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魔芋爽入侵4／美食家吃一口驚豔「似海蜇皮Q彈」　愈嚼眉頭愈皺了

▲美食家陶禮君與美食節目製作人焦志方親嘗魔芋爽，都對於過多的調味料與過高的鈉含量感到驚嚇。（圖／記者葉盛耀攝）
▲美食家陶禮君與美食節目製作人焦志方親嘗魔芋爽，都對於過多的調味料與過高的鈉含量感到驚嚇。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

魔芋爽本身重辣重鹹，連大人們都覺得過辣的調味，竟在台灣的小學生間流行。《NOWnews今日新聞 》找來美食家陶禮君與美食節目製作人焦志方親自品嘗，獨特的香辣風味，讓這些嘗過無數美食的專家們初嘗時也感到驚豔，待再細細品味，後又探究其成分後，卻也聞風喪膽。

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魔芋爽包裝上寫著是「素毛肚」，其實主成分是蒟蒻，因蒟蒻在中國慣稱「魔芋」，且魔芋爽的調味與麻辣鍋很相似，台灣也有人戲稱它是「蒟蒻版海底撈火鍋」，但其實魔芋爽的發明，可能真的是跟中國麻辣鍋有關係。

統籌過無數美食節目並兼任主持人的焦志方提到，他看過中國當地人吃火鍋，尤其是重口味的重慶香辣鍋、麻辣鍋等，總喜歡加入魔芋。魔芋就是蒟蒻，本身就是低量的食物，在辣湯裡慢煮才慢慢吸入滋味，當然也吸附了不少油脂成分，吃起來軟Q又夠味。可是本來屬健康取向的食品，卻因而慢慢走了樣。而那火鍋裡慣放入的配料「魔芋」，極可能就是魔芋爽的前身。

▲大陸吃麻辣火鍋會加入魔芋，知名的大力麻辣鍋品牌海底撈，就有如此搭配。（圖／翻攝網路）
▲中國吃麻辣火鍋會加入魔芋（即蒟蒻），中國知名的麻辣鍋品牌海底撈，就有如此搭配。（圖／翻攝網路）
焦志方也說，魔芋爽組成的成分完全顛覆大眾對於蒟蒻原有的概念，「因為魔芋爽透過修飾澱粉（木薯澱粉），做成有點像去骨雞爪，或者是更軟、更好咀嚼的海蜇皮那樣的口感，也難怪小朋友會當成零食吃。」他也認為魔芋爽的調味像是台灣麻辣鍋偏小辣那樣的調味，而台灣人對於麻辣鍋本就喜愛。

▲焦志方認為魔芋爽調味相當重，也因為修飾澱粉等添加物的關係，讓它口感好，導致小朋友喜歡吃。（圖／記者葉盛耀攝）
▲焦志方認為魔芋爽調味相當重，也因為修飾澱粉等添加物的關係，讓它口感好，導致小朋友喜歡吃。（圖／記者葉盛耀攝）
焦志方親自拆開一包，份量正好裝滿一個調羹湯匙，量不多，因此會讓消費者誤以為吃不多而一包接著一包拆開來吃，但這小小一包，卻有相當多調味料，光是一包才18克重，鈉含量就有277毫克，等於吃下10包，就遠遠超過衛福部「成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克」的建議。

▲魔芋爽一包的份量，正好裝滿一個調羹湯匙。（圖／記者葉盛耀攝）
▲魔芋爽一包的份量，正好裝滿一個調羹湯匙。（圖／記者葉盛耀攝）
美食家陶禮君之前因為兒子帶回家時就曾嘗過魔芋爽，她說：「打開魔芋爽吃第一口的時候，真的感覺滿爽的，因為很涮嘴，下一刻也意識到，它應該加了很多調味粉，也有滿滿的添加劑。再下一秒，轉為害怕，因為它很小，很可能我一吃就停不了口，會一直吃好幾包，但如果多吃了，搞不好以後就要洗腎了，因為它真的很鹹。」

▲美食家陶禮君認為魔芋爽剛吃時的確很涮嘴，但是過多的調味料與添加物，讓她覺得再多吃下去就要洗腎了。（圖／記者葉盛耀攝）
▲美食家陶禮君認為魔芋爽剛吃時的確很涮嘴，但是過多的調味料與添加物，讓她覺得再多吃下去就要洗腎了。（圖／記者葉盛耀攝）
陶禮君也說，她發現周邊很多孩子喜歡吃，把它當零食，許多小朋友竟以為它是蒟蒻做的，誤以為沒什麼熱量，但其實看成分，仔細去查，應該就會知道有些是不好的東西，她呼籲家長應該重視這件事。

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