魔芋爽入侵4／美食家吃一口驚豔「似海蜇皮Q彈」　愈嚼眉頭愈皺了

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統籌過無數美食節目並兼任主持人的焦志方提到，他看過中國當地人吃火鍋，尤其是重口味的重慶香辣鍋、麻辣鍋等，總喜歡加入魔芋。魔芋就是蒟蒻，本身就是低量的食物，在辣湯裡慢煮才慢慢吸入滋味，當然也吸附了不少油脂成分，吃起來軟Q又夠味。可是本來屬健康取向的食品，卻因而慢慢走了樣。而那火鍋裡慣放入的配料「魔芋」，極可能就是魔芋爽的前身。
焦志方也說，魔芋爽組成的成分完全顛覆大眾對於蒟蒻原有的概念，「因為魔芋爽透過修飾澱粉（木薯澱粉），做成有點像去骨雞爪，或者是更軟、更好咀嚼的海蜇皮那樣的口感，也難怪小朋友會當成零食吃。」他也認為魔芋爽的調味像是台灣麻辣鍋偏小辣那樣的調味，而台灣人對於麻辣鍋本就喜愛。
焦志方親自拆開一包，份量正好裝滿一個調羹湯匙，量不多，因此會讓消費者誤以為吃不多而一包接著一包拆開來吃，但這小小一包，卻有相當多調味料，光是一包才18克重，鈉含量就有277毫克，等於吃下10包，就遠遠超過衛福部「成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克」的建議。
美食家陶禮君之前因為兒子帶回家時就曾嘗過魔芋爽，她說：「打開魔芋爽吃第一口的時候，真的感覺滿爽的，因為很涮嘴，下一刻也意識到，它應該加了很多調味粉，也有滿滿的添加劑。再下一秒，轉為害怕，因為它很小，很可能我一吃就停不了口，會一直吃好幾包，但如果多吃了，搞不好以後就要洗腎了，因為它真的很鹹。」
陶禮君也說，她發現周邊很多孩子喜歡吃，把它當零食，許多小朋友竟以為它是蒟蒻做的，誤以為沒什麼熱量，但其實看成分，仔細去查，應該就會知道有些是不好的東西，她呼籲家長應該重視這件事。
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