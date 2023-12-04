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機車一再逾期未定檢 台中市祭重罰31輛遭註銷牌照

▲機車逾期未定檢且遲未改善，台中市首度祭重罰，31件移交監理機關註銷牌照。（圖／環保局提供）
▲機車逾期未定檢且遲未改善，台中市首度祭重罰，31件移交監理機關註銷牌照。（圖／環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

台中市機車族看過來！臺中市環保局統計至今年10月底，未依規定進行排氣定檢機車，尚有近20萬輛，其中有31輛超過檢驗日起6個月，且持續追蹤並要求限期改善，依舊屢勸不驗，已依「空氣污染防制法」，移交監理機關註銷牌照。

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台中市環保局長陳宏益表示，機車因機動性高，容易在城市中行駛流竄，尤以臺中市每年應定檢機車達123萬餘輛，數量高居全國第三，若車輛未完成排氣定檢，將無法確保車輛排放廢氣現況，是否符合污染排放標準，間接影響空氣品質的好壞。

環保局說明，機車出廠滿5年後，每年即應依行照原發照月份前後1個月期間，主動前往機車排氣檢驗站，完成年度排氣定檢。若機車逾期未定檢，將依《空氣污染防制法》裁處新臺幣500元罰鍰；逾通知期限6個月仍未完成檢驗者，將再裁處新臺幣3,000元罰鍰，後續經環保局再通知限期完成定檢，仍未改善者，將移送監理機關逕行註銷牌照。

▲臺中市自明（113）年1月1日起，將停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知簡訊E化電子服務。（圖／環保局提供）
▲臺中市自明（113）年1月1日起，將停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知簡訊E化電子服務。（圖／環保局提供）
環保局表示，為加強管制轄內機動車輛使用情況，今年度有31件遭最重註銷車籍資料裁處，這是台中環保局首度祭出重罰，因為這些車輛不僅超過半年以上未完成定檢，且經環保局持續列管追蹤，屢次通知給予限期改善期限，卻依舊置之不理，所以祭出註銷牌照重罰。

臺中市自明（113）年1月1日起，將停止寄發傳統紙本定檢明信片，全面啟用機車定檢通知簡訊E化電子服務。環保局呼籲民眾，務必於車輛排氣定檢期間，前往鄰近的機車排氣檢驗站完成當年度排氣檢驗，以免受罰。

環保局提醒，若機車已不堪使用，有意願將舊車報廢、回收或新購車輛者，可上網搜尋「臺中ㄅㄨㄅㄨ網」點選最新消息查看112年度相關汰舊補助辦法，敬請市民朋友把握高額補助與環保加碼獎勵，如有疑問可撥打機車補助諮詢專線04-22201661或以LINE官方帳號（@pzb4753f）洽詢，將由專人為您服務。


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