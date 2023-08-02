魔芋爽入侵2／有暴利可圖？6合法通路價差2.8倍　8個月銷售破百萬

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記者實際查訪，7-11、全聯、家樂福超市、愛買等4實體通路，都是販售50公克包裝，內有6小包獨立密封的隨身包，外包裝空白處則壓印BBD（Best Before Date）之「最佳賞味期限」，也有繁體中文標示，載明成分、營養表、製造及進口商等資訊。
魔芋爽50g包裝在7-ELEVEN販售的價格為單包70元，換算下來每10g為14元；而全聯福利中心、家樂福超市及愛買量販店，皆為特價55元，換算下來每10g為11元。
而自生活市集及酷澎2家網購通路購入的魔芋爽，都是20小包共360g的大包裝，在生活市集賣300元，換算下來每10g為8.3元；酷澎則賣180元，換算下來每10g為5元。如以最貴7-11通路和最便宜酷澎每10g售價相比，差了2.8倍之多。
非法魔芋爽回歸是否會讓消費者容易產生混淆？記者詢問上述合法販售魔芋爽通路業者，過半數都低調不願表示意見。不具名業者僅回應：「進口商品皆符合相關法規，廠商亦有取得合法合格進口證明。」
不過，全聯福利中心則大方回覆表示：「全聯與有獲得進口允許之供應商合作，從去年8月開始販售，全聯販售原價約等同於其他通路促銷價格。」而家樂福超市也說：「廠商有提出合格檢驗證明！」並透露「去年12月進貨，至今銷售額達百萬元」。
新北衛生局食藥科技正邱雯萍指出，消費者在實體通路買進口食品時，可從外包裝上有無繁體中文標示，載明成分、營養表、製造與進口商等資訊，辨識是否為合法商品，若是網購也可要求提供中標或者來源憑證，若對中文標籤有疑慮，擔心是業者自行粘貼的，也可以進一步向上面標示的負責廠商，要求提供出入許可的證明查證。
邱雯萍提醒，常在市場看到沒有中文標示的小零食，它可能就是不合法的商品，消費者吃了商品品質有問題、包裝不完整、吃了不舒服也沒辦法求償，後續消費爭議這塊沒有保障，找不到人處理問題，千萬別為小價差，斷送自己權益。
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