YOASOBI版〈Idol〉抖音舞看得到！不紅沒人愛也不怕：我滿足就好

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因為〈Idol〉是描述《我推的孩子》劇中故事與日本的演藝圈生態，看到歌詞時，Ayase認為YOASOBI跟劇中故事相反，「關於這首的歌詞，跟我們立場實際上是不同的，不是說沒同感，而是原作裡故事講的是日本演藝界的生態，從開始、出道、站在人前展開演藝活動、遇到困難、人際關係、挫折等等，這些我們都能感受、理解的」。
事實上，YOASOBI未爆紅前，Ayase、ikura都經歷過試鏡失敗的低潮期，如今因為《向夜晚奔去》、《Idol》等作品的關係，從2019年出道至今只花了短短4年成名，問及是否適應了大明星生活？ikura表示：「這是我們第一次來台北舉辦巡演，對我們來說是可以跟粉絲交流的機會，我們來之前，對粉絲的反應是未知數，直到真的站上舞台，聽到大家的尖叫，我才驚覺哇！原來我們是受歡迎的，未來我們還有很多沒去過、看過的地方，希望我們能更努力、做更多表演。」
Coldplay日前在東京巨蛋開唱，暖場嘉賓請到YOASOBI，回顧這段難得的經驗與合作，Ayase感激表示：「學到很多事情。他們是世界級的大前輩，這樣演出的規模對我們來說很厲害。看著現場的工作人員，他們的設置、前製作業都很有趣，感受到他們的動機、對活動籌備的等級都很高，希望未來我們也能朝這樣的目標前進或是超越，當他們的嘉賓對我們來說是很紮實、充實的兩天。」Coldplay主唱克里斯馬汀也說會聽YOASOBI的作品，希望未來能再有合作機會。
因為YOASOBI現在的人氣非常高，未來推出歌曲時，會不會有壓力？Ayase說：「製作所有歌的心情都一樣，會希望挑戰自己過去沒做過的音樂。我認為還有很多機會可以把潛力發揮出來，我也想提升技術、能力，未來還有非常多的可能性，像這次在國外跟大家見面的經驗也一樣，希望能更活用這樣的經驗。」那會擔心無法超越自我嗎？Ayase再表示：「基本上不會，因為總是希望能創作出超越之前作品的歌曲，現在的自己要比過去的自己更好、讓自己升級，我也覺得我做得到，所以創作時不會在意會不會紅、會不會有人聽，只要我創作有感到滿足，有自信傳達給大家就好了。」
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