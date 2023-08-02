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魔芋爽入侵3／拆解涮嘴魔力！關鍵「2添加物」　兒童吃多恐過動

▲國小學童、社群間超夯的「魔芋爽」是蒟蒻加上大量調味料的重口味零食，鈉含量超高，吃多會傷腎，對孩童還有過動、注意力不集中等4種隱藏風險。（圖／記者徐銘穗攝）
▲國小學童、社群間超夯的「魔芋爽」是蒟蒻加上大量調味料的重口味零食，鈉含量超高，吃多會傷腎，對孩童還有過動、注意力不集中等4種隱藏風險。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

在國小學童、社群間超夯的「魔芋爽」究竟是什麼？營養師許瓊月指出，其實就是蒟蒻加上大量調味料的重口味零食，18克包裝就含有277毫克的鈉，屬高鈉食物，對腎臟負擔大，輕則水腫、變胖，重則引發高血壓、心血管疾病，而且包裝揭露的27種原料中，美味關鍵是其中2種添加物，但吃多可能對兒童產生過動、注意力不集中、學習力下降及情緒控制不穩等隱藏風險

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依記者網購取得台灣檢驗合格版的魔芋爽產品繁體中文標示，每包18公克的香辣口味魔芋爽，原料有水、大豆油﹝抗氧化劑（第三丁基氫醌）﹞、蒟蒻粉、木薯澱粉、食用鹽、白砂糖、香辛料（花椒、辣椒、馬芹）、香料（乙基麥芽醇）、食醋粉、天然食用色素（紅椒色素）、水解植物蛋白調味料﹝水解植物蛋白液（水、大豆、鹽）、麥芽糊精﹞，酵母萃取物、調味劑（L-麩酸鈉,5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉,5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉）、黏稠劑（玉米糖膠）、郫縣豆瓣（紅辣椒、蠶豆仁、菜籽油）、調味劑（檸檬酸）、洋蔥等27種

▲魔芋爽是蒟蒻加上大量調味料的重口味零食，一包18克鈉含量277毫克，屬高鈉食物，對腎臟負擔大。（圖／記者徐銘穗攝）
▲魔芋爽是蒟蒻加上大量調味料的重口味零食，一包18克鈉含量277毫克，屬高鈉食物，對腎臟負擔大。（圖／記者徐銘穗攝）
成分有沒有特別要注意的？營養師許瓊月接受《NOWnews今日新聞》訪問指出，原料中明列的「三丁基氫醌」（TBHQ）是種抗氧化劑，可保食物減緩氧化，在合理的範圍內是被允許添加的，但許多加工食品如罐頭等都會添加，民眾可能無形中吃到累積而不自覺，長時間又過量攝取的話會有致癌風險

至於「5'–次黃嘌呤核苷磷酸二鈉（IMP）」與「5'–鳥嘌呤核苷磷酸二鈉 （GMP）」則是提供鮮味的添加劑。許瓊月指出，兩者在泡麵、洋芋片中都很常見，也是合法的食品添加物，像魔芋爽是蒟蒻、泡麵也是碳水化合物，沒有蛋白質成分，加此兩類添加物能欺騙味蕾，讓人愈吃愈停不下來，建議標示中「愈多看不懂的成分就盡量不要吃」。

▲魔芋爽台灣檢驗合格版繁體中文標示，原料多達27種，當中有兩項添加物，是其美味的關鍵。（圖／記者徐銘穗攝）
▲魔芋爽台灣檢驗合格版繁體中文標示，原料多達27種，當中有兩項添加物，是其美味的關鍵。（圖／記者徐銘穗攝）
在營養成分上，一包18克麻辣口味魔芋爽熱量為22大卡、蛋白質0.2克、脂肪1.3克（飽荷脂肪0.2克、反式脂肪0克）、碳水化合物 2.4克、糖 0.3克、納 277毫克。衛福部建議，成人每日鈉總攝取量不超過2400毫克。在兒童鈉攝取量建議上，許瓊月說目前衛福部未有明確規範，但6歲以下兒童腎臟代謝發育未完全，每日鈉攝取總量建議不超過1200毫克。

許瓊月指出，一包魔芋爽鈉就有277毫克，在完全不食用其他食物狀況下，只要吃9包就超標。她特別提醒，現代人飲食多元，加上天然食物裡就有鈉、三餐正常飲食也有調味，很容易一不小心鈉就超標，建議魔芋爽、泡麵等加工食品，最多一周吃一次就好。

▲營養師許瓊月指出，攝取過多含添加物的食品，會讓兒童有過動、注意力不集中、學習力下降及情緒控制不穩等隱藏風險。（圖／翻攝許瓊月臉書）
▲營養師許瓊月指出，攝取過多含添加物的食品，會讓兒童有過動、注意力不集中、學習力下降及情緒控制不穩等隱藏風險。（圖／翻攝許瓊月臉書）
此外，許瓊月還說，臨床上發現過動的小朋友，回推他們吃零食的比例偏高，而且是重口味的，顯示這些食品添加物很容易讓孩童出現過動、注意力不集中、學習力下降，甚至情緒控制不穩定等隱藏的潛在風險。

營養師喜歡吃魔芋爽嗎？許瓊月也曾因患者家長提及而試吃魔芋爽，提及食用心得，她嚇說：「不好吃，第一口太刺激！」認為可能配啤酒會很涮嘴，口味真的很重。

▲營養師Ricky評價魔芋爽香辣口味，直呼「又香又辣，但不會辣舌也不會辣喉」，讓人很想一包接著一包，好吃指數給到滿分5顆星。（圖／截自營養師Ricky's Time YouTub頻道）
▲營養師Ricky評價魔芋爽香辣口味，直呼「又香又辣，但不會辣舌也不會辣喉」，讓人很想一包接著一包，好吃指數給到滿分5顆星。（圖／截自營養師Ricky's Time YouTub頻道）
營養師Ricky（張家祥）曾在YouTube開箱蝦皮零食，評價魔芋爽香辣口味，直呼「吃起來很過癮，沒有麻，是又香又辣，不會辣舌也不會辣喉」，讓人很想一包接著一包，好吃指數給到滿分5顆星

但他也說，魔芋爽添加物太多，雖然熱量低，但不建議當成主要膳食纖維的來源，若是以吃零食的心態補充膳食纖維還可以，但一天建議吃兩三包就好。

▲魔芋爽台灣檢驗合格版。（圖／記者徐銘穗攝）
▲魔芋爽配啤酒吃很涮嘴。（圖／記者徐銘穗攝）
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