零食，1包賣20元，說「因為之前螺絲粉不能進啊，只能進一些這個（即食螺絲粉），它吃起來跟螺絲粉一樣。」
反問老闆螺絲粉為何不能進？老闆聲音略微拔高說：「啊這個（即食螺絲粉）比較小啊，比較不會被（查）。螺絲粉就是國家不給你們進啊，你吃了會變大陸人，就不能進！就過年那時候新聞咩！」
避免被查緝新招 郵寄「化整為零」湧入台灣
結帳時，老闆仍沒停止抱怨，對先前引發爭議的螺絲粉包裝上「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」發表看法，砲轟：「政府挑毛病，故意的！那包裝又不是做給你台灣人用的，它是銷全世界的。」
不過，上有政策、下有對策。老闆稱先前進口500包中國零食，就被扣400包，他從中找出全新、降低損失的「走私」新招，就是「和大陸（業者）講好運費貴一點沒關係，可是被扣走要算他們的！」
他說，通常中國寄來台灣包裹1件重量上限為10公斤，但量大容易被查扣沒收，他們就10包、10包分開來寄，一天進個3、5件包裹，走「少量多餐」路線，「有時候過了就算，不過就扣走」，降低被查緝到的機率，但運費也暴增240%。
「他（政府）就是要查螺絲粉跟魔芋爽！」面對琳瑯滿目的中國零食，老闆忿忿不平地說，「魔芋爽是因台灣有總代理，他們有關係，賣了沒關係，我們外面賣的就算走私，所以海關就不能進！」
老闆坦言，前陣子夜市難見到魔芋爽等中國零食，正是因為年初高雄夜市遭查緝，「抓到要罰3萬到300萬元，會怕！」他們才稍微銷聲匿跡，但旋即卻笑說：「（政府）現在沒什麼在抓了！哈哈哈哈！我還是有賣啦，他正常都不會罰。」顯見有利潤可賺，才明知違法也要「走私」賣。
合法、違法比一比 半價誘人藏3隱憂
記者比對通路購得的「合法」魔芋爽與夜市「非法」魔芋爽，單一18公克包裝進行比對，合法通路1包賣20元、非法夜市1包賣10元，相當半價。但行政院消保處消保官王德民提醒，這10元的價差卻藏有以下3大隱憂：
📍隱憂1：過期問題
若沒有明確的中文標示，消費者無法確認是否在有效期限內進口，即便有保存期限標示，若是沒有經過政府審查登記進口，或許（該批次食品）在中國或其他地方已經下架，但台灣走私進口的商家卻仍繼續販售，甚至是私自塗改保存期限。
📍隱憂2：保存方式
食品正確保存方式相當重要，若是運送過程中沒有嚴格把關，可能會造成品質腐敗，吃下肚後造成身體損傷。
📍隱憂3：責任歸屬
當消費者食用後出現不適症狀，要可以找到商品負責人，尤其是需要求償的糾紛，然而當非法進口的魔芋爽吃出問題，即便政府機關要找都難以找到人負責。
官員坦言攤商查緝難 接獲檢舉到場抓嘸
究竟，夜市賣的魔芋爽、螺絲粉違了什麼法？財政部關務署通關業務組科長陳碧琯接受《NOWnews今日新聞》訪問時說明，根據「魔芋爽」的稅則稅號查詢，輸入規定有「F01、MP1」，F01是指要依照「食品及相關產品輸入查驗辦法」規定，向衛生福利部食品藥物管理署申請辦理輸入查驗；MP1則是中國物品有條件准許輸入。因魔芋爽在國內並無生產商，因此只要有申請專案，即可輸台。
陳碧琯說，「螺螄粉」輸入規定則是「F01、MW0」，MW0是指中國物品不准輸入。中國食品不論是魔芋爽或螺絲粉違規進口被查獲，都將依海關緝私條例裁罰，關稅價格5000元以下不罰，裁罰金額至少罰1倍，違規進口商會被停權或廢止廠商登記。
至於偷溜進來的違法中國零食，新北衛生局食藥科技正邱雯萍指出，因其包裝沒有繁體中文的明確標示，違反《食安法》第22條及第30條規定，依法可開罰3萬至300萬元。
對於業者「最近沒什麼在抓」的說詞，邱雯萍坦言，稽查夜市非法攤商的困境在於，他們是流動性、非固定擺攤，常接獲檢舉後到場，卻沒查出違法事實，而且此類檢舉申訴案很少，這半年來僅1至2件。但她仍重申，查緝不會間斷，提醒業者不要以身試法，挑戰公權力。
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