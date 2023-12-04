好市多也賣魔芋爽！客狂喊「對小孩不健康」求下架 業者回應了
來自中國的零食「魔芋爽」近年開始流行，量販店、夜市都能看見它的身影，先前也引發食安疑慮，部分校園內也禁止學生食用。近期卻有國小老師發現，有學生為了偷吃魔芋爽甚至還躲到廁所，消息引發熱議。日前也有顧客發現好市多販售魔芋爽，許多人也認為「對小孩不健康」希望業者下架，對此，好市多也做出回應了。
記者潘毅／綜合報導
日前有顧客在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文提到，自己逛好市多時，發現貨架上有販售魔芋爽，讓他驚喜連連，直呼「以前吃過第一次就愛上，希望它永遠都在」。
而貼文曝光後，許多好市多顧客卻搖頭表示不贊同，紛紛留言：「一直以為這東西是給年輕人跟小孩鍛鍊腎用的」、「看它的成份表，還是不要吃比較好」、「小朋友之間瘋魔一陣子，看了一下包裝成份之後...我禁止小朋友再買這種東西吃」。
甚至還有人表示：「已經寫信給好市多，希望他們下架這種對小孩很不健康的東西」。不過也有一些「魔芋爽」愛好者認為，只要是零食都是加工食品，要吃都應適量，與品牌、產地無關。
據《ETtoday新聞雲》報導，台灣好市多也對此回應：「目前我們並未收到類似事件反映，好市多所販售的產品，皆遵循台灣政府相關法令及流程。我們也將持續提供會員新商品及多樣性的消費選擇，謝謝」。
《NOWnews》也在今年6月時，就發現在台灣各大通路陸續出現這款大陸零食的身影，因而製作了一套「魔芋爽專題」，許瓊月營養師也建議，若食品標示中「愈多看不懂的成分就盡量不要吃」。