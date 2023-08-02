魔芋爽入侵3／拆解涮嘴魔力！關鍵「2添加物」　兒童吃多恐過動

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成分有沒有特別要注意的？營養師許瓊月接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，原料中明列的「三丁基氫醌」（TBHQ）是種抗氧化劑，可保食物減緩氧化，在合理的範圍內是被允許添加的，但許多加工食品如罐頭等都會添加，民眾可能無形中吃到累積而不自覺，長時間又過量攝取的話會有致癌風險。
至於「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（IMP）」與「5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 （GMP）」則是提供鮮味的添加劑。許瓊月指出，兩者在泡麵、洋芋片中都很常見，也是合法的食品添加物，像魔芋爽是蒟蒻、泡麵也是碳水化合物，沒有蛋白質成分，加此兩類添加物能欺騙味蕾，讓人愈吃愈停不下來，建議標示中「愈多看不懂的成分就盡量不要吃」。
在營養成分上，一包18克麻辣口味魔芋爽熱量為22大卡、蛋白質0.2克、脂肪1.3克（飽荷脂肪0.2克、反式脂肪0克）、碳水化合物 2.4克、糖 0.3克、納 277毫克。衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克。在兒童鈉攝取量建議上，許瓊月說目前衛福部未有明確規範，但6歲以下兒童腎臟代謝發育未完全，每日鈉攝取總量建議不超過1200毫克。
許瓊月指出，一包魔芋爽鈉就有277毫克，在完全不食用其他食物狀況下，只要吃9包就超標。她特別提醒，現代人飲食多元，加上天然食物裡就有鈉、三餐正常飲食也有調味，很容易一不小心鈉就超標，建議魔芋爽、泡麵等加工食品，最多一周吃一次就好。
此外，許瓊月還說，臨床上發現過動的小朋友，回推他們吃零食的比例偏高，而且是重口味的，顯示這些食品添加物很容易讓孩童出現過動、注意力不集中、學習力下降，甚至情緒控制不穩定等隱藏的潛在風險。
營養師喜歡吃魔芋爽嗎？許瓊月也曾因患者家長提及而試吃魔芋爽，提及食用心得，她嚇說：「不好吃，第一口太刺激！」認為可能配啤酒會很涮嘴，口味真的很重。
營養師Ricky（張家祥）曾在YouTube開箱蝦皮零食，評價魔芋爽香辣口味，直呼「吃起來很過癮，沒有麻，是又香又辣，不會辣舌也不會辣喉」，讓人很想一包接著一包，好吃指數給到滿分5顆星。
但他也說，魔芋爽添加物太多，雖然熱量低，但不建議當成主要膳食纖維的來源，若是以吃零食的心態補充膳食纖維還可以，但一天建議吃兩三包就好。
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